Μετά από επτά χρόνια απουσίας, η σημαία των ΗΠΑ κυματίζει ξανά στην πρεσβεία τους στη Βενεζουέλα. Η κίνηση σηματοδοτεί την επιστροφή της διπλωματίας και μια νέα εποχή στις σχέσεις Ουάσιγκτον–Καράκας, λίγους μήνες μετά τη σύλληψη και κράτηση του τότε προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τους Αμερικανούς, καθώς και την αποκατάσταση των δεσμών ανάμεσα στις δύο χώρες.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στο X η πρώτη σύμβουλος και επικεφαλής της πρεσβείας, Λόρα Ντόγκου, η σημαία υψώθηκε ακριβώς επτά χρόνια μετά την τελευταία φορά που κατέβηκε στις 14 Μαρτίου 2019, όταν η Βενεζουέλα διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, μετά την άρνηση της Ουάσιγκτον να αναγνωρίσει την αμφιλεγόμενη επανεκλογή του Μαδούρο.

En la mañana del 14 de marzo de 2019, la bandera estadounidense fue arriada por última vez en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Esta mañana, 14 de marzo de 2026, a la misma hora, mi equipo y yo izamos la bandera de los Estados Unidos—exactamente siete años después de… pic.twitter.com/kTrwnnECdb — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) March 14, 2026

Η επαναφορά της σημαίας ενέχει ισχυρό πολιτικό μήνυμα, καθώς έρχεται σε μια στιγμή που οι σχέσεις ΗΠΑ–Βενεζουέλας βρίσκονται σε διαδικασία φυσιολογικοποίησης, μετά από χρόνια έντασης, κυρώσεων και διπλωματικής απομόνωσης.

Αν και η αποκατάσταση των δεσμών είχε ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες, με την άφιξη του επικεφαλής διπλωμάτη των ΗΠΑ στη χώρα, το σημερινό γεγονός θεωρείται μια από τις πιο εμφανείς ενδείξεις ότι η Ουάσιγκτον και το Καράκας προσπαθούν να χτίσουν ξανά γέφυρες.

Η επαναλειτουργία της πρεσβείας ανοίγει τον δρόμο για ευρύτερη συνεργασία σε ζητήματα διπλωματίας, οικονομίας και περιφερειακής ασφάλειας, μετά από μια περίοδο κατά την οποία οι δύο χώρες είχαν παραμείνει σε βαθιά διαφωνία.