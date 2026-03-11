Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα τη συνομιλία ενός Αμερικανού με έναν Ισραηλινό πιλότο στον ασύρματο, λίγο πριν πραγματοποιήσουν επίθεση στο Ιράν.

«Είναι τιμή μας να πολεμάμε μαζί σας. Κάνετε μία εξαιρετική δουλειά» λέει ο Ισραηλινός στα αγγλικά. «Σας ευχαριστώ πολύ, επίσης κύριοι. Σας παρακαλώ να είστε ασφαλείς εκεί έξω. Χτυπήστε δυνατά. Τα λέμε», απαντά ο Αμερικανός πιλότος.

Στην ανάρτηση που έγινε στο X η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ αναφέρει: «Στο πλαίσιο της επιχείρησης Roar of the Lion, η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ και η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ συνεχίζουν να επιχειρούν σε συνεργασία και με πλήρη ελευθερία εναέριας δράσης στον εναέριο χώρο του Ιράν, με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση του ιρανικού καθεστώτος».