Στο βιβλίο των Κριτών της Παλαιάς Διαθήκης ο Σαμψών, που ξεχωρίζει για την υπερφυσική του δύναμη, εγκλωβίζεται από τους Φιλισταίους, παραδοσιακούς εχθρούς Ισραηλιτών, και σε μια ύστατη απόπειρα ηρωϊκής εξόδου αυτοκτονεί, οδηγώντας ταυτόχρονα στον θάνατο χιλιάδες «αλλόφυλους».

Στη σύγχρονη γεωπολιτική, το όνομα του θρυλικού ήρωα χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη στρατηγική πυρηνικής αποτροπής του Ισραήλ, που δείχνει ξεκάθαρη: αν το Ισραήλ ωθηθεί σε αυτό που αντιλαμβάνεται ως άμεσο κίνδυνο, θα απαντήσει με συντριπτικά πυρηνικά αντίποινα.

Ορισμοί και καταστάσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο δόγμα αποκαλείται «Επιλογή Σαμψών», ονομασία εμπνευσμένη από το ομώνυμο βιβλίο (1991) του πολυβραβευμένου αμερικανού δημοσιογράφου Σέιμουρ Χερς. Έκτοτε, έχει υιοθετηθεί ατύπως από τους κύκλους της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Ισραήλ και από το σύνολο των ερευνητών του πυρηνικού προγράμματος της χώρας, σηματοδοτώντας τη σύγκλιση απόψεων σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του ισραηλινού πυρηνικού δόγματος σε περίπτωση υπαρξιακής απειλής.

Προς το παρόν, στο στρατιωτικό μέτωπο του Περσικού Κόλπου και της Μέσης Ανατολής και στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από όταν o συνασπισμός ΗΠΑ-Ισραήλ εξαπέλυσε πόλεμο κατά του Ιράν, δεν διαφαίνεται τέτοιος κίνδυνος.

Όμως παρά τις μεγάλες απώλειες (περισσότεροι από 1.400 νεκροί και δεκάδες χιλιάδες τραυματίες) το θεοκρατικό καθεστώς δείχνει αξιοσημείωτη αντοχή, κατορθώνοντας μάλιστα να εξαπολύσει μαζικά ανταποδοτικά χτυπήματα κατά του Ισραήλ και συμμαχικών προς τις ΗΠΑ χωρών του Κόλπου.

Ακόμη και το υπερήφανο για την εξαιρετικά ανεπτυγμένη αμυντική του τεχνολογία Ισραήλ μετρά τουλάχιστον είκοσι νεκρούς και περίπου 4.000 τραυματίες από τις ιρανικές επιθέσεις. Η ασυμμετρία μεταξύ των δύο εχθρικών κρατών κρίνεται αβυσσαλέα, αλλά γεγονός παραμένει ότι η Ισλαμική Δημοκρατία εξακολουθεί να αποδεικνύεται «σκληρό καρύδι», αφού διαταράσσει την ισραηλινή κοινωνική και οικονομική ζωή.

Σενάρια καταστροφής

Σε αυτό το πλαίσιο, η συζήτηση για το απευκταίο σενάριο της χρήσης πυρηνικών επανέρχεται στο προσκήνιο. Αυτός που το επανεισήγαγε στη δημόσια σφαίρα μάλιστα είναι ο ειδικός σύμβουλος του αμερικανού προέδρου για ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης και κρυπτονομισμάτων, Ντέιβιντ Σαξ.

Στο δημοφιλές podcast All-In o Σαξ δήλωσε: «Μετά από δύο εβδομάδες πολέμου το Ισραήλ πλήττεται περισσότερο από ποτέ στην ιστορία του». Προέβλεψε μάλιστα πως «αν ο πόλεμος συνεχιστεί για εβδομάδες ή μήνες, κινδυνεύει με καταστροφή» και προειδοποίησε: «Και τότε θα πρέπει να ανησυχείτε για το ενδεχόμενο το Ισραήλ να κλιμακώσει τον πόλεμο, σκεπτόμενο να καταφύγει στη χρήση πυρηνικών όπλων».

Ρεπορτάζ της εφημερίδας Haaretz ανέφερε ότι έως τώρα κανένας ισραηλινός αξιωματούχος δεν έχει αναφερθεί σε πιθανή χρήση πυρηνικών. Ωστόσο, κι άλλοι αναλυτές μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες με τον Σαξ. «Εάν οι Ισραηλινοί χάσουν στο Ιράν… θα εξακολουθούν να είναι δίπλα σε ένα Ιράν πολύ επικίνδυνο από την οπτική γωνία του Ισραήλ», είπε ο καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, Τζον Μιρσχάιμερ, στον ιστότοπο Middle East Eye. Και συμπλήρωσε: «Αν δεν μπορούν να αποτρέψουν το Ιράν με συμβατικά μέσα, τότε φτάνουμε σε ένα σενάριο όπου θα σκεφτούν να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα».

Και ο εξειδικευμένος στα στρατιωτικά ζητήματα αμερικανικός ιστότοπος National Security Journal στις ΗΠΑ προσυπογράφει, επισημαίνοντας ότι «το πυρηνικό κατώφλι του Ισραήλ είναι πιο χαμηλό από της Γαλλίας ή των ΗΠΑ γιατί είναι πιο ευάλωτο».

Υπενθυμίζεται ότι ως σήμερα το Ισραήλ δεν έχει διαψεύσει αλλά ούτε και επιβεβαιώσει ποτέ επίσημα ότι κατέχει πυρηνικά όπλα. Ακολουθεί μια πάγια πολιτική που ονομάζεται «πυρηνική ασάφεια» ή «πυρηνική αδιαφάνεια». Ωστόσο, εδραιωμένη πεποίθηση αναλυτών, δεξαμενών σκέψης και υπηρεσιών πληροφοριών είναι ότι το Τελ Αβίβ διαθέτει πυρηνικές κεφαλές, με την μη κυβερνητική οργάνωση Center for Arms Control and Non-Proliferation και το Διεθνές Ινστιτούτο Ειρήνης της Στοκχόλμης να υπολογίζουν τον αριθμό τους σε ενενήντα.

Αναφορές για κατοχή πυρηνικών όπλων από το Τελ Αβίβ γίνονταν ήδη σε εκθέσεις των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ τη δεκαετία του ’60, ενώ τον Σεπτέμβριο του 1979 ο αμερικανικός δορυφόρος Vela κατέγραψε διπλή έκλαμψη μεταξύ Αφρικής και Ανταρκτικής, σε περιστατικό που από εκθέσεις της CIA και του Εργαστηρίου Ναυτικών Ερευνών (NRL) καταγράφηκε ως η πρώτη μεγάλης κλίμακας πυρηνική δοκιμή του Ισραήλ.