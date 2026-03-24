Η γιορτή του Ευαγγελισμού φέρνει στα τραπέζια μας τον παραδοσιακό μπακαλιάρο, αλλά οι καταναλωτές καλούνται και φέτος να προσέχουν. Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) προειδοποιεί για παρεμφερή ψάρια, όπως το λινγκ, που πωλούνται ως… μπακαλιάρος, ενώ οι τιμές φτάνουν φέτος σε νέα υψηλά.

Πώς να αναγνωρίσετε τον αυθεντικό μπακαλιάρο

Η ΕΕΚΕ υπενθυμίζει ότι οι αυθεντικοί υγράλατοι ή παστοί μπακαλιάροι προέρχονται από τον Ατλαντικό, τον Ειρηνικό και τη Γροιλανδία. Στην ελληνική αγορά, κυριαρχούν προϊόντα από τον Ατλαντικό και χώρες όπως Ισλανδία, Νορβηγία, Φινλανδία και Νήσοι Φερόε.

Tip: Μην αφήνεστε να παραπλανηθείτε από ψάρια με παρόμοια εμφάνιση, όπως το λινγκ, που συχνά πωλείται δίπλα στον αυθεντικό μπακαλιάρο, με μικρά γράμματα να αναγράφουν «Λίνγκ» ή «Ling».

Σημάδια ποιότητας που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Ο μπακαλιάρος έχει μια χαρακτηριστική λευκή γραμμή κατά μήκος του σώματός του. Ακόμα κι αν η γραμμή δε φαίνεται από όλες τις πλευρές, λόγω φιλεταρίσματος, δε χρειάζεται ανησυχία.

Το χρώμα είναι το κλειδί: πρέπει να είναι λευκός, χωρίς κηλίδες ή κιτρινισμένη απόχρωση. Αποφύγετε ψάρια με εμφανείς αλλοιώσεις.

Και τα δύο ψάρια έχουν κόκκαλα, οπότε αυτό από μόνο του δεν αρκεί για να ξεχωρίσετε τον αυθεντικό μπακαλιάρο.

Οι τιμές… ανεβαίνουν: έως 39% πιο ακριβός από πέρυσι

Η οικονομική διάσταση της γιορτής φέτος δεν περνά απαρατήρητη.

Η τιμή κιλού του χονδρού υγράλατου μπακαλιάρου Νορβηγίας αυξήθηκε από 13,99€ το 2025 σε 19,49€ το 2026 (+39,31%).

Το υγράλατο φιλέτο Νορβηγίας (λινγκ) από 12,95€ το 2025 φτάνει στα 16,48€ (+27,26%).

Σε ορισμένες αγορές, ο παστός μπακαλιάρος φθάνει έως και 28€/κιλό.

Οι καταναλωτές καλούνται να είναι προσεκτικοί και ενημερωμένοι πριν γεμίσουν το καλάθι τους, ώστε να μην παραπλανηθούν, ούτε στην ποιότητα ούτε στην τιμή.