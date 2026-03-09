Στο φως έρχονται οι επίμαχες ρήτρες του ελληνικού δημοσίου στις συμβάσεις με την κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy για τις έρευνες υδρογονανθράκων στα δύο θαλάσσια blocks Νότια της Κρήτης.

Οι ρήτρες στις συμβάσεις με Chevron που προκάλεσαν τις αντιδράσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στο τέλος του περασμένου Φεβρουαρίου με σαφείς αιχμές για «δυνητική εκχώρηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων», εντοπίστηκαν και αποτέλεσαν αντικείμενο ερωτημάτων των βουλευτών της αντιπολίτευσης προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής την περασμένη Πέμπτη 5 Μαρτίου.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής βρέθηκε το σχέδιο νόμου με τις τέσσερις συμβάσεις παραχώρησης των δικαιωμάτων έρευνας κι εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη Chevron – Helleniq Energy. Πρόκειται για τις θαλάσσιες περιοχές «Α2», «Νότια της Πελοποννήσου» και «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II».

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες των νότιων και πλευρικών ορίων της Συμβατικής Περιοχής μπορούν να αναθεωρηθούν από τον Εκμισθωτή, σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και ενός ή περισσοτέρων γειτονικών κυρίαρχων κρατών, η οποία οριοθετεί την υφαλοκρηπίδα ή την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Συμβατική Περιοχή, προβλέπεται στις συμβάσεις για τα θαλάσσια blocks Νότια της Κρήτης

Οι δύο ρήτρες στις συμβάσεις της Chevron για τις έρευνες στην Κρήτη

Πρέπει να σημειωθεί ότι αν και οι τέσσερις συμβάσεις παραχώρησης για τις αντίστοιχες θαλάσσιες παραχωρήσεις, είναι πανομοιότυπες, εντούτοις στις δύο που αφορούν στα δύο θαλάσσια blocks της Κρήτης – «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II» υπάρχει μία ξεχωριστή ρήτρα. Είναι ίδια και εμπεριέχετται στις δύο συμβάσεις, αντίστοιχα. Και προβλέπεται στο Άρθρο 30 των δύο συμβάσεων για τα συγκεκριμένα θαλάσσια οικόπεδα.

Με τη συγκεκριμένη ρήτρα (30.3) δίνεται η δυνατότητα στον «Εκμισθωτή», δηλαδή στο ελληνικό δημόσιο, να αναθεωρήσει τα όρια των παραχωρήσεων του «Μισθωτή», δηλαδή της κοινοπραξίας «Chevron – Helleniq Energy». Δικαίωμα που έχει το ελληνικό δημόσιο στην περίπτωση σύναψης συμφωνίας με ένα ή περισσότερα γειτονικά κράτη για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας ή της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) στη «Συμβατική Περιοχή», δηλαδή εντός των δύο παραχωρήσεων.

Τα ερωτήματα του ΠΑΣΟΚ για τις ρήτρες στις συμβάσεις με Chevron

Στη διάρκεια της συζήτησης στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ο αρμόδιος βουλευτής και εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Φραγκίσκος Παρασύρης έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα, στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σημειώνοντας πώς ανακύπτουν ζητήματα «εθνικής σημασίας».

Όπως υπογράμμισε με την προσθήκη «3» στο άρθρο 30 «ορίζεται ότι οι γεωγραφικές συντεταγμένες νοτίως και πλευρικώς μπορούν να αναθεωρηθούν και εκλείπουν τα δικαιώματα του μισθωτή».

Και τα ερωτήματα του Φραγκίσκου Παρασύρη έχουν ως ακολούθως:

Η διατύπωση του άρθρου 30 αποπνέει έναν αέρα… απομείωσης και όχι προσαύξησης των ορίων. Οι προηγούμενες συμβάσεις ήταν ατελείς; Γιατί προστέθηκε αυτή η διάταξη τώρα στις συγκεκριμένες συμβάσεις; Πρόκειται για μία προσθήκη που ήρθε τις τελευταίες δέκα ημέρες, κι ενώ δεν ήταν στο σχέδιο που υπήρχε στο Ελεγκτρικό Συνέδριο. Ήταν πολιτική επιλογή ή ήρθε ως απαίτηση της κοινοπραξίας; Γιατί υπάρχει ανοιχτό παράθυρο για την αναθεώρηση των πλευρικών ορίων, όταν αυτά πέφτουν στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και με την ΑΟΖ της Αιγύπτου;

Καμία αποζημίωση στη Chevron για απώλεια μέρους της παραχώρησης

Η ρήτρα που προστέθηκε στο άρθρο 30 του νομοσχεδίου για τις δύο συγκεκριμένες συμβάσεις προβλέπει επίσης και τι συμβαίνει με το δικαίωμα αποζημίωσης του μισθωτή σε περίπτωση αναθεώρησης των νοτίων και πλευρικών ορίων των δύο blocks: «Σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από τον Εκμισθωτή στην ανωτέρω κοινοποίηση, η οποία θα προηγείται της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της συμφωνίας οριοθέτησης (η «Ημερομηνία Οριοθέτησης»), το τμήμα της Συμβατικής Περιοχής που, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας οριοθέτησης, βρίσκεται πέραν της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ της Ελληνικής Δημοκρατίας (η «Οριοθετημένη Περιοχή»), παύει να αποτελεί μέρος της Συμβατικής Περιοχής και όλα τα δικαιώματα του

Μισθωτή επί του τμήματος αυτού εκλείπουν, χωρίς να δημιουργούνται δικαιώματα ή αξιώσεις του Μισθωτή έναντι του Εκμισθωτή (σε έξοδα ή αποζημίωση), εκτός από τα Οριζόμενα στο παρόν Άρθρο 30».

Δεν εκχωρείται κανένα κυριαρχικό δικαίωμα και ό,τι να συμβεί περνάει από την αποκλειστική δικαιοδοσία της Ελλάδας. Η σύμβαση αυτή, αν κάνει κάτι, είναι να δυναμώνει την Ελλάδα, τονίζει ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Η ρήτρα επίσης ορίζει ότι ακόμη κι αν έχει ξεκινήσει εκμετάλλευση κοιτασμάτων στην παραχώρηση και η Chevron θα πρέπει να παραιτηθεί της «οριοθετημένης περιοχής» και να αποσύρει τον τυχόν εξοπλισμό με έξοδα δικά της: «Ο Μισθωτής, κατά την ημερομηνία οριοθέτησης, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί από την Οριοθετημένη Περιοχή, ακόμα και αν η Οριοθετημένη Περιοχή έχει καταστεί, εν όλω ή εν μέρει, Περιοχή Εκμετάλλευσης, και πριν από την παραίτηση αυτή και με δικά του έξοδα, προβαίνει στις ενέργειες που προβλέπονται στο άρθρο (6.3) της Παρούσας Σύμβασης, με τον καθαρισμό της Οριοθετημένης Περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που έχουν εγκατασταθεί από τον Μισθωτή».

Τι απαντά ο Παπασταύρου για τις ρήτρες στις συμβάσεις με τη Chevron

Ο Σταύρος Παπασταύρου απάντησε τόσο στην Επιτροπή στη Βουλή όσο και με προχθεσινές (7 Μαρτίου) δηλώσεις του στο MEGA.

«Το άρθρο 30 έχει να κάνει με την ευθύνη αποζημίωσης αν συμβεί κάτι. Αν δεν συμβεί κάτι προχωράμε κανονικά. Το άρθρο 30 έχει να κάνει με μία νομική πρόβλεψη της κατανομής ευθύνης δεν συνιστά αποδοχή αυτού του ενδεχόμενου», είπε απαντώντας στη Βουλή.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησης του στην Επιτροπή τόνισε ότι «όπως σας είπα και στην περίπτωση του ΑΔΜΗΕ (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) το ελληνικό δημόσιο δεν πρόκειται να απεμπολήσει κανένα δικαίωμα του στις υποδομές. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Όσον αφορά τις πλευρικές συντεταγμένες», υποστήριξε ότι η αναφορά και για την αναθεώρηση των συγκεκριμένων ορίων, «έγινε γιατί πιθανή μετακίνηση της μέσης γραμμής θα συμπαρασύρει και τις πλευρικές συντεταγμένες».

Μιλώντας στο MEGA ο Σταύρος Παπασταύρου κι ερωτηθείς για τις ρήτρες τόνισε ότι με τις συμφωνίες αυτές «δεν εκχωρείται κανένα κυριαρχικό δικαίωμα και ό,τι να συμβεί περνάει από την αποκλειστική δικαιοδοσία της Ελλάδας. Η σύμβαση αυτή, αν κάνει κάτι, είναι να δυναμώνει την Ελλάδα. Μας κάνει πιο ισχυρούς. Σε μια περίοδο μεγάλης κρίσης το να μπορέσει η Πατρίδα μας να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου είναι καθοριστικής σημασίας για το μέλλον των παιδιών μας».

Πηγή: ot.gr