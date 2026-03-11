Ο πόλεμος γύρω από το Ιράν έχει δημιουργήσει μια εντυπωσιακή δυναμική στο πεδίο της σύγκρουσης: τη συστηματική εξόντωση ανώτατων στελεχών του καθεστώτος. Τα ισραηλινά πλήγματα —με τη στήριξη αμερικανικών πληροφοριών και δυνατοτήτων στόχευσης— επικεντρώνονται ολοένα και περισσότερο σε διοικητές των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, σε ανώτερους στρατιωτικούς σχεδιαστές και σε αρχιτέκτονες του δικτύου περιφερειακών πληρεξουσίων της Τεχεράνης. Πρόσωπα που μέχρι πρόσφατα αποτελούσαν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής αρχιτεκτονικής του καθεστώτος έχουν απομακρυνθεί με αξιοσημείωτη ακρίβεια.

Ωστόσο, η εξουδετέρωση ηγετικών στελεχών —όσο εντυπωσιακή κι αν είναι— δεν οδηγεί κατ’ ανάγκην σε αλλαγή καθεστώτος. Πολύ συχνότερα, τα αυταρχικά συστήματα αντιδρούν συγκεντρώνοντας ακόμη περισσότερη εξουσία στα πιο σκληρά και ασφαλειοκεντρικά στοιχεία τους.

Η Τεχεράνη έδωσε πλέον τη δική της απάντηση. Η Συνέλευση των Ειδικών όρισε ως νέο ανώτατο ηγέτη τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιο του δολοφονηθέντος Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Η επιλογή αυτή είναι αποκαλυπτική. Αντί να σηματοδοτεί ανανέωση ή συμβιβασμό, υποδηλώνει συνέχεια μέσω συρρίκνωσης: τη διατήρηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε μια στενότερη, πιο σκληρή και περισσότερο στρατιωτικοποιημένη μορφή.

Με άλλα λόγια, το αποτέλεσμα που φαίνεται να διαμορφώνεται στο Ιράν προσεγγίζει αυτό που μπορεί να περιγραφεί ως ένα «υπολειμματικό καθεστώς».

Η ανάδειξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ υποδηλώνει ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν καταρρέει αλλά συμπιέζεται. Η εξουσία συγκεντρώνεται γύρω από έναν μικρότερο κύκλο θρησκευτικών και στρατιωτικών ελίτ, ιδίως στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, των οποίων η επιρροή ήδη κυριαρχεί στην πολιτική οικονομία και στον μηχανισμό εθνικής ασφάλειας του Ιράν.

Οι εκστρατείες «αποκεφαλισμού» της ηγεσίας μπορούν να αποδυναμώσουν σοβαρά ένα καθεστώς χωρίς όμως να το καταστρέψουν. Διαταράσσουν τις δομές διοίκησης και επιβάλλουν σημαντικό επιχειρησιακό κόστος, αλλά η αλλαγή καθεστώτος είναι τελικά πολιτική διαδικασία. Η στρατιωτική πίεση από μόνη της σπάνια οδηγεί σε συστημική μεταβολή, εκτός αν συνοδεύεται από βαθύτερες εσωτερικές ρήξεις.

Η ιστορία δείχνει ότι δύο παράγοντες είναι συνήθως καθοριστικοί για μια τέτοια πολιτική ανατροπή.

Ο πρώτος είναι μια διαρκής εσωτερική εξέγερση ικανή να διασπάσει τον μηχανισμό καταστολής του καθεστώτος. Το Ιράν έχει βιώσει επανειλημμένα κύματα διαμαρτυριών τις τελευταίες δύο δεκαετίες: από το Πράσινο Κίνημα του 2009 έως τις πανεθνικές κινητοποιήσεις μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί το 2022 και τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου 2026 που προκλήθηκαν από την οικονομική κατάρρευση. Οι τελευταίες εξαπλώθηκαν γρήγορα σε ολόκληρη τη χώρα πριν κατασταλούν βίαια υπό σχεδόν πλήρη διακοπή του διαδικτύου, αφήνοντας χιλιάδες νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες συλληφθέντες. Ωστόσο καμία από αυτές τις εξεγέρσεις δεν προκάλεσε τις αποστασίες των ελίτ ή τις θεσμικές ρήξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην κατάρρευση του συστήματος.

Η δεύτερη πιθανή οδός θα ήταν μια εξωτερική στρατιωτική κατοχή ικανή να διαλύσει τους κρατικούς θεσμούς και να επιβάλει μια νέα πολιτική τάξη πραγμάτων. Μετά τις δαπανηρές εμπειρίες του Ιράκ και του Αφγανιστάν, ελάχιστοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στην Ουάσιγκτον —και ακόμη λιγότεροι περιφερειακοί παράγοντες— δείχνουν οποιαδήποτε διάθεση για μια τέτοια επιχείρηση.

Ελλείψει εσωτερικής επανάστασης ή εξωτερικής επέμβασης, οι επιχειρήσεις αποκεφαλισμού της ηγεσίας τείνουν να οδηγούν σε προσαρμογή και όχι σε κατάρρευση.

Η διαδικασία διαδοχής που έφερε τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στην εξουσία αντανακλά ακριβώς αυτή τη δυναμική. Η Συνέλευση των Ειδικών κινήθηκε ταχύτατα για να καλύψει το κενό ηγεσίας υπό συνθήκες πολέμου, δίνοντας προτεραιότητα στη συνέχεια και στην επιβίωση του καθεστώτος έναντι οποιασδήποτε ιδεολογικής συζήτησης ή πολιτικής ανανέωσης.

Ο ίδιος ο Μοτζτάμπα αποτελεί εδώ και χρόνια ισχυρή μορφή στα παρασκήνια της εξουσίας. Αν και δεν κατείχε ποτέ εκλεγμένο αξίωμα, καλλιέργησε στενές σχέσεις με τους Φρουρούς της Επανάστασης και οικοδόμησε σημαντική επιρροή στους κύκλους του σιιτικού κλήρου στην Κομ. Για χρόνια φέρεται να λειτουργούσε ως κεντρικός «φύλακας της πύλης» στο γραφείο του πατέρα του, επηρεάζοντας τις εσωτερικές ισορροπίες εξουσίας του καθεστώτος.

Η ανάδειξή του, επομένως, δεν σηματοδοτεί μετριοπάθεια αλλά περαιτέρω συγκέντρωση εξουσίας.

Μια ηγεσία με επίκεντρο τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και με στήριξη από τους Φρουρούς της Επανάστασης θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια στενότερη και περισσότερο ασφαλειοκεντρική πολιτική τάξη. Οι πολιτικοί θεσμοί πιθανότατα θα αποδυναμωθούν περαιτέρω, ενώ η λήψη αποφάσεων θα συγκεντρωθεί σε μια μικρότερη ομάδα επιζώντων ελίτ του μηχανισμού ασφαλείας, των οποίων η πρωταρχική προτεραιότητα θα είναι η επιβίωση του καθεστώτος.

Ένα τέτοιο «υπολειμματικό καθεστώς» δεν θα είναι απαραίτητα πιο μετριοπαθές. Θα μπορούσε όμως να γίνει πιο προσεκτικό.

Μια ηγεσία που επικεντρώνεται στην επιβίωση είναι πιθανό να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην αποτροπή και στον εσωτερικό έλεγχο παρά σε ευρύτερες περιφερειακές φιλοδοξίες. Το δίκτυο πληρεξουσίων του Ιράν —από τον Λίβανο έως το Ιράκ και την Υεμένη— δεν θα εξαφανιστεί, αλλά οι δραστηριότητές του ενδέχεται να γίνουν πιο επιλεκτικές και προσεκτικά υπολογισμένες.

Με λίγα λόγια, το Ιράν ενδέχεται να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική του αντί να υποκύψει, αναδυόμενο από τη σύγκρουση ως ένα αποδυναμωμένο αλλά ανθεκτικό υπολειμματικό καθεστώς.

Η ιρανική κρίση αποκαλύπτει επίσης κάτι ευρύτερο για το γεωπολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο εξελίσσεται. Η Τεχεράνη παρουσιάζεται συχνά ως μέρος ενός χαλαρού άξονα αναθεωρητικών δυνάμεων μαζί με τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν και την Κίνα του Σι Τζινπίνγκ. Ωστόσο, σε στιγμές οξείας σύγκρουσης συχνά αναδεικνύονται τα όρια αυτής της συνεργασίας.

Η Μόσχα έχει προσφέρει διπλωματική στήριξη αλλά ελάχιστη άμεση βοήθεια, περιορισμένη από τον πόλεμο στην Ουκρανία και από ανταγωνιστικές στρατηγικές προτεραιότητες. Το Πεκίνο, παρά τους εκτεταμένους οικονομικούς δεσμούς με την Τεχεράνη και την εξάρτησή του από ιρανικές ενεργειακές εξαγωγές, έχει επίσης κινηθεί με μεγάλη προσοχή, καλώντας σε αυτοσυγκράτηση και αποφεύγοντας οποιαδήποτε άμεση εμπλοκή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τους περιφερειακούς τους εταίρους.

Παρά ταύτα, η στρατηγική σημασία του Ιράν για αμφότερες τις δυνάμεις παραμένει σημαντική. Για τη Ρωσία, το Ιράν αποτελεί έναν εταίρο ικανό να περιπλέξει την αμερικανική στρατηγική στη Μέση Ανατολή και να ενισχύσει έναν ευρύτερο αντιδυτικό προσανατολισμό. Για την Κίνα, το Ιράν είναι κρίσιμος κόμβος στις ενεργειακές αλυσίδες εφοδιασμού και πιθανό σημείο στήριξης της επιρροής της στους δυτικούς διαδρόμους της Πρωτοβουλίας «Ζώνη και Δρόμος».

Ένα υπολειμματικό καθεστώς στην Τεχεράνη —ιδίως αν κυριαρχείται από τους Φρουρούς της Επανάστασης— θα μπορούσε επομένως να εξελιχθεί σε ακόμη πιο στενά ενσωματωμένο εταίρο σε αυτόν τον χαλαρό στρατηγικό άξονα Κίνας-Ρωσίας-Ιράν.

Η πλήρης κατάρρευση του καθεστώτος παραμένει συνεπώς απίθανη χωρίς εσωτερική διάσπαση. Μια αποφασιστική μεταμόρφωση θα απαιτούσε μακροχρόνια χερσαία εμπλοκή, κάτι που ελάχιστοι δρώντες φαίνεται να είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν.

Το πιθανότερο αποτέλεσμα είναι μια αναπροσαρμογή στη «γκρίζα ζώνη». Οι μεγάλης κλίμακας εχθροπραξίες μπορεί να μειωθούν. Το Ιράν θα μπορούσε να επιβιώσει σε αποδυναμωμένη μορφή υπό ένα υπολειμματικό καθεστώς με κέντρο τους Φρουρούς της Επανάστασης. Η ένταση μέσω πληρεξουσίων δυνάμεων στην περιοχή πιθανόν να συνεχιστεί κατά διαστήματα. Η αποτροπή ίσως αποκατασταθεί εν μέρει, αλλά θα παραμείνει εύθραυστη.

Η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να παρουσιάσει αυτή την εξέλιξη ως επαναφορά της αποτροπής. Η Τεχεράνη θα μπορούσε να παρουσιάσει την επιβίωση ως νίκη. Και οι δύο αφηγήσεις ίσως συνυπάρξουν.

Ο πόλεμος μπορεί να εξαλείψει ηγέτες και να αποδυναμώσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Αλλά χωρίς εσωτερική εξέγερση ή εξωτερική κατοχή, το ίδιο το σύστημα είναι απίθανο να εξαφανιστεί.

Το Ιράν δεν κινείται προς αλλαγή καθεστώτος. Κινείται προς συμπίεση του καθεστώτος.

Η ίδια η ηγεσία ενδέχεται να παραμείνει εκτεθειμένη σε περαιτέρω στοχευμένες επιθέσεις. Αν η εκστρατεία αποκεφαλισμού συνεχιστεί, ακόμη και ο νέος ανώτατος ηγέτης θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο. Ωστόσο ακόμη και σε ένα τέτοιο σενάριο η βασική δυναμική θα παρέμενε η ίδια: όχι απαραίτητα η κατάρρευση του συστήματος, αλλά η περαιτέρω συρρίκνωσή του γύρω από τον μηχανισμό ασφαλείας του καθεστώτος.

Η άνοδος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν σηματοδοτεί τη γέννηση μιας νέας πολιτικής τάξης. Σηματοδοτεί την επιβίωση του υπάρχοντος συστήματος σε πολύ πιο αδύναμη μορφή — ενός υπολειμματικού καθεστώτος περιορισμένου στον πυρήνα του μηχανισμού ασφαλείας του, σχεδιασμένου για έλεγχο και επιβίωση και όχι για επέκταση.

Ο Marco Vicenzino είναι ειδικός στη γεωπολιτική και σύμβουλος στρατηγικής για επιχειρηματικά στελέχη που δραστηριοποιούνται διεθνώς.