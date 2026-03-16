Το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Κούβας κατέρρευσε, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία, αφήνοντας χωρίς ρεύμα περίπου 10 εκατομμύρια ανθρώπους, εν μέσω του πετρελαϊκού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο νησί, επιφέροντας βαρύ πλήγμα στο ήδη καταπονημένο σύσημα παραγωγής.

Το Υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι σημειώθηκε «πλήρης αποσύνδεση» του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας και ότι διεξάγεται έρευνα για τα αίτια.

Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, δήλωσε την Παρασκευή ότι το νησί δεν έχει λάβει πετρελαϊκές αποστολές εδώ και περισσότερο από τρεις μήνες και ότι η χώρα λειτουργεί κυρίως με ηλιακή ενέργεια, φυσικό αέριο και θερμοηλεκτρικούς σταθμούς. Λόγω της κρίσης, η κυβέρνηση αναγκάστηκε ακόμη και να αναβάλει χειρουργικές επεμβάσεις για δεκάδες χιλιάδες ασθενείς.

Ένα μεγάλο μπλακ άουτ πριν από περίπου μία εβδομάδα είχε ήδη επηρεάσει τη δυτική Κούβα, αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι κρίσιμες αποστολές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα σταμάτησαν μετά την αμερικανική επέμβαση στη χώρα στις αρχές Ιανουαρίου και τη σύλληψη του Μαδούρο.

Παρότι η Κούβα παράγει περίπου το 40% του πετρελαίου που καταναλώνει και προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες της με δική της παραγωγή ενέργειας, αυτό δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση, καθώς το ηλεκτρικό της δίκτυο συνεχίζει να επιδεινώνεται.

Την Παρασκευή, ο Ντίας-Κανέλ επιβεβαίωσε επίσης ότι η Κούβα βρίσκεται σε συνομιλίες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, καθώς η ενεργειακή και οικονομική κρίση στο νησί βαθαίνει.