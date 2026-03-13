Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον Γιώργο Μαρίνο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου στο κοιμητήριο της Βούλας, όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να τον αποχαιρετήσει με σεβασμό και συγκίνηση.

Το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία

Στην τελετή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο Ηλίας Ψινάκης, η Άννα Φόνσου, ο Δημήτρης Παπάζογλου, ο Θοδωρής Φέρρης με τη μητέρα του, ο Θανάσης Αλευράς, η Νταίζη Σεμπεκοπούλου και ο Παντελής Καναράκης. Όλοι τίμησαν τη μνήμη του με λόγια αγάπης και συγκίνησης.

Ο χορογράφος Δημήτρης Παπάζογλου δήλωσε: «Ήρθαμε εδώ για το τελευταίο ‘αντίο’ στον Γιώργο Μαρίνο. Για να τον ευχαριστήσουμε γι’ αυτό που μας άφησε και μας σπούδασε μέσα σε αυτή την τέχνη που ανακάλυπτε ο ίδιος για τον εαυτό του… Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν μοναδικός. Μια Βλαχοπούλου θα υπάρχει για πάντα, ένας Μαρίνος θα υπάρχει για πάντα. Η ψυχή του να πάει στο φως, εκεί που ήταν και να βρει όλους αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε, τους αγάπησε, τους σατίρισε… Όλοι εκεί τον περιμένουν για να κάνει μια επουράνια ‘Μέδουσα’».

Τα τελευταία χρόνια, ο Γιώργος Μαρίνος ζούσε σε γηροκομείο στα Νότια Προάστια, έχοντας αποσυρθεί από τα «φώτα» της δημοσιότητας και τη showbiz. Διατηρούσε επαφές μόνο με λίγους, στενούς φίλους που τον αγαπούσαν και τον στήριζαν.

Στεφάνια και μηνύματα αγάπης

Με ιδιαίτερα μηνύματα στα στεφάνια τον αποχαιρέτησαν γυναίκες που τον αγάπησαν βαθιά, όπως η Κατιάνα Μπαλανίκα και η Βίκυ Παγιατάκη.

Η Βίκυ Παγιατάκη έγραψε: «Αν πιστέψουμε στον Πυθαγόρα θα τα ξαναπούμε. Καλό ταξίδι», εξηγώντας ότι ο πρώτος της δάσκαλος ήταν πυθαγόρειος και πως ο Γιώργος Μαρίνος πίστευε ότι υπάρχει και μια άλλη ζωή, όπου οι άνθρωποι που έχουν συναντηθεί ξαναβρίσκονται για να ολοκληρώσουν όσα άφησαν στη γη.

Η Κατιάνα Μπαλανίκα σημείωσε στο δικό της μήνυμα: «Φεύγεις και παίρνεις ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Καλό ταξίδι στο φως. Κατερίνα».

Στεφάνια απέστειλαν, επίσης, η οικογένεια του Θοδωρή Κυριακού, ο Νικήτας Κακλαμάνης, η οικογένεια του Μάνου Χατζιδάκι και η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων όπου φιλοξενούνταν ο Γιώργος Μαρίνος τα τελευταία χρόνια.

«Ο Γιώργος Μαρίνος έδωσε τη ψυχή του και άλλαξε τον κόσμο»

Οπως επισήμανε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε δήλωσή της, «ο χαρισματικός Γιώργος Μαρίνος μας χάρισε αφειδώλευτα το ταλέντο του, όντας ο ίδιος ο πρώτος – και διαχρονικά το πρότυπο – έλληνας διασκεδαστής, ο πρώτος εγχώριος σόουμαν, που συνδύαζε μοναδικά την υποκριτική, τη μίμηση, τη μουσική και το τραγούδι. […] Εισηγήθηκε και επέβαλε με την πολύχρονη παρουσία του στις μπουάτ ένα νέο τοπίο στη διασκέδαση, το οποίο επαναπροσδιόρισε καθοριστικά και πάντοτε χωρίς την παραμικρή έκπτωση και εκζήτηση».

Αν και κάτω από τους προβολείς είχε χτίσει μια εκρηκτική σκηνική περσόνα, μακριά από αυτούς περιγράφεται ως ένας μοναχικός άνθρωπος. Διατηρούσε, όμως, στενή φιλία με σημαντικές προσωπικότητες των τεχνών όπως οι Μάνος Χατζιδάκις και Νίκος Γκάτσος. Σημαντικός σταθμός της προσωπικής ζωής του αποτέλεσε η Κατιάνα Μπαλανίκα, με την οποία είχαν συνεργαστεί στη Μέδουσα και υπήρξαν ζευγάρι. Τα τελευταία χρόνια είχε απομακρυνθεί από τη δημοσιότητα λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε.