Ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί στο πλήρωμα, ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο 14/3 ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας.

Μιλώντας στο ERTNews, ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες, όταν το πλοίο με ελληνική σημαία δέχθηκε χτύπημα ενώ βρισκόταν περίπου 14 ναυτικά μίλια ανοιχτά του Νοβοροσίσκ. Το δεξαμενόπλοιο είναι ναυλωμένο από την Chevron και στο πλήρωμά του βρίσκονται 24 ναυτικοί, εκ των οποίων οι 10 είναι Έλληνες.

Σύμφωνα με τον υπουργό, όλοι οι ναυτικοί είναι καλά στην υγεία τους, ενώ από την επίθεση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στη δεξιά πλευρά του πλοίου. Όπως εκτιμάται, το πλήγμα πραγματοποιήθηκε με μικρό πύραυλο ή drone.

Ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι το περιστατικό ενδέχεται να συνδέεται με τις πιέσεις που ασκούνται στην περιοχή, αλλά και με τις πρόσφατες αποφάσεις που επιτρέπουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα τη διακίνηση ρωσικού πετρελαίου. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχει ήδη ενημερώσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Τόνισε ακόμη ότι η ελληνική πλευρά θα προχωρήσει σε έντονη διαμαρτυρία και θα θέσει το ζήτημα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογραμμίζοντας πως η στοχοποίηση πλοίων με ελληνική σημαία και Ελλήνων ναυτικών είναι «απαράδεκτη και εξαιρετικά επικίνδυνη».

«Οι Έλληνες ναυτικοί και η ελληνική ναυτιλία κάνουν τη δουλειά τους και θα έπρεπε να βρίσκονται εκτός πολιτικών αντιπαραθέσεων και, πολύ περισσότερο, εκτός πολεμικών συγκρούσεων», σημείωσε χαρακτηριστικά.