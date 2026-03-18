H πολυαναμενόμενη επίσκεψή του στην Αυστραλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά, δεσμεύτηκε ο έλληνας πρωθυπουργός, επιμένοντας ότι «δεν ακυρώθηκε, αλλά αναβλήθηκε», επικαλούμενος την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και επείγουσες κυβερνητικές ευθύνες στην Αθήνα.

Σε αποκλειστική συνέντευξη στο ομογενειακό μέσο Neos Kosmos, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε απευθείας στην ελληνοαυστραλιανή κοινότητα, αναλύοντας μια ευρεία ατζέντα που περιλαμβάνει τη γεωπολιτική, τα δικαιώματα ψήφου, την ιθαγένεια και τις διμερείς σχέσεις. «Η απόφαση να αναβάλω αυτή την επίσκεψη δεν ήταν καθόλου εύκολη», δήλωσε. «Τη σχεδιάζαμε για πολλούς μήνες. Τόσο εγώ όσο και η σύζυγός μου την περιμέναμε με μεγάλη ανυπομονησία».

Η Μέση Ανατολή και η στρατηγική σημασία της Κύπρου

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η επιδεινούμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή κατέστησε αδύνατη την απουσία του από την Ελλάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επεσήμανε μάλιστα ότι η Ελλάδα κινήθηκε ταχύτατα για να στηρίξει την Κύπρο, αναπτύσσοντας ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις, μια κίνηση που χαρακτήρισε «μεγάλης στρατηγικής σημασίας» για τον παγκόσμιο Ελληνισμό και την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τις οικονομικές συνέπειες της σύγκρουσης, ιδιαίτερα την άνοδο των τιμών στα καύσιμα και την ενέργεια, οι οποίες γίνονται αισθητές σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας.

«Ζωντανό κομμάτι του παγκόσμιου Ελληνισμού»

Παρά την αναβολή, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα: η επίσκεψη θα γίνει. «Για μένα, η Αυστραλία δεν είναι απλώς μια χώρα όπου ζουν Έλληνες. Είναι ένα ζωντανό κομμάτι του παγκόσμιου Ελληνισμού», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι το ταξίδι θα επαναπρογραμματιστεί, σε συντονισμό με την ομογένεια και την αυστραλιανή κυβέρνηση.

Όσον αφορά την ασφάλεια των ταξιδιών προς την Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός ήταν καθησυχαστικός: «Η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα. Δεν είναι τουρίστες για εμάς, είναι Έλληνες που επιστρέφουν στην πατρίδα τους».

Επιστολική ψήφος και ιθαγένεια

Κεντρικό θέμα της συνέντευξης ήταν η καθιέρωση της επιστολικής ψήφου, την οποία χαρακτήρισε ως «άλμα πολιτικής ισότητας». Αν και παραδέχθηκε ότι η συμμετοχή στις πρόσφατες ευρωεκλογές ήταν χαμηλότερη του αναμενομένου, εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις εθνικές εκλογές.

Σχετικά με την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, από μέλη δεύτερης και τρίτης γενιάς, ο κ. Μητσοτάκης απέρριψε τα περί πολιτικών κινήτρων, χαρακτηρίζοντάς την απαραίτητο βήμα για τη σύσφιξη των δεσμών. Αναγνώρισε, ωστόσο, τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις στα προξενεία, ανακοινώνοντας την πρόσληψη 150 νέων υπαλλήλων και την επέκταση της ψηφιοποίησης.

«Τέλος» στη διπλή φορολογία

Σε μια εξέλιξη μείζονος σημασίας, ο πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι η συμφωνία για την αποφυγή διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας είναι ουσιαστικά έτοιμη.

«Έχουμε πρακτικά καταλήξει σε συμφωνία. Είναι ένα χρόνιο αίτημα της Ομογένειας, ιδιαίτερα των συνταξιούχων και των επενδυτών και θα ανακοινωθεί μόλις οριστικοποιηθούν κάποιες μικρές λεπτομέρειες που αφορούν στη ναυτιλία».

Η Ελλάδα του 2026: Από το «μαύρο πρόβατο» στις επενδύσεις

Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε τις σχέσεις των δύο χωρών ως «εξαιρετικές», βασισμένες σε κοινές δημοκρατικές αξίες. «Η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα των χρόνων της κρίσης, όταν ήμασταν το ”μαύρο πρόβατο” της Ευρώπης», δήλωσε, επισημαίνοντας τις επενδυτικές ευκαιρίες στην ενέργεια, τις υποδομές και τα ακίνητα.

Αν και δεν έχει οριστεί ακριβής ημερομηνία, ο πρωθυπουργός άφησε να εννοηθεί ότι το ταξίδι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι, αναλόγως των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.