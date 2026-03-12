Παρουσία ισχυρής αστυνομικής παρουσίας πραγματοποιείται στο Σύνταγμα αντιπολεμική συγκέντρωση από διάφορες συλλογικότητες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που βρίσκεται σήμερα στην 13η μέρα.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ κλειστός έμεινε και ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα, ο οποίος έχει δοθεί ξανά στην κυκλοφορία.

Στη συγκέντρωση βρέθηκε και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης κρατώντας μία μεγάλη φωτογραφία του Αλί Χαμενεΐ. Μετά τη συγκέντρωση έγινε πορεία στην Αμερικανική πρεσβεία, με αποτέλεσμα να παρατηρείται πολύ αυξημένη κίνηση στους γύρω δρόμους.