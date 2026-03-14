Με μια πρώτη ματιά, τα πλήγματα κατά του Ιράν μοιάζουν να αποτελούν ακόμη μία κρίση στη Μέση Ανατολή — έναν γνώριμο κύκλο αποτροπής, αντιποίνων και κινδύνου κλιμάκωσης. Ωστόσο, αυτή η ερμηνεία ενδέχεται να παραβλέπει τη μεγαλύτερη στρατηγική εικόνα. Το Ιράν δεν είναι το κεντρικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίνα είναι.

Υπό αυτό το ευρύτερο γεωπολιτικό πρίσμα, η αντιπαράθεση που εξελίσσεται γύρω από την Τεχεράνη αρχίζει να μοιάζει λιγότερο με μια περιφερειακή σύγκρουση και περισσότερο με μια κίνηση μέσα σε έναν πολύ μεγαλύτερο στρατηγικό ανταγωνισμό που διαμορφώνει τη νέα διεθνή τάξη.

Οι ανταγωνισμοί μεγάλων δυνάμεων σπάνια εκδηλώνονται μόνο εκεί όπου βρίσκονται οι ίδιες οι μεγάλες δυνάμεις. Συχνότερα εμφανίζονται στις γεωπολιτικές περιφέρειες — στα ενεργειακά συστήματα, στις αλυσίδες εφοδιασμού και στους στρατηγικούς διαδρόμους που στηρίζουν την παγκόσμια επιρροή. Η Μέση Ανατολή παραμένει ένα από αυτά τα πεδία.

Όλο και περισσότερο, η ίδια η υποδομή της παγκοσμιοποίησης μετατρέπεται στο πεδίο όπου εκτυλίσσεται ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός.

Ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων σήμερα δεν διεξάγεται πρωτίστως για τον έλεγχο εδαφών, αλλά για τον έλεγχο των συστημάτων που στηρίζουν την παγκόσμια ισχύ: τις ροές ενέργειας, τις θαλάσσιες μεταφορές, τα χρηματοπιστωτικά δίκτυα και τις βιομηχανικές αλυσίδες εφοδιασμού. Θα μπορούσε κανείς να περιγράψει αυτή τη στρατηγική ως «κρατική πολιτική μέσω των αλυσίδων εφοδιασμού» — τη χρήση δηλαδή των υποδομών της παγκοσμιοποίησης ως εργαλείου γεωπολιτικής επιρροής.

Αντί να αντιμετωπίζει άμεσα την Κίνα, η Ουάσιγκτον φαίνεται να ασκεί πίεση στα γεωπολιτικά δίκτυα που στηρίζουν την παγκόσμια εμβέλεια του Πεκίνου.

Η αντιπαράθεση με το Ιράν αποκαλύπτει αυτή τη δυναμική με ιδιαίτερη καθαρότητα. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ενέργειας στον κόσμο και περίπου το μισό των εισαγωγών αργού πετρελαίου της προέρχεται από τη Μέση Ανατολή. Το ιρανικό πετρέλαιο έχει διαδραματίσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε αυτό το σύστημα. Λόγω των δυτικών κυρώσεων, η Τεχεράνη προμήθευε επί χρόνια κινεζικά διυλιστήρια με πετρέλαιο σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές.

Με την πάροδο του χρόνου, η Κίνα διαμόρφωσε σιωπηρά ένα δίκτυο προμήθειας πετρελαίου σε μειωμένες τιμές που εκτείνεται από τη Ρωσία έως το Ιράν και τη Βενεζουέλα. Αυτές οι ροές —που συχνά λειτουργούν στη σκιά του διεθνούς συστήματος κυρώσεων— έχουν ουσιαστικά δημιουργήσει μια παράλληλη ενεργειακή αγορά που τροφοδοτεί τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Οι διαταραχές στις ιρανικές εξαγωγές έχουν συνεπώς επιπτώσεις πολύ πέρα από τον Περσικό Κόλπο. Εισάγουν αστάθεια σε έναν από τους ενεργειακούς διαδρόμους που στηρίζουν την οικονομική ανθεκτικότητα της Κίνας.

Ίσως ήδη διαμορφώνεται ένα ευρύτερο στρατηγικό μοτίβο. Τους τελευταίους μήνες, η Ουάσιγκτον άσκησε πίεση σε δύο ενεργειακές χώρες που λειτουργούν ολοένα και περισσότερο ως προμηθευτές πετρελαίου σε χαμηλές τιμές προς την Κίνα: το Ιράν στη Μέση Ανατολή και τη Βενεζουέλα στο δυτικό ημισφαίριο.

Αν εξεταστούν μεμονωμένα, οι κρίσεις γύρω από το Ιράν και τη Βενεζουέλα φαίνονται περιφερειακές. Αν όμως ιδωθούν μαζί, υποδηλώνουν κάτι πιο συντονισμένο: ταυτόχρονη πίεση σε δύο κομβικά σημεία του εναλλακτικού ενεργειακού δικτύου της Κίνας.

Συνολικά, αυτές οι εξελίξεις υποδηλώνουν αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως έμμεση ανάσχεση.

Αντί για άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση με την Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να επιδιώκουν τη διαμόρφωση του γεωπολιτικού περιβάλλοντος γύρω από τα στρατηγικά δίκτυα του Πεκίνου.

Στο επίκεντρο αυτού του περιβάλλοντος βρίσκεται η ενέργεια. Η Κίνα εισάγει περίπου τα τρία τέταρτα του πετρελαίου που καταναλώνει και έχει βασιστεί σε μεγάλο βαθμό σε προμήθειες χαμηλού κόστους από χώρες που τελούν υπό διεθνείς κυρώσεις. Ασκώντας πίεση σε αυτούς τους προμηθευτές, η Ουάσιγκτον περιπλέκει το ενεργειακό οικοσύστημα που έχει συμβάλει σιωπηρά στη στήριξη της κινεζικής οικονομικής ανάπτυξης.

Αυτό που φαίνεται να αναδύεται είναι μια ευρύτερη στρατηγική αντίληψη. Ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων διεξάγεται όλο και λιγότερο για εδάφη και όλο και περισσότερο για τις υποδομές που στηρίζουν την παγκόσμια ισχύ: ενεργειακά συστήματα, αλυσίδες εφοδιασμού, χρηματοπιστωτικά δίκτυα και στρατηγικές θαλάσσιες οδούς.

Πρόκειται για τη «γεωπολιτική των αλυσίδων εφοδιασμού» στην πράξη: τη διαμόρφωση του στρατηγικού περιβάλλοντος γύρω από έναν αντίπαλο μέσω επιρροής στα συστήματα από τα οποία εξαρτάται η ισχύς του.

Η δυναμική αυτή αντανακλά επίσης μια βαθύτερη ασυμμετρία στον εξελισσόμενο ανταγωνισμό Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Το Πεκίνο έχει επενδύσει επί χρόνια στην εδραίωση επιρροής σε κρίσιμα ορυκτά που είναι απαραίτητα για μπαταρίες, προηγμένα ηλεκτρονικά και σύγχρονες αμυντικές τεχνολογίες — υλικά που καθίστανται ολοένα πιο κρίσιμα για την παγκόσμια οικονομία. Η Ουάσιγκτον, αντίθετα, διατηρεί σημαντική επιρροή στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα.

Με άλλα λόγια, οι δύο δυνάμεις επιδιώκουν στρατηγικό πλεονέκτημα σε διαφορετικά θεμέλια της σύγχρονης οικονομικής ισχύος: η Κίνα μέσω των κρίσιμων ορυκτών, οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της ενέργειας.

Η γεωγραφία ενισχύει αυτή την ασυμμετρία. Μεγάλο μέρος του πετρελαίου που εισάγει η Κίνα πρέπει να περάσει από μια αλυσίδα στρατηγικών θαλάσσιων στενών — μεταξύ αυτών το Στενό του Ορμούζ και το Στενό της Μαλάκκας — πριν φθάσει στις ασιατικές αγορές. Οι θαλάσσιες αυτές αρτηρίες εξακολουθούν να επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την αμερικανική ναυτική ισχύ, προσφέροντας στην Ουάσιγκτον διαρκή γεωστρατηγική επιρροή πάνω στις βασικές οδούς του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος.

Η αντιπαράθεση με το Ιράν επιτελεί και μια δεύτερη στρατηγική λειτουργία: την επίδειξη της αμερικανικής στρατιωτικής εμβέλειας. Τα πλήγματα ακριβείας που πραγματοποιούνται σε μεγάλες αποστάσεις αναδεικνύουν δυνατότητες που παραμένουν καθοριστικές για την ισορροπία ισχύος — προηγμένα δίκτυα πληροφοριών, όπλα ακριβείας και την ικανότητα ταχείας προβολής ισχύος σε πολλαπλά θέατρα επιχειρήσεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν επίσης σήμερα ένα πλεονέκτημα που δεν είχαν σε προηγούμενες κρίσεις της Μέσης Ανατολής: είναι πλέον ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο. Η αυξημένη εγχώρια παραγωγή δίνει στην Ουάσιγκτον πολύ μεγαλύτερη ευελιξία να ασκεί πίεση στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές χωρίς να αντιμετωπίζει τις ίδιες ευπάθειες που χαρακτήριζαν παλαιότερες περιόδους της γεωπολιτικής της ενέργειας.

Το επεισόδιο αυτό αποκαλύπτει επίσης κάτι για τη δομή του ίδιου του διεθνούς συστήματος. Συχνά η παγκόσμια πολιτική παρουσιάζεται ως μια δυαδική αντιπαράθεση μεταξύ της Δύσης και ενός συμπαγούς μπλοκ αναθεωρητικών δυνάμεων με επικεφαλής την Κίνα και τη Ρωσία. Η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το δίκτυο των συμμάχων τους —η ευρύτερη στρατηγική κοινότητα που συχνά περιγράφεται ως «παγκόσμια Δύση»— παραμένουν βαθιά διασυνδεδεμένοι μέσω στρατιωτικών συμμαχιών, χρηματοπιστωτικών συστημάτων και οικονομικών δεσμών. Απέναντί τους βρίσκεται μια χαλαρότερη συσπείρωση αναθεωρητικών κρατών που μοιράζονται την επιθυμία να αμφισβητήσουν στοιχεία της υπάρχουσας διεθνούς τάξης, αλλά συχνά στερούνται βαθύτερης στρατηγικής συνοχής.

Ο πόλεμος γύρω από το Ιράν αναδεικνύει αυτή την ανισορροπία. Ακόμη και κράτη που ρητορικά αντιτίθενται στη δυτική επιρροή έχουν δείξει ελάχιστη διάθεση για άμεση αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τους συμμάχους τους.

Παρά ταύτα, στρατηγικές που επιδιώκουν τη διαμόρφωση γεωπολιτικών περιβαλλόντων ενέχουν πάντοτε κινδύνους. Η πίεση προς το Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει ευρύτερη αστάθεια στον Περσικό Κόλπο, να διαταράξει τις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές ή να οδηγήσει σε κλιμάκωση μέσω αντιποίνων. Η Ουάσιγκτον οφείλει επίσης να σταθμίσει τον κίνδυνο στρατηγικής διάσπασης της προσοχής σε μια περίοδο όπου ο μακροπρόθεσμος ανταγωνισμός της βρίσκεται αλλού.

Παρά ταύτα, η αντιπαράθεση με το Ιράν ενδέχεται να έχει σημασία που υπερβαίνει κατά πολύ τη Μέση Ανατολή.

Αυτό που με την πρώτη ματιά φαίνεται ως περιφερειακή κρίση αντανακλά ολοένα περισσότερο τον ευρύτερο στρατηγικό ανταγωνισμό που διαμορφώνει το διεθνές σύστημα. Καθώς η αντιπαλότητα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας εντείνεται, η πίεση πιθανότατα θα εμφανίζεται όχι μόνο στον Ινδο-Ειρηνικό αλλά και στους γεωπολιτικούς κόμβους της παγκόσμιας ισχύος — από τα ενεργειακά συστήματα έως τις αλυσίδες εφοδιασμού και τους θαλάσσιους διαδρόμους.

Το πεδίο της σύγκρουσης μπορεί να είναι περιφερειακό.

Αλλά ο στρατηγικός ανταγωνισμός που αντανακλά είναι παγκόσμιος.

Και μέσα σε αυτόν τον ευρύτερο ανταγωνισμό, το Ιράν δεν είναι το κεντρικό έπαθλο.

Είναι ένα από τα σημεία πίεσης.

Ο Marco Vicenzino είναι ειδικός στη γεωπολιτική και σύμβουλος στρατηγικής για επιχειρηματικά στελέχη που δραστηριοποιούνται διεθνώς.