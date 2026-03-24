Με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου, ο Όμιλος Φίλων Ιστορικής Φορεσιάς και Οπλισμού «Ο Λιάρος» μάς προσκαλεί να ζήσουμε από κοντά την ιστορία.

Την 25η Μαρτίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί για ακόμα μια χρονιά η επιβλητική αναπαράσταση της μάχης στο φυσικό της χώρο, στην Κλείσοβα.

Η αναπαράσταση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τελετουργική αναβίωση, αλλά μια ζωντανή υπενθύμιση του μέτρου της θυσίας και της αποφασιστικότητας εκείνων που υπερασπίστηκαν την Κλείσοβα, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει και τη δραματική ειρωνεία της ιστορίας, καθώς η λαμπρή αυτή νίκη δεν κατόρθωσε να αλλάξει τη συνολική έκβαση της πολιορκίας.

Τα λόγια τουΜπραΐμη προς τον Δεριγνύ αποτυπώνουν αυτήν ακριβώς την παραδοχή. «Βλέπεις πώς λιώνουν τα χιόνια εκείνων των βουνών; Έτσι ακριβώς θα λιώναμε και εμείς αν το Μεσολόγγι είχε τρόφιμα για κάμποσες μέρες».

Πρόκειται για μια φράση που συμπυκνώνει το βάρος της ιστορικής συγκυρίας και την καθοριστική σημασία της έλλειψης εφοδίων, στοιχείο που τελικά σφράγισε την τύχη των πολιορκημένων παρά τις ηρωικές τους νίκες.

Ενώ ολόκληρος ο Ελληνισμός γιορτάζει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την απαρχή της Εθνικής Παλιγγενεσίας, η ιστορική μνήμη μάς γυρίζει πίσω στο 1826, στα αγιασμένα νερά της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου.

Εκεί, λίγες μόλις ημέρες πριν από τη θρυλική Έξοδο, γράφτηκε μια από τις πιο ένδοξες, αλλά συχνά λιγότερο προβεβλημένες σελίδες του Αγώνα: Η Μάχη της Κλείσοβας.

«Στις 25 Μαρτίου 1826, η μικρή νησίδα της Κλείσοβας μετατράπηκε σε έναν τόπο υπερφυσικής αναμέτρησης.

Ο Κίτσος Τζαβέλας και ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, επικεφαλής μόλις 131 ανδρών, οχυρώθηκαν πίσω από έναν πρόχειρο τοίχο και βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις συνδυασμένες δυνάμεις του Κιουταχή και του Ιμπραήμ, που αριθμούσαν χιλιάδες Τουρκαλβανούς και Αιγύπτιους», αφηγείται στο ΒΗΜΑ η Ελβίρα Τσοκάντα.

Και συνεχίζει: «Το ξημέρωμα βρήκε τον Κιουταχή να επιτίθεται με 3.000 άνδρες, οι οποίοι συνετρίβησαν από την πεισματική άμυνα των Μεσολογγιτών. Στη συνέχεια, ο Ιμπραήμ, οργισμένος από την αποτυχία, έστειλε 4.000 άνδρες υπό τον γαμπρό του, Χουσεΐν Μπέη.

Όμως η λάσπη της λιμνοθάλασσας έγινε η αδιαπέραστη παγίδα των εισβολέων. Μέχρι το απόγευμα, η Κλείσοβα είχε γίνει ο τάφος για πάνω από 2.500 εχθρούς – ανάμεσά τους και ο ίδιος ο Χουσεΐν Μπέης. Οι Έλληνες, μετρώντας μόλις 35 απώλειες, πέτυχαν το αδύνατο».

Η νίκη αυτή δεν ήταν απλώς στρατιωτική· ήταν μια «Ηθική Ανάσταση» για τους εξαντλημένους από την πείνα Πολιορκημένους. Ήταν η τρανή απόδειξη πως η ψυχή του αγωνιστή μπορεί να ανατρέψει κάθε αριθμητική υπεροχή.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Κωστής Παλαμάς: