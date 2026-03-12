Συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά επανήλθαν με αιχμηρό σχόλιο μετά την απάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, στη Βουλή σχετικά με την ενεργειακή συμφωνία της Ελλάδας με την κοινοπραξία CHEVRON και HELLENiQ για έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Κύκλοι του πρώην πρωθυπουργού σημειώνουν ότι, παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα που –όπως υποστηρίζουν– δεν απαντήθηκαν επαρκώς.

Πρώτον, επισημαίνουν ότι το τριεθνές σημείο δεν βρίσκεται στα πλευρικά όρια, όπως έχει αναφερθεί.

Δεύτερον, τονίζουν ότι η Αίγυπτος δεν έχει εκφράσει ενστάσεις επί του ζητήματος.

Και τρίτον, υπογραμμίζουν ότι είναι προφανές πως η συγκεκριμένη σύμβαση δεν ακυρώνει το –όπως το χαρακτηρίζουν– παράνομο Τουρκολιβυκό μνημόνιο, σε αντίθεση με όσα είχε υποστηρίξει στο παρελθόν η κυβέρνηση. «Επομένως, κάποιος άλλος κάνει λάθος…» σχολιάζουν χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται μετά την έντονη παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά από το βήμα της Βουλής, όπου απάντησε στις αιχμές του πρωθυπουργού περί «επαγγελματιών ανησυχούντων». Ο πρώην πρωθυπουργός διερωτήθηκε αν οι αναφορές αυτές αφορούν τον ίδιο και τον Κώστα Καραμανλή, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες, αλλά ερασιτέχνες εφησυχασμένοι».

Από την πλευρά του, ο Σταύρος Παπασταύρου υπερασπίστηκε τη συμφωνία με την Chevron, υποστηρίζοντας ότι τέτοιου τύπου συμβάσεις δεν δημιουργούν υποχρεώσεις μεταξύ κρατών και, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δεν εκχωρούν κυριαρχικά δικαιώματα.

Μάλιστα, απευθυνόμενος στον κ. Σαμαρά, υπενθύμισε ότι στο παρελθόν είχαν συνεργαστεί σε κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τη χώρα, σημειώνοντας πως στην προκειμένη περίπτωση ο πρώην πρωθυπουργός «δεν έχει τη σωστή πληροφόρηση» και οδηγείται, όπως είπε, σε λανθασμένα συμπεράσματα.