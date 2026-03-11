Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι πολύ πιο επικίνδυνος από τον πατέρα του καθώς είναι πρόθυμος να λέει ψέματα και δεν δίνει καμία αξία στην ανθρώπινη ζωή, είπε πρώην συμφοιτητής του νέου ανώτατου ηγέτη.

Ο Τζάμπερ Ρατζαμπί, που εργάστηκε ως σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Ιρανού προέδρου Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ και ως μεσολαβητής για τις φιλοκαθεστωτικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ, μίλησε στην «The Jerusalem Post» μέσω γραπτής δήλωσης από το σπίτι του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου ζει εξόριστος υπό τοπική προστασία από το 2021.

Η οικογένεια του Ρατζαμπί ήταν πιστή στο καθεστώς: ο πατέρας του πολέμησε στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, ενώ η μητέρα του εργάστηκε για σύντομο χρονικό διάστημα στο γραφείο του, πλέον δολοφονημένου, ανώτατου ηγέτη. Αυτή η οικογενειακή διαδρομή ήταν που οδήγησε το καθεστώς να τον στρατολογήσει, αφού τον εντόπισε να πολεμά στις τρομοκρατικές ομάδες του Μοκτάντα αλ-Σαντρ εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ.

Ο Ρατζαμπί γνώρισε για πρώτη φορά τον Μοτζτάμπα στην πόλη Κομ, όπου άρχισε να σπουδάζει μαζί του σε θρησκευτική σχολή. «Εκείνη την εποχή ήταν πολύ υποκριτής. Έλεγε κάτι, αλλά μέσα του υπήρχε κάτι τελείως διαφορετικό», ανέφερε. Νωρίτερα, μιλώντας στο «The Atlantic» είχε πει ότι ο πρώην συμφοιτητής του είχε εμμονή με το τέλος του κόσμου και πίστευε πως «ο ίδιος θα διαδραματίσει ιδιαίτερο ρόλο στην επιτάχυνση της πορείας της ανθρωπότητας προς αυτή την κατεύθυνση».

«Το είχα πει πολλά χρόνια πριν: αν ξεσπάσει πόλεμος, ο Μοτζτάμπα θα προσπαθήσει να ελέγξει την περιοχή», υποστήριξε ο Ρατζαμπί. «Οι Αμερικανοί δεν πρέπει να περιμένουν ότι αν ο Μοτζτάμπα κάνει πίσω και δείχνει να θέλει ειρήνη, αυτό αντανακλά τις πραγματικές του προθέσεις».

«Αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή»

Ο Ρατζαμπί ανέφερε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν δίνει καμία αξία στην ανθρώπινη ζωή. «Αν μπορεί να σκοτώσει 13.000 από τον ίδιο του τον λαό, τότε δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να σκοτώσει 100.000 στο Τελ Αβίβ, γιατί αν δεν νοιάζεσαι για τις ζωές του ίδιου του λαού, γιατί να νοιαστείς για τις ζωές άλλων στο Τελ Αβίβ;» είπε.

Προσπαθώντας να προβλέψει τους επόμενους μήνες, ίσως και χρόνια, υπό τη νέα ηγεσία, ο Ρατζαμπί σημείωσε: «Ο Μοτζτάμπα δεν θα δηλώσει από την πρώτη ημέρα στην εξουσία ότι θέλει να καταλάβει την Ιερουσαλήμ. Είναι το αντίθετο από τον πατέρα του, τον Αλί Χαμενεΐ που θυμώνει εύκολα και αυτό φαίνεται… Ο Μοτζτάμπα μπορεί να λέει ψέματα πολύ καλύτερα και ξέρει πώς να παίζει το παιχνίδι».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο στόχος του θα είναι να κερδίσει χρόνο. «Θέλει να ξεγελάσει τους Αμερικανούς και την περιοχή για να κερδίσει εμπιστοσύνη… Πιστεύει ότι πρώτα πρέπει να ελέγξει τη Μέση Ανατολή, και για εκείνον είναι περισσότερο θρησκευτικό ζήτημα παρά γεωπολιτικό».

Πότε χάλασε η σχέση με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ο Ρατζαμπί αποχώρησε από τη θέση του στο ιρανικό καθεστώς το 2017. Η παλαιότερη προσωπική του σχέση με τον Μοτζτάμπα τον προστάτευσε για ένα διάστημα, ακόμη και όταν ασκούσε δημόσια κριτική στο καθεστώς. Ωστόσο, η στάση αυτή άλλαξε όταν άρχισε να μιλά για τα οικονομικά δίκτυα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, τα οποία -σύμφωνα με δημοσίευμα του The Media Line- φέρεται να περιλαμβάνουν περιουσιακά στοιχεία αξίας τουλάχιστον 3 δισ. δολαρίων στο Λονδίνο, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε ευρωπαϊκές χώρες και στο Ιράν.

Ο Ρατζαμπί υποστηρίζει επίσης ότι επέζησε από απόπειρα δηλητηρίασης με αρσενικό, που κατέστρεψε τα δόντια του, καθώς και από μεταγενέστερη απόπειρα ηλεκτροπληξίας, τις οποίες αποδίδει σε κύκλους που συνδέονται με το περιβάλλον των Χαμενεΐ.