Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του τριών μηνών βρέφους, στη Θεσσαλονίκη, καθώς τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δεν κατέστησαν δυνατό να προσδιορίσουν με σαφήνεια τον μηχανισμό που οδήγησε στον θάνατό του. Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν τα αποτελέσματα της ιστολογικής εξέτασης, τα οποία εκτιμάται ότι θα ρίξουν «φως» στην υπόθεση.

Το βρέφος μεταφέρθηκε χθες το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης από τους γονείς του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ άμεσα διατάχθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής έρευνας, σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.

Προκαταρκτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου

Με εισαγγελική εντολή διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια, αλλά και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του βρέφους. Στο πλαίσιο αυτό, οι γονείς του παιδιού είχαν αρχικά συλληφθεί για το αδίκημα της έκθεσης, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, μέχρι να προκύψουν νεότερα στοιχεία από την έρευνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, πρόκειται για πατέρα ηλικίας 32 ετών και μητέρα 22 ετών, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στην Ξάνθη. Τις τελευταίες ημέρες βρίσκονταν στη Θεσσαλονίκη, όπου φιλοξενούνταν σε κατάλυμα.

Έρευνα και στο κατάλυμα της οικογένειας

Παράλληλα με την ιατροδικαστική διερεύνηση, οι Αρχές προχώρησαν σε έλεγχο του χώρου όπου διέμενε προσωρινά η οικογένεια, εξετάζοντας τις συνθήκες διαβίωσης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτει κάποιο στοιχείο που θα μπορούσε να σχετίζεται με τον θάνατο του βρέφους.

Οι έρευνες συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα, με τις Αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, που θεωρούνται κρίσιμες για την πλήρη αποσαφήνιση της υπόθεσης.