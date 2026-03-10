Η γεωπολιτική σκακιέρα στη Μέση Ανατολή θυμίζει πλέον μια εξίσωση με πολλούς αγνώστους, όπου η μία σύγκρουση τροφοδοτεί την επόμενη. Έτσι, την ώρα που τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένα στα πλήγματα κατά της Τεχεράνης, μια βαθύτερη και πιο περίπλοκη στρατηγική ξεδιπλώνεται στα σύνορα με τον Λίβανο. Σύμφωνα με πηγές που έχουν πλήρη γνώση των επιχειρησιακών σχεδίων του Ισραήλ, οι αξιωματούχοι στο Τελ Αβίβ έχουν ήδη λάβει τις αποφάσεις τους: η εκστρατεία κατά της Χεζμπολάχ θα έχει «βάθος χρόνου».

Όπως διαμηνύουν άλλωστε σε συμμάχους και εχθρούς, η αναμέτρηση με τη σιιτική μουσουλμανική οργάνωση δεν είναι το «παρακολούθημα» του μετώπου με το Ιράν, αλλά μια αυτόνομη επιχείρηση, που θα συνεχιστεί, ακόμα και όταν σιγήσουν τα όπλα με την Ισλαμική Δημοκρατία, η απευθείας αναμέτρηση με την οποία στοχεύει στην αποδόμηση των πυρηνικών και βαλλιστικών δυνατοτήτων της και εκτιμάται ότι θα διαρκέσει μερικές εβδομάδες.

Όπως γίνεται κατανοητό, το μέτωπο του Λιβάνου αντιμετωπίζεται ως μια «υπαρξιακή εκκρεμότητα», που απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο για να κλείσει.

Η «μεταβλητή» Τραμπ και το διπλωματικό θρίλερ

Η στάση της Ουάσιγκτον παραμένει ο κρίσιμος ρυθμιστής. Τη Δευτέρα, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να θολώσει τα νερά, δηλώνοντας πως οι επιχειρήσεις εξελίσσονται «ταχύτερα από το χρονοδιάγραμμα» και είναι «σχεδόν ολοκληρωμένες». Ωστόσο, η πραγματικότητα στο πεδίο και οι ενημερώσεις προς τους άραβες διπλωμάτες δείχνουν το αντίθετο.

Israel is brutal, but it is also deeply fragile. Most of its attacks target civilian infrastructure. The Israeli army now says it will continue striking facilities linked to the Al-Qard Al-Hasan Association in Lebanon. pic.twitter.com/oTshND3yGq — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) March 9, 2026

«Οι Ισραηλινοί προετοιμάζουν τους διεθνείς παίκτες για την προοπτική ο πόλεμος με τη Χεζμπολάχ να τραβήξει σε μάκρος, επιβιώνοντας ακόμα και μιας πιθανής κατάπαυσης του πυρός με την Τεχεράνη», σημειώνει χαρακτηριστικά άραβας διπλωμάτης, τον οποίο επικαλείται αποκλειστικό ρεπορτάζ των Financial Times. Το μήνυμα είναι σαφές: η επιστροφή των εκτοπισμένων Ισραηλινών στον Βορρά είναι αδιαπραγμάτευτη και δε θα επιτευχθεί με ημίμετρα.

Η ακτινογραφία της εισβολής: Μηχανικοί, οχυρωματικά και η σιωπή του λιβανέζικου στρατού

Στον Νότιο Λίβανο, η εικόνα που μεταφέρουν οι δυνάμεις της UNIFIL και αυτόπτες μάρτυρες, είναι αποκαλυπτική. Δεν πρόκειται απλώς για επιδρομές, αλλά για μια σταδιακή εγκατάσταση.

Οχυρώσεις: Ισραηλινές δυνάμεις μηχανικού πραγματοποιούν έργα σε βάθος τουλάχιστον ενός χιλιομέτρου εντός του Λιβάνου, δημιουργώντας υποδομές που υποδηλώνουν μακροχρόνια παραμονή.

Το κενό ισχύος: Ο επίσημος στρατός της χώρας έχει αποσυρθεί από σχεδόν όλες τις θέσεις του κατά μήκος της «Γαλάζιας Γραμμής». Κάτοικοι των παραμεθόριων χωριών περιγράφουν σκηνές στρατιωτικών κομβόι, που εγκαταλείπουν τα πόστα τους, την ώρα που οι δυνάμεις του IDF επεκτείνουν τον έλεγχό τους σε τουλάχιστον 12 στρατηγικά σημεία.

Το ισραηλινό δίλημμα: Παρά την κινητοποίηση δεκάδων χιλιάδων εφέδρων, ο στρατός δεν έχει προωθηθεί ακόμα στη «δεύτερη και τρίτη γραμμή» των χωριών, όπως έπραξε το 2024. Ο λόγος; Η «αεροπορική κυριαρχία» διοχετεύεται – κατά προτεραιότητα – στο μέτωπο με το Ιράν, αναγκάζοντας τις δυνάμεις στον Λίβανο σε μια τακτική «ελεγχόμενης έντασης», μέχρι να απελευθερωθούν πόροι.

Το «μοιραίο λάθος» της Χεζμπολάχ και η επόμενη μέρα

Η κλιμάκωση πυροδοτήθηκε από την απόφαση της Χεζμπολάχ να απαντήσει στη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ με μπαράζ ρουκετών. «Η Χεζμπολάχ έκανε ένα ολέθριο σφάλμα», αναφέρει ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος.

BREAKING: An Israeli Merkava tank exploded with ammunition inside after being targeted by Hezbollah in Khiam, southern Lebanon. Clashes are still ongoing. pic.twitter.com/NSYhk9MXiF — Current Report (@Currentreport1) March 10, 2026

Έκτοτε, περισσότεροι από 600 στόχοι έχουν ισοπεδωθεί, προκαλώντας τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή από το 2024.

Η «σφήνα» στην Κοιλάδα Μπεκάα

Η πιθανή μεταφορά του πολέμου στην Κοιλάδα Μπεκάα αποτελεί το «Plan B» της ισραηλινής ηγεσίας. Η περιοχή αυτή είναι ο στρατηγικός πνεύμονας της Χεζμπολάχ, καθώς αποτελεί τη δίοδο για τον ανεφοδιασμό όπλων από τη Συρία και το Ιράν.

Israel strikes building of Al-Qard al-Hasan foundation in Beirut According to media reports, the organization is formally a charitable financial institution, but Israel and the United States have long described it as a key financial arm of Hezbollah. The strike is reportedly… pic.twitter.com/RpeLeySUa5 — NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2026

Μια χερσαία επιχείρηση εκεί θα σήμαινε ότι το Ισραήλ δεν στοχεύει πλέον μόνο στην προστασία των συνόρων του, αλλά στην ολοκληρωτική αποκοπή της οργάνωσης από τους συμμάχους της, μια κίνηση που θα μπορούσε να κρατήσει το μέτωπο ανοιχτό για μήνες, αν όχι χρόνια.

Το συμπέρασμα ανήκει στον αρχηγό του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ: «Αυτό θα πάρει χρόνο. Πρέπει να είστε προετοιμασμένοι. Όσο κι αν χρειαστεί, θα το κάνουμε». Για το Τελ Αβίβ, ο χρόνος δεν είναι πλέον εχθρός, αλλά εργαλείο για την οριστική αλλαγή του χάρτη ασφαλείας στη Μέση Ανατολή.

Η γεωγραφία της σύγκρουσης – Τι είναι η «Γαλάζια Γραμμή»

Η «Γαλάζια Γραμμή» (Blue Line) δεν αποτελεί επίσημο διεθνές σύνορο, αλλά μια γραμμή υπαναχώρησης που χάραξε ο ΟΗΕ το 2000, μετά την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον νότιο Λίβανο.

Το καθεστώς: Εκτείνεται σε 120 χιλιόμετρα και επιτηρείται από την ειρηνευτική δύναμη UNIFIL.

Η «Νεκρή Ζώνη»: Σύμφωνα με το ψήφισμα 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας, η περιοχή μεταξύ της Γαλάζιας Γραμμής και του ποταμού Λιτάνι θα έπρεπε να είναι ελεύθερη από ένοπλα στοιχεία, πλην του λιβανέζικου στρατού και του ΟΗΕ.

Η σημερινή εκτροπή: Η παρουσία της Χεζμπολάχ και η δημιουργία ισραηλινών οχυρών εντός αυτής της ζώνης σηματοδοτούν την πλήρη κατάρρευση των συμφωνιών του παρελθόντος.

Στρατιωτική ισορροπία – IDF εναντίον Χεζμπολάχ

Η αναμέτρηση δεν είναι συμβατική, αλλά μια σύγκρουση ανάμεσα σε έναν από τους πιο προηγμένους τεχνολογικά στρατούς του κόσμου και την ισχυρότερη μη κρατική στρατιωτική οντότητα στον πλανήτη.