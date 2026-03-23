«Αν χτυπήσετε το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν θα απαντήσουμε ανάλογα», ανακοίνωσε η ιρανική ηγεσία, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στο 48ωρο τελεσίγραφο του αμερικανού προέδρου, το οποίο όμως απέσυρε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο αργότερα.

Να σημειωθεί ότι ο Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social αργά το Σάββατο το βράδυ, έδινε στο Ιράν προθεσμία 48 ωρών, για να ανοίξει πλήρως και χωρίς απειλές τα Στενά του Ορμούζ. Σημείωνε μάλιστα πως, αν η Τεχεράνη δε συμμορφωνόταν, οι ΗΠΑ θα πλήξουν και θα αφανίσουν τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα.

«Χτυπήσατε νοσοκομεία και δεν κάναμε το ίδιο. Χτυπήσατε σχολεία και δεν κάναμε το ίδιο. Αλλά αν χτυπήσετε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θα απαντήσουμε ανάλογα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ιρανική ηγεσία.

Ο πρόεδρος της ιρανικής βουλής έγραψε στο Χ ότι οι κρίσιμες υποδομές (ενέργεια, πετρέλαιο, αφαλάτωση) σε όλη την περιοχή θα γίνουν «νόμιμοι στόχοι» και θα καταστραφούν ολοσχερώς.

Alongside military bases, those financial entities that finance the US military budget are legitimate targets. US treasury bonds are soaked in Iranians’ blood. Purchase them, and you purchase a strike on your HQ and assets. We monitor your portfolios. This is your final notice. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 22, 2026

Εν τω μεταξύ, στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφορεί λίστα με 12 συγκεκριμένους στόχους που θα χτυπήσει το Ιράν, σε περίπτωση που οι Aμερικανοί πλήξουν σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνονται:

Σαουδική Αραβία

Ras Al-Khair Desalination Plant: Η μεγαλύτερη μονάδα αφαλάτωσης στον κόσμο.

Shuqaiq Power Plant: Το εργοστάσιο που παράγει ηλεκτρική για το νότιο μέρος της χώρας.

Κατάρ

Al Kharsaah Power Plant: Κομβικό σημείο του εθνικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα.

Ras Laffan C Power + Water: Αποτελεί την «γραμμή ζωής» του Κατάρ για την τροφοδοσία της χώρας με ηλεκτρικό και νερό.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Taweelah Desalination: Μια από τις μεγαλύτερες μονάδες αφαλάτωσης στον κόσμο.

Barakah Power Plant: Ο πυρηνικός σταθμός παραγωγής ενέργειας των Εμιράτων.

Κουβέιτ

North Zour Power Plant: Ο μεγαλύτερος σταθμός παραγωγής ενέργειας στη χώρα

Ιορδανία

Aqaba Thermal: Ο σταθμός που τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια το νότιο τμήμα της χώρας.

Η λίστα ταιριάζει απόλυτα με τις πραγματικές απειλές του Ιράν. Ένα χτύπημα σε αυτούς τους στόχους θα προκαλούσε μαζική ανθρωπιστική κρίση σε εκατομμύρια ανθρώπους.

Την ίδια ώρα, τις εξελίξεις παρακολουθούν με αγωνία οι χώρες που εξαρτώνται από το πετρέλαιο των χωρών του Κόλπου. Ανάμεσα τους, η Ιαπωνία (70%), η Νότια Κορέα (70%), το Πακιστάν (60%) και η Ταιβάν (60%). Για τις χώρες αυτές, ένα παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ αποτελεί υπαρξιακή απειλή.

Καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, το φάσμα της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης γίνεται όλο και πιο ορατό.