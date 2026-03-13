Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέρχεται με ιδιαίτερα επιθετική ρητορική για την πολεμική ένταση στη Μέση Ανατολή, στέλνοντας μήνυμα προς το Ιράν μέσω νέας ανάρτησής του.

Ο αμερικανός πρόεδρος, σε υψηλούς τόνους, προαναγγέλλει περαιτέρω εξελίξεις στη σύγκρουση, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Δείτε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους παρανοϊκούς αλήτες» στο Ιράν.

Στην ανάρτησή του ο Τραμπ αναφέρει ότι οι ΗΠΑ «καταστρέφουν ολοσχερώς το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν, στρατιωτικά, οικονομικά, με κάθε τρόπο», ενώ παράλληλα επιτίθεται στους New York Times για τον τρόπο που καλύπτουν την σύγκρουση.

«Αν διαβάσετε τους αποτυχημένους New York Times, θα νομίζετε λανθασμένα ότι δεν κερδίζουμε», σημειώνει, προσθέτοντας ότι το Ναυτικό του Ιράν έχει εξαφανιστεί, η Αεροπορία τους δεν υπάρχει πια, οι ηγέτες τους έχουν σβηστεί από το πρόσωπο της γης.

«Έχουμε απαράμιλλη ισχύ πυρός, απεριόριστα πυρομαχικά και άφθονο χρόνο. Δείτε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους παρανοϊκούς αλήτες», τονίζει. «Σκοτώνουν αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εδώ και 47 χρόνια και τώρα τους σκοτώνω εγώ ως 47ος πρόεδρος της Αμερικής. Τι μεγάλη τιμή είναι να το κάνω αυτό», καταλήγει.



Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν εξελίσσεται «πολύ γρήγορα», λίγες ώρες αφού ο νέος ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, διεμήνυσε ότι η χώρα του θα εκδικηθεί τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις.

«Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Όλα πάνε πολύ καλά, ο στρατός μας είναι άφθαστος», είπε ο αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Το Ιράν «είναι στ’ αλήθεια έθνος τρόμου και μίσους, και (οι Ιρανοί) πληρώνουν σήμερα μεγάλο τίμημα», πέταξε ακόμη ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ πλάι του.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει αντιφατικά μηνύματα για την πορεία του πολέμου, που εξαπολύθηκε την 28η Φεβρουαρίου με αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν και έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή.

Μεταξύ άλλων, έχει πει ότι οι ΗΠΑ «νίκησαν», ή ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει «πολύ σύντομα», ενώ ταυτόχρονα επιμένει στην ανάγκη να συνεχιστούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Δεν απάντησε άμεσα σε όσα είπε στον πρώτο μήνυμά του ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Χαμενεΐ, που υποσχέθηκε εκδίκηση για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κι ότι η πίεση στο στενό του Χορμούζ θα συνεχιστεί.