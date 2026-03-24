Τις τελευταίες ώρες παρατηρούνται αναφορές για αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων τύπου phishing σε πολίτες με αφορμή το Fuel Pass. Ειδικότερα, αποστέλλονται ψευδή μηνύματα SMS τα οποία ενημερώνουν δήθεν για δικαιούχους και καλούν τους πολίτες να επισκεφθούν συγκεκριμένο σύνδεσμο (link) προκειμένου να υποβάλουν αίτηση ή να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους.

Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα επιχειρούν να μιμηθούν ή να υποδυθούν δημόσιες υπηρεσίες ή κρατικούς φορείς, χρησιμοποιώντας παραπλανητικές διατυπώσεις και μη επίσημες διαδικτυακές διευθύνσεις, με στόχο την εξαπάτηση των πολιτών και την υποκλοπή προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων. Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα https://vouchers.help/gov έχει δημιουργηθεί με σκοπό την εξαπάτηση των πολιτών και δεν σχετίζεται με οποιονδήποτε επίσημο κρατικό φορέα.

Όπως επισημαίνει η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας οι «πολίτες σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πατήσουν τον συγκεκριμένο σύνδεσμο και δεν πρέπει να εισάγουν ή να κοινοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Επισημαίνεται ότι δημόσιοι φορείς δεν αποστέλλουν μηνύματα SMS που ζητούν από τους πολίτες να πατήσουν σε σύνδεσμο για υποβολή αίτησης, επιβεβαίωση στοιχείων ή εισαγωγή προσωπικών ή τραπεζικών δεδομένων».

Οι οδηγίες για να μην πέσετε θύματα Phishing

Ακολουθούν κάποιες πρακτικές συμβουλές για την προστασία από τις επιθέσεις αυτού του τύπου (phishing attacks):