Ο πόλεμος δεν χτυπά μόνο στο έδαφος, χτυπά και στον ουρανό. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν άλλαξε μόνο τους χάρτες των συγκρούσεων, άλλαξε και τους χάρτες των πτήσεων.

Δεκάδες χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ αεροπλάνα που κάποτε διέσχιζαν τον ουρανό του Ιράν τώρα αναγκάζονται να κάνουν τεράστιες παρακάμψεις. Το αποτέλεσμα; Μεγαλύτερα ταξίδια, ακριβότερα εισιτήρια και ένας παγκόσμιος αεροπορικός χάρτης που ξανασχεδιάζεται μέσα στον πόλεμο.

Οι περιορισμοί στον εναέριο χώρο έχουν γίνει μια ολοένα και πιο συχνή πρόκληση για τις αεροπορικές εταιρείες, σε έναν κόσμο που διαμορφώνεται από γεωπολιτικές συγκρούσεις. Οι πτήσεις πρέπει συχνά να αποφεύγουν περιοχές που θεωρούνται μη ασφαλείς για πολιτικά αεροσκάφη, από ζώνες συγκρούσεων έως περιοχές όπου άλλες στρατιωτικές δραστηριότητες δημιουργούν κινδύνους.

Οι επιπτώσεις της νέας σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εξαπλώνονται σε όλη την περιοχή, διασπώντας ακόμη περισσότερο ένα παγκόσμιο δίκτυο αεροπορίας που κάποτε ήταν ιδιαίτερα αποδοτικό και καλά ρυθμισμένο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα των New York Times.

Αυτό που κάποτε ήταν μια σχετικά άμεση σύνδεση μεταξύ ηπείρων μετατρέπεται πλέον σε ένα μωσαϊκό εναλλακτικών λύσεων.

Τι έγινε στον πόλεμο της Ουκρανίας

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι δυτικές αεροπορικές εταιρείες έχασαν την πρόσβαση στον κοντινό εναέριο χώρο. Τον Ιανουάριο του 2022, μια πτήση από το Ελσίνκι της Φινλανδίας προς το Τόκιο πετούσε απευθείας πάνω από τη Ρωσία. Τώρα εναλλάσσεται μεταξύ μεγαλύτερων διαδρομών: μιας νότιας γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα και μιας βόρειας πάνω από τον Βόρειο Πόλο. Και οι δύο διαδρομές προσθέτουν πάνω από τρεις ώρες στην αρχική διάρκεια των εννέα ωρών της πτήσης, αυξάνοντας το κόστος και τις εκπομπές άνθρακα.

Την ίδια περίοδο, μια πτήση από το Ελσίνκι προς την Μπανγκόκ αναγκάστηκε να κατευθυνθεί νοτιότερα, περνώντας πάνω από τη Μέση Ανατολή. Η παράκαμψη πρόσθεσε περίπου μία ώρα στον χρόνο πτήσης.

Τώρα, με τις νέες συγκρούσεις να κλείνουν τον εναέριο χώρο της Μέσης Ανατολής, η Finnair αναγκάστηκε ξανά να αλλάξει διαδρομή στην πτήση AY141.

Οι πτήσεις στην περιοχή του Περσικού Κόλπου παραμένουν πολύ κάτω από τα κανονικά επίπεδα. Ο εναέριος χώρος μέσα και γύρω από το Ιράν, το Ιράκ, τη Συρία, το Μπαχρέιν και το Κατάρ παραμένει σε μεγάλο βαθμό χωρίς εμπορικά αεροσκάφη.

Μέχρι την Κυριακή, μία εβδομάδα μετά το κύμα ακυρώσεων πτήσεων, η αεροπορική κίνηση είχε αρχίσει να επιστρέφει σε ορισμένα αεροδρόμια που είχαν ουσιαστικά κλείσει τις πρώτες ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το οποίο είχε κλείσει μία εβδομάδα νωρίτερα, είχε λίγο πάνω από 500 αναχωρήσεις και προσγειώσεις την Κυριακή.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι είναι συνήθως ένας από τους πιο πολυσύχναστους ταξιδιωτικούς κόμβους στον κόσμο, με περίπου 1.200 αναχωρήσεις και προσγειώσεις την ημέρα. Όπως και πολλά αεροδρόμια της περιοχής, εξακολουθεί να λειτουργεί πολύ κάτω από την κανονική του δυναμικότητα.

Ο παγκόσμιος χάρτης των πτήσεων αλλάζει ξανά. Και όσο οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν ενεργές, ο ουρανός που κάποτε ένωνε ηπείρους κινδυνεύει να μετατραπεί σε ένα όλο και πιο περίπλοκο δίκτυο παρακάμψεων, καθυστερήσεων και αβεβαιότητας.