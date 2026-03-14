Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε σε χωριό του Ηρακλείου, με ένα βρέφος μόλις τεσσάρων μηνών να εντοπίζεται νεκρό, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής, συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, που μεταδίδει το patris.gr, η μητέρα του ήταν αυτή που βρήκε το μωρό στην κούνια του, χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να διαπιστώνουν απλά τον θάνατο του.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις, για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Για το τραγικό περιστατικό ενημερώθηκαν κι έσπευσαν στο χωριό και στο νοσοκομείο, άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., που διενεργούν προανάκριση.