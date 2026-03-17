Τραγικός θάνατος για ένα 46χρονο αναρριχητή κατά την ώρα της αναρρίχησης στο Ναύπλιο αλλά και τραγική ειρωνεία καθώς ενώ αγαπούσε και ακολουθούσε μια αρκετά ριψοκίνδυνη δραστηριότητα, βρήκε το θάνατο κατά τη διάρκειά της, εξαιτίας του τσιμπήματος μιας μέλισσας που του προκάλεσε αλλεργικό σοκ.

Το μοιραίο τσίμπημα

Ειδικότερα και σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, νεκρός είναι ένας 46χρονος συνοδός βουνού. Ο θάνατός του προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αναρρίχησης στην περιοχή της Καραθώνας, στο Ναύπλιο από τσίμπημα μέλισσας. Το τσίμπημα του εντόμου του προκάλεσε έντονη αλλεργική αντίδραση που εξελίχθηκε σε αλλεργικό σοκ, μοιραίο για τη ζωή του.

Καρδιακή ανακοπή

Ο 46χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Ναυπλίου από τους φίλους με τους οποίους μοιραζόταν την ίδια δραστηριότητα, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή, καθώς από το σοκ υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Αφιερωμένος στη φύση και το βουνό

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 46χρονος – πατέρας μιας κόρης – είχε αφιερώσει τη ζωή του στη φύση και την προσφορά. Ως παραγωγός και συνοδός βουνού, ίδρυσε τη Φυσιολατρική Ορειβατική Ομάδα Αργολίδας, με στόχο την ανάδειξη των φυσικών ομορφιών της Ερμιονίδας και τη διοργάνωση δράσεων εναλλακτικού τουρισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων και εθελοντικών πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος. Υπήρξε επίσης ενεργό μέλος και εκ των ιδρυτών της Ομάδας Διάσωσης Ερμιονίδας, ενώ για δύο χρόνια διετέλεσε πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας.

Μεταξύ των πρωτοβουλιών του ήταν η δημιουργία και ανάδειξη των μονοπατιών της περιοχής, η αναβίωση των αρχαίων αγώνων «Διονυσία Ερμιόνης», η συμμετοχή στην εθελοντική δράση «Let’s do it» και η συμβολή στην ανανέωση των αναρριχητικών πεδίων.