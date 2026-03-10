Τον αποκαλούν «Κινέζο Νοστράδαμο». Είναι κινεζο-καναδός εκπαιδευτικός με έδρα το Πεκίνο. Εδώ και λίγο καιρό έχει γίνει viral και διάσημος παγκοσμίως μέσω του καναλιού του στο YouTube, που έχει τίτλο «Predictive History» και στο οποίο αναλύει γεωπολιτικά θέματα χρησιμοποιώντας ιστορικά μοτίβα και τη θεωρία των παιγνίων.

Τον Μάιο του 2024 είχε ανεβάσει στο κανάλι του μια διάλεξη με τον τίτλο «Η Παγίδα του Ιράν», όπου έκανε τρεις προβλέψεις:

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα κερδίσει για δεύτερη φορά το προεδρικό αξίωμα στις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ θα εμπλακούν σε πόλεμο με το Ιράν. Οι ΗΠΑ θα χάσουν αυτόν τον πόλεμο.

Οι πρώτες δύο έχουν επαληθευτεί και μένει να δούμε αν θα επαληθευτεί και η τρίτη. Στο μεταξύ ο καθηγητής Τζιάνγκ εμφανίζεται σχεδόν καθημερινά σε τηλεοπτικές εκπομπές, τα βίντεό του στο YouTube συγκεντρώνουν εκατομμύρια views, ενώ οι εγγεγραμμένοι στο κανάλι του ξεπερνούν τα 1,8 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με τον καθηγητή το Ιράν προετοιμάζεται γι’ αυτόν τον πόλεμο για περισσότερα από 20 χρόνια. Όπως επισημαίνει οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν με «επιτυχίες», αλλά αν αποφασίσουν την εισβολή στρατευμάτων θα παγιδευτούν σε έναν πόλεμο φθοράς (attrition war) παρόμοιο με εκείνους στο Βιετνάμ και στο Αφγανιστάν. Συγκρίνει μια τέτοια εξέλιξη με ιστορικά παραδείγματα όπως η αποτυχία των Αθηναίων στη Σικελική Εκστρατεία.

Προβλέπει επίσης ότι ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ θα επιφέρει τεράστιο πλήγμα και χάος στην παγκόσμια οικονομία, με ιδιαίτερα οδυνηρές επιπτώσεις τόσο για τις χώρες της Ασίας (Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία, Κορέα), όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του δήλωσε ότι η στρατηγική του Ιράν είναι να εξαντλήσει την Αμερική, χωρίς να χρειαστεί πλήρη νίκη σε μάχες.

Οσον αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία ο καθηγητής Τζιάνγκ ανέφερε σε πρόσφατη εμφάνισή του ότι ο Ρώσσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν περιμένει να στείλουν οι αμερικανοί στρατεύματα στο Ιράν, προκειμένου να αρχίσει την εκστρατεία του για την κατάληψη της Οδησσού.

Από την Κίνα στον Καναδά

Ο καθηγητής Τζιάνγκ γεννήθηκε το 1976 στην Κίνα. Όταν ήταν 6 ετών η οικογένειά του μετανάστευσε στο Τορόντο του Καναδά. Οι γονείς του ήταν φτωχοί και μεγάλωσε σε δύσκολες συνθήκες. Παρ΄ όλα αυτά κατάφερε να γίνει δεκτός στο πανεπιστήμιο Yale με υποτροφία, απ’ όπου αποφοίτησε το 1999.

Μετά την αποφοίτησή του επέστρεψε στην Κίνα και αφιερώθηκε στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, προτείνοντας ένα εκπαιδευτικό μοντέλο που επικεντρώνεται περισσότερο στη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη.

Εχει δημοσιεύσει άρθρα στην κινεζική έκδοση των New York Times, στο New York Review of Books και έχει γράψει το βιβλίο με τον τίτλο «Creative China» (2014) σχετικά με τις εμπειρίες του στο κινεζικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Από το 2022 διδάσκει Δυτική Φιλοσοφία στην ακαδημία Moonshot στο Πεκίνο, ένα από τα πλέον προοδευτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κίνας.

Είναι οι διαλέξεις του σε αυτή την ακαδημία που τον έχουν κάνει διάσημο.

Εκτός από τα γεωπολιτικά ζητήματα έχει ανεβάσει στο YouTube και μια σειρά από εξαιρετικά ενδιαφέρουσες διαλέξεις σχετικά με τα μεγαλύτερα βιβλία όλων των εποχών, ανάμεσα στα οποία η Οδύσσεια και η Ιλιάδα.

Η ύβρις της αυτοκρατορίας

Βασική παράμετρος στις αναλύσεις του αποτελεί η έννοια της ύβρεως. Υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους και δεν έχουν στρατηγικό στόχο στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, γεγονός που αποδεικνύεται από τις ολοένα εναλλασσόμενες θεωρίες με τις οποίες η αμερικανική ηγεσία προσπαθεί να δικαιολογήσει τον πόλεμο αυτόν στους αμερικανούς πολίτες.

«Στην αρχή έκαναν λόγο για αντιμετώπιση της πυρηνικής απειλής. Στη συνέχεια για αλλαγή καθεστώτος και για απελευθέρωση των γυναικών από τους μουλάδες. Επίσης ο αμερικανός υπουργός εξωτερικών δήλωσε πρόσφατα ότι επιτέθηκαν στο Ιράν, επειδή το Ισραήλ ήταν αποφασισμένο να επιτεθεί εναντίον του και έπρεπε να εμποδίσουν το Ιράν να πλήξει τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή. Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν κάνει νόημα. Δεν μπορείς να μιλάς για απελευθέρωση των γυναικών και ταυτόχρονα να βομβαρδίζεις σχολεία θηλέων με δεκάδες θύματα», αναφέρει.

Εχει επανειλημμένα συγκρίνει τον πόλεμο στο Ιράν με την Σικελική Εκστρατεία των Αθηναίων (415 π.Χ.), όπου παρά τις αρχικές επιτυχίες παγιδεύτηκαν σε έναν πόλεμο φθοράς, εξαντλήθηκαν και τελικά ηττήθηκαν.

Όπως αναφέρει το Ιράν δεν χρειάζεται να «νικήσει» σε συμβατικές μάχες, αρκεί να εξαντλήσει τις ΗΠΑ (logistics, πυρομαχικά, πολιτική βούληση, οικονομία).

Η στρατηγική αδυναμία των ΗΠΑ είναι ότι χρειάζονται 3-4 εκατ. στρατιώτες για την κατοχή του Ιράν, δυναμικό που είναι αδύνατο να συγκεντρώσουν, τονίζει.

Επίσης αναφέρει ότι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ θα έχει σαν αποτέλεσμα την εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, που θα οδηγήσει σε ενεργειακή κρίση και κατακόρυφη πτώση του πετροδολλαρίου.

Σημειώνει ακόμα ότι οι χώρες του Κόλπου θα αποσύρουν την στήριξή τους στην αμερικανική οικονομία γεγονός που θα έχει άμεση επίπτωση στο βιοτικό επίπεδο των αμερικανών, στην ανάπτυξη των ΗΠΑ και στη στήριξη του πολέμου από τους αμερικανούς πολίτες.

Μια νέα παγκόσμια τάξη

Ο καθηγητής Τζιάνγκ προβλέπει ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν μπορεί και να σημάνει το τέλος της αμερικανικής ηγεμονίας και την αλλαγή της παγκόσμιας τάξης.

«Και μη ξεχνάμε ότι ο Τραμπ θέλει μια γρήγορη νίκη πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου», προσθέτει.

Περιγράφει τον πόλεμο ως «συστημική κρίση», όχι απλή περιφερειακή σύγκρουση με παγκόσμιες επιπτώσεις και προειδοποιεί ότι μπορεί να επεκταθεί σε έναν 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πολύ συχνά σημειώνει ότι ο βομβαρδισμός μεγαλουπόλεων στο Ιραν αποξενώνει τα τμήματα του ιρανικού πληθυσμού που είναι πιο αντίθετα στο θεοκρατικό καθεστώς – αστοί, μορφωμένοι, προοδευτικοί, ενώ συσπειρώνει τον ιρανικό λαό εναντίον των ΗΠΑ/Ισραήλ.

Κάνει επίσης λόγο για οικονομική κατάρρευση της Δύσης, κυρίως της ΕΕ που βλέπει τις ενεργειακές πηγές της να στερεύουν.

Υποστηρίζει ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει για αρκετές εβδομάδες αν όχι μήνες, ενώ επικαλούμενος τον νόμο της ασυμμετρίας ισχυρίζεται ότι οι πιο αδύναμοι συχνά νικούν μακροπρόθεσμα επειδή έχουν διαφορετικούς στόχους: το Ιράν μάχεται για την επιβίωσή του, ενώ οι ΗΠΑ θέλουν μια γρήγορη νίκη.

Επίσης δίνει μεγάλη έμφαση στη γεωγραφία του Ιράν ως έναν από τους κύριους λόγους που οι ΗΠΑ θα παγιδευτούν και πιθανότατα θα χάσουν σε έναν πόλεμο φθοράς, καθώς οι μεγάλες οροσειρές που καλύπτουν μεγάλο μέρος της χώρας λειτουργούν σαν ένα φυσικό φρούριο, που κάνει πολύ δύσκολη την προέλαση χερσαίων δυνάμεων.

Οι προβλέψεις του καθηγητή Τζιάνγκ είναι καλά αιτιολογημένες και βασισμένες σε ιστορική λογική, κάνοντάς τον έναν από τους πιο ενδιαφέροντες αναλυτές γεωπολιτικής. Μέχρι σήμερα οι περισσότερες έχουν βγει σωστές. Το μέλλον θα δείξει αν θα βγουν και οι υπόλοιπες.

Πάντως είναι βέβαιο ότι αυτόν τον καιρό έχει αιχμαλωτίσει την προσοχή εκατομμυρίων θεατών απ’ όλο τον κόσμο.