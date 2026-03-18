Λίγο μετά τις 19:30 το βράδυ της Τετάρτης, ο χώρος αφίξεων του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» γέμισε με εικόνες που δύσκολα συναντά κανείς: δεκάδες ζώα συντροφιάς, σκύλοι και γάτες, έφτασαν μαζί με τους Έλληνες κηδεμόνες τους, ολοκληρώνοντας μια πρωτόγνωρη επιχείρηση επαναπατρισμού από τη Μέση Ανατολή.

Πρόκειται για την πρώτη ειδική πτήση που οργανώθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών, με στόχο να επιστρέψουν με ασφάλεια στη χώρα όχι μόνο οι πολίτες, αλλά και τα τετράποδα μέλη των οικογενειών τους. Η εικόνα ιδιοκτητών να αγκαλιάζουν ανακουφισμένοι τα ζώα τους αποτύπωσε τη συναισθηματική φόρτιση της στιγμής, ύστερα από ημέρες αγωνίας σε μια περιοχή με αυξημένη ένταση.



«Πραγματοποιήθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών για πρώτη φορά, πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων με τα ζώα συντροφιάς τους. Τα ζώα μας δεν είναι αποσκευές, αποτελούν μέλη της οικογένειάς μας και αυτό η ελληνική κυβέρνηση το κάνει σήμερα πραγματικότητα», δήλωσε ο Νίκος Χρυσάκης, ειδικός γραμματέας για την Προστασία των Ζώων του υπουργείου Εσωτερικών. Όπως σημείωσε, έχουν πλέον διαμορφωθεί σαφή πρωτόκολλα για τη διαχείριση αντίστοιχων επιχειρήσεων στο μέλλον.

Οι μαρτυρίες των επιβατών αποτυπώνουν τη δυσκολία αλλά και την αποφασιστικότητα να μην εγκαταλείψουν τα ζώα τους. «Είχαμε ένα πολύ ωραίο γκρουπ, δώσαμε το 100%, κάναμε τα χαρτιά για τα ζωάκια σε μηδέν χρόνο, για να μπορέσουμε να έρθουμε στην πατρίδα μας με τα παιδάκια μας, είναι κομμάτι της ζωής μας, δεν μπορούσαμε να τα αφήσουμε εκεί», ανέφερε γυναίκα που επέστρεψε από το Άμπου Ντάμπι.



Άλλοι επιβάτες μίλησαν για την ανακούφιση που νιώθουν πλέον, μακριά από τον κίνδυνο. «Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ευγνώμονες. Για εμάς δεν είναι απλά κατοικίδια, είναι μέλη της οικογένειάς μας», τόνισε ιδιοκτήτρια, ενώ ένας άνδρας σημείωσε: «Οι πύραυλοι και τα drones υπάρχουν, οπότε εδώ αισθανόμαστε πιο ασφαλείς. Καμία άλλη χώρα δεν νομίζω ότι έχει κάνει τέτοιον επαναπατρισμό».

Παρά τις γραφειοκρατικές δυσκολίες και τις απαιτητικές διαδικασίες, οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν τον συντονισμό των ελληνικών αρχών και την καθοριστική συμβολή της πρεσβείας. «Ένα μεγάλο ευχαριστώ, καταφέραμε το ακατόρθωτο», ανέφερε χαρακτηριστικά μία από τις ιδιοκτήτριες.

Η επιχείρηση αυτή δεν σηματοδοτεί μόνο μια επιτυχημένη αποστολή επαναπατρισμού, αλλά και μια αλλαγή αντίληψης: ότι τα ζώα συντροφιάς δεν αποτελούν απλώς συνοδευτικά στοιχεία ενός ταξιδιού, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένειας.