Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα τη συνομιλία ενός Αμερικανού με έναν Ισραηλινό πιλότο στον ασύρματο, λίγο πριν πραγματοποιήσουν επίθεση στο Ιράν.
«Είναι τιμή μας να πολεμάμε μαζί σας. Κάνετε μία εξαιρετική δουλειά» λέει ο Ισραηλινός στα αγγλικά. «Σας ευχαριστώ πολύ, επίσης κύριοι. Σας παρακαλώ να είστε ασφαλείς εκεί έξω. Χτυπήστε δυνατά. Τα λέμε», απαντά ο Αμερικανός πιλότος.
Στην ανάρτηση που έγινε στο X η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ αναφέρει: «Στο πλαίσιο της επιχείρησης Roar of the Lion, η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ και η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ συνεχίζουν να επιχειρούν σε συνεργασία και με πλήρη ελευθερία εναέριας δράσης στον εναέριο χώρο του Ιράν, με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση του ιρανικού καθεστώτος».
טייס אמריקאי לטייס חיל-האוויר הישראלי: ״תשמרו על עצמכם, תתקפו בעוצמה״
במסגרת מבצע ׳שאגת הארי׳, חיל-האוויר הישראלי וחיל האוויר האמריקאי ממשיכים לפעול בשיתוף פעולה ובחופש פעולה אווירי מלא בשמי איראן להעמקת הפגיעה במשטר הטרור האיראני.
האזינו לקולות הקשר משיתוף הפעולה של טייסי צבא… pic.twitter.com/onnK8PZFZQ
— Israeli Air Force (@IAFsite) March 11, 2026