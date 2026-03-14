Μετά από επτά χρόνια απουσίας, η σημαία των ΗΠΑ κυματίζει ξανά στην πρεσβεία τους στη Βενεζουέλα. Η κίνηση σηματοδοτεί την επιστροφή της διπλωματίας και μια νέα εποχή στις σχέσεις Ουάσιγκτον–Καράκας, λίγους μήνες μετά τη σύλληψη και κράτηση του τότε προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τους Αμερικανούς, καθώς και την αποκατάσταση των δεσμών ανάμεσα στις δύο χώρες.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στο X η πρώτη σύμβουλος και επικεφαλής της πρεσβείας, Λόρα Ντόγκου, η σημαία υψώθηκε ακριβώς επτά χρόνια μετά την τελευταία φορά που κατέβηκε στις 14 Μαρτίου 2019, όταν η Βενεζουέλα διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, μετά την άρνηση της Ουάσιγκτον να αναγνωρίσει την αμφιλεγόμενη επανεκλογή του Μαδούρο.

Η επαναφορά της σημαίας ενέχει ισχυρό πολιτικό μήνυμα, καθώς έρχεται σε μια στιγμή που οι σχέσεις ΗΠΑ–Βενεζουέλας βρίσκονται σε διαδικασία φυσιολογικοποίησης, μετά από χρόνια έντασης, κυρώσεων και διπλωματικής απομόνωσης.

Αν και η αποκατάσταση των δεσμών είχε ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες, με την άφιξη του επικεφαλής διπλωμάτη των ΗΠΑ στη χώρα, το σημερινό γεγονός θεωρείται μια από τις πιο εμφανείς ενδείξεις ότι η Ουάσιγκτον και το Καράκας προσπαθούν να χτίσουν ξανά γέφυρες.

Η επαναλειτουργία της πρεσβείας ανοίγει τον δρόμο για ευρύτερη συνεργασία σε ζητήματα διπλωματίας, οικονομίας και περιφερειακής ασφάλειας, μετά από μια περίοδο κατά την οποία οι δύο χώρες είχαν παραμείνει σε βαθιά διαφωνία.