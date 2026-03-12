Με συγκίνηση και ανακούφιση συνεχίζουν να φτάνουν σε ελληνικό έδαφος Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Άλλοι δείχνουν πιο ταραγμένοι από τα γεγονότα, καθώς, όπως λένε, άκουγαν πυραύλους και αναχαιτίσεις κοντά τους, ενώ κάποιοι υποστηρίζουν ότι ένιωθαν ασφαλείς, παρά τα όσα συνέβαιναν.

Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις των Ελλήνων που έφτασαν με δύο πτήσεις, το βράδυ της Τετάρτης, από Ντόχα και Ντουμπάι.

Συνοδεία μαχητικών τζετ μέχρι τη Σαουδική Αραβία

Μια από τις πιο συγκλονιστικές περιγραφές ανήκει σε γυναίκα επιβάτιδα, η οποία έζησε την αγωνία της αναμονής υπό το βλέμμα των αναχαιτίσεων. «Ήταν δύσκολο, πολύ δύσκολο. Ακόμα και στο αεροδρόμιο που περιμέναμε την πτήση είχε πυραύλους που τους αναχαιτίζαν. Ήμασταν έτοιμοι να μπούμε στο αεροπλάνο, μας σταμάτησαν και μας είπαν να βγούμε να πάμε σε κάποιο σημείο που είναι πιο ασφαλές», περιγράφει.

Η ίδια αποκάλυψε μια άγνωστη πτυχή της επιχείρησης επαναπατρισμού: «Η Qatar Air Force είχε βάλει δύο τζετ πολεμικά, το ένα αριστερά και το άλλο δεξιά, ώσπου να περάσουμε τον εναέριο χώρο και όταν μπήκαμε στη Σαουδική Αραβία φύγανε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συνδυάσουν πτήση γιατί το αεροδρόμιο ήταν κλειστό για δώδεκα μέρες».

Από την αναψυχή στα καταφύγια

Για άλλους, το ταξίδι αναψυχής κατέληξε σε μια άσκηση ψυχραιμίας μέσα σε προστατευόμενους χώρους. Ένας άνδρας επιβάτης σημειώνει: «Ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα. Σήμερα συγκεκριμένα, κάποια στιγμή έγινε ένα συμβάν και μας πήγαν σε ένα προστατευόμενο μέρος, σε ένα καταφύγιο, εντός του χώρου. Εντάξει, οι περισσότεροι δείξαμε ψυχραιμία, ακολουθήσαμε τις οδηγίες. Είχαμε πάει για αναψυχή. Περιμέναμε και ακολουθούσαμε πιστά τις οδηγίες γιατί μόνο έτσι θα βγάζαμε άκρη. Βγάλαμε την άκρη. Είμαστε ασφαλείς και γυρνάμε σπίτι μας».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ένας άλλος ταξιδιώτης θέλησε να υποβαθμίσει την ένταση, θεωρώντας πως η εικόνα που φτάνει στην Ελλάδα είναι ίσως υπερβολική: «Υπάρχει πρόβλημα, αλλά τα κάνετε πολύ τραγικά τα πράγματα. Ησυχία σήμερα, είχε κάποια μικροπροβλήματα, αλλά γενικά σε γενικές γραμμές ησυχία».

«Alert» και αναχαιτίσεις

Η καθημερινότητα στις χώρες της Μέσης Ανατολής τις τελευταίες ημέρες, όπως αναφέρουν, ήταν «γεμάτη» από προειδοποιητικά μηνύματα, αντίστοιχα του «112», στα κινητά και περιορισμούς στις μετακινήσεις. «Αισθάνθηκα πάρα πολύ ασφαλής. Απλώς τα δεδομένα είναι ότι πρέπει να είσαι σε καραντίνα στο σπίτι για να είσαι ασφαλής, οπότε γι’ αυτό αποφασίσαμε να έρθουμε. Τα αλέρτ μηνύματα γινόντουσαν, εντάξει, δεν είναι όσο τραγικά ακούγονται», ανέφερε μια γυναίκα που επέλεξε την επιστροφή.

Την εμπειρία των εκρήξεων επιβεβαιώνει και ένας ακόμη άνδρας, εξηγώντας τους λόγους της εσπευσμένης αναχώρησης: «Λόγω των γεγονότων θέλαμε να φύγουμε πιο νωρίς και τελικά τα καταφέραμε με αυτή την πτήση. Εντάξει, ακουγόντουσαν εκρήξεις, από αναχαιτίσεις κυρίως. Άλλες φορές πιο συχνά, άλλες πιο λίγο. Μας ερχόντουσαν και μηνύματα να παραμένουμε στα σπίτια μας και αυτό τηρούσαμε».