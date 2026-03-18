Βαριές εκφράσεις αντάλλαξαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείο Μεταφορών στη Βουλή ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Θύμιος Λυμπερόπουλος. Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, εξαπέλυσε επίθεση στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών παρουσιάζοντας τον ως εκπρόσωπο συμφερόντων.

Τον κατηγόρησε για «χουντικές απόψεις» εις βάρος του κλάδου ταξιτζήδων προκαλώντας την αντίδραση τόσο του υπουργού όσο και της προέδρου της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, Φωτεινής Αραμπατζή.

Μάλιστα ο κ. Λυμπερόπουλος διαμαρτυρήθηκε ακόμη και επειδή προηγήθηκε η τοποθέτηση του εκείνης του εκπροσώπου της Ομοσπονδίας αυτοκινητιστών ταξί.

Χαρακτηριστικοί είναι οι διάλογοι:

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Οργανώνετε να μιλήσουν μετά, για να πάρει συγχαρητήρια από την Ομοσπονδία ο κ. Κυρανάκης, όπως συνήθως κάνει. Μπράβο σας: Είστε ο νεότερος άνθρωπος πολιτικός που εφαρμόζει χουντικές απόψεις εις βάρος του κλάδου.

ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ: Απαράδεκτη (δήλωση)!

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κάντε μου μήνυση. Κάντε μου μήνυση. Έχω ζήσει Χούντα.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Διαγράφεται από τα πρακτικά.

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: …δικτατορικών αποφάσεων. Που δεν σέβεται τίποτα δημοκρατικό.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Διαγράφεται από τα πρακτικά.

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: διαγράψτε τα όλα, εγώ τα λέω στον κόσμο.

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ (ανεξάρτητη βουλευτής): Αυτό είναι λογοκρισία κα Πρόεδρε.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΠΡΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς που λαμβάνετε πάντοτε τον λόγο από το προεδρείο ως μη μέλος της επιτροπής, μιλάτε για λογοκρισία; Εσάς σας αρέσουν να εκφέρονται τέτοιες εκφράσεις στο κοινοβούλιο; Σας παρακαλώ.

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ήρθα να προσευχηθώ. Υπερασπίζομαι τη ζωή 30.000 οικογενειών.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Παρακαλώ.

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μη με αγριεύετε εμένα.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Μηδένισα το χρόνο

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Έχουμε Δημοκρατία

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Δημοκρατία έχουμε

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Θα πω ό,τι θέλω. Είμαι 40 χρόνια σε αυτές τις επιτροπές και δε μου έχει κάνει λογοκρισία κανείς. Πρώτη φορά

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Είμαι υποχρεωμένη να διαφυλάξω το κύρος του Κοινοβουλίου.

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Με τέτοια νομοσχέδια… Αν δε σας αρέσει, αλλάξτε επάγγελμα. Δεν κάνετε καλά τη δουλειά σας. Βάλτε μου τον χρόνο από την αρχή.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Τον έβαλα χωρίς την προστακτική σας.

Συνεχίζοντας ο Θύμιος Λυμπερόπουλος κατηγόρησε τον αναπληρωτή υπουργό ότι «κατεβάζει ένα νομοσχέδιο χωρίς να έχει κάνει διαβούλευση με τους ταξιτζήδες», που όπως είπε, εκτόξευσε απειλές εναντίον του, όταν τον είχε επισκεφθεί στο γραφείο του.

«Δεν είναι εκσυγχρονισμός αυτό που κάνετε, μας καταστρέφετε. Έκανες ατόπημα, δολοφόνησες τη δημοκρατία των ταξιτζήδων» πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ που διαφωνεί με την ηλεκτροκίνηση.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της πανελλήνιας ομοσπονδίας ιδιοκτητών ταξί, Ελευθέριος Πετράκης που τάσσεται υπέρ της ηλεκτροκίνησης ζήτησε μεταξύ άλλων, παράταση στην εφαρμογή της συμπληρώνοντας ότι δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική, αλλά προαιρετική.