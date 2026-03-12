Μπορεί να σας φανεί απίστευτο, αλλά είναι η πραγματικότητα: Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει αναλάβει πιο δαιδαλώδη και δυσχερή επιχείρηση από την ικανοποίηση των χιλιάδων αιτημάτων επαναπατρισμού των Ελλήνων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή.

Μιλάμε για εξωπραγματικούς αριθμούς, με δεδομένο, όπως αναφέρει ο ΒΗΜΑτόδοτης, ότι μόνο στα Εμιράτα ζουν ή… διακοπάρουν πάνω από 13.000 συμπατριώτες. Τα τηλέφωνα, λοιπόν, στις κατά τόπους πρεσβείες και στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων χτυπούν μονίμως και όλες αυτές τις μέρες όλοι οι υπάλληλοι και οι διπλωμάτες του υπουργείου είναι στο πόδι 24/7 (όλη μέρα, κάθε μέρα).

Αυτό, όμως, δεν είναι πρόβλημα, καθώς μιλάμε για στελέχη με υψηλότατο αίσθημα ευθύνης. Όταν δε η ίδια η Γενική Γραμματέας του υπουργείου πρέσβυς Βασιλική Αγγελάτου σχεδόν κοιμάται εκεί, αντιλαμβάνεστε το βαθμό ετοιμότητας.

Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί εκ των Ελλήνων είναι εξαιρετικά αναποφάσιστοι και διστακτικοί. Κλείνουν θέσεις, αλλάζουν γνώμη, ρωτούν πότε θα γίνει η επόμενη πτήση και πάει λέγοντας.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Άρα επικρατεί ένα μικρό μπάχαλο, όχι στο Κέντρο, αλλά στη μεγάλη κοινότητα των Ελλήνων του Κόλπου. Φανταστείτε ότι ειδικές διευθετήσεις πρέπει να γίνουν με τις αεροπορικές εταιρείας ακόμα και για τα κατοικίδια!

Ποιος πιστώνεται τους επιτυχημένους επαναπατρισμούς; Στο υπουργείο δεν θέλουν να ακούν για εύσημα. Εκείνο όμως που έκανε εντύπωση είναι ότι η διαρροή χθες για την αναμενόμενη άφιξη δύο ακόμα πτήσεων (περίπου 800 άτομα) στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» βγήκε από το Μέγαρο Μαξίμου.

Στο ΥΠΕΞ αιφνιδιάστηκαν όταν έμαθαν ότι ο κεντρικός επικοινωνιακός μηχανισμός της κυβέρνησης ενημέρωνε ότι όποιος δημοσιογράφος και εικονολήπτης επιθυμεί δηλώσεις και πλάνα από τους επιστρέφοντες θα πρέπει να είναι την τάδε ώρα στην τάδε πύλη του αεροδρομίου.

Επικοινωνία, όχι αστεία…