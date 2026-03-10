ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ

Είναι κοινός τόπος ότι η αντιπολίτευση δεν δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην κυβέρνηση. Όχι ότι η κυβέρνηση δεν δίνει αφορμές ή ότι η αντιπολίτευση δεν θέλει, αλλά, δυστυχώς για τη λειτουργία της Δημοκρατίας μας, δεν φαίνεται να μπορεί. Υπάρχει όμως μια ομάδα που δείχνει έναν ιδιόρρυθμο «αλτρουϊσμό» και παρά το ότι είναι θερμά συμπολιτευόμενη, δεν χάνει ευκαιρία να καλύψει το κενό της αντιπολίτευσης, δημιουργώντας αυτή τα προβλήματα! Το άσχημο είναι ότι δημιουργεί προβλήματα εκεί που δεν θα έπρεπε, κι έτσι δεν μπορούμε να την ευχαριστήσουμε. Στην πολύ δύσκολη περίοδο που ζούμε, και αναφέρομαι στον πόλεμο του Ιράν και στις δραματικές του συνέπειες, αν από κάτι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι είναι ότι η κυβέρνηση συμπεριφέρεται πολύ προσεκτικά. Το ζήτημα είναι ότι μια υπολογίσιμη μερίδα των υποστηρικτών της κάνει ακριβώς το αντίθετο. *** Η κυβέρνηση, ας πούμε, έστειλε άμεσα δυο φρεγάτες και πολεμικά αεροσκάφη για να ενισχύσει την άμυνα της Κύπρου. Και ταυτόχρονα, οι σύμμαχοί μας της Ε.Ε., όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, έστειλαν και αυτοί σημαντικότατες δυνάμεις. Ο φανατισμός, η επιπολαιότητα και η βιασύνη όμως αυτής της μερίδας μόνο προβλήματα δημιουργεί. Προκειμένου να είναι «βασιλικότεροι του βασιλέως», όπως συνήθως, είχαν σπεύσει να επιτεθούν στον Ισπανό πρωθυπουργό για την στάση του απέναντι στον πόλεμο. Και όταν η Ισπανία έστειλε την φρεγάτα «Cristóbal Colón» για να ενισχύσει την προστασία του νησιού, αντί να τον επαινέσουν, θεώρησαν σκόπιμο να τον κοροϊδέψουν, εμφανίζοντάς τον ως «κωλοτούμπα» που είπε «μεγάλα λόγια» αλλά τελικά τα «κατάπιε» και συμμετέχει στον πόλεμο. Είναι πραγματικά να απορείς πώς κάποιοι, όχι μόνο δεν καταλαβαίνουν ότι η ενέργεια της Ισπανίας προφανώς δεν συνιστά υπαναχώρηση από την αρχική θέση, αλλά ότι έτσι υπονομεύουν και τη θέση της Ελλάδας, που επίσης διακηρύσσει ότι δεν συμμετέχει στις πολεμικές επιχειρήσεις! Αν η ισπανική φρεγάτα που πηγαίνει στην Κύπρο είναι συμμετοχή στον πόλεμο, οι δικές μας φρεγάτες και τα αεροπλάνα τι είναι; Θα μου πείτε, είναι τόσο σοβαρό το ότι κάποιοι λένε ανοησίες; Αν ήταν «κάποιοι», δεν θα ήταν. Αλλά αυτό που φαίνεται όλο και πιο έντονα στον δημόσιο διάλογο είναι ότι αυτοί οι «κάποιοι» μονοπωλούν την συζήτηση, καθορίζουν την ατζέντα και φαίνεται να είναι η πιο συγκροτημένη ομάδα στα εσωκομματικά της ΝΔ. *** Η «κοινή γραμμή» και ο καθορισμός της ατζέντας αποδεικνύεται με απλή παρατήρηση. Συγκεκριμένοι «οργανικοί διανοούμενοι», αυτοί που πια αποκαλούνται «ακροκεντρώοι», γνωστά τρολ και δεδομένες ιστοσελίδες ξεκίνησαν εκστρατεία κατά του Σάντσεθ με κύριο επιχείρημα ότι η Ισπανία πουλάει όπλα στην Τουρκία και ότι ο Σάντσεθ είναι σοσιαλιστής, πράγμα που για τους ακροκεντρώους είναι η βαρύτερη αμαρτία. Ματαίως πολλοί υπενθύμισαν ότι όπλα στην Τουρκία πουλάνε όλοι οι σύμμαχοί μας που φτιάχνουν όπλα… Και η Γαλλία. Και η Γερμανία. Και η Ιταλία της Μελόνι που είναι ίνδαλμα της συγκεκριμένης ομάδας. Και, κυρίως, οι ίδιες οι ΗΠΑ που ξεκίνησαν τον πόλεμο για τον οποίο οι επικριτές του Σάντσεθ τον κατηγορούν ότι δεν στήριξε! *** Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η γραμμή έγινε αμέσως αποδεκτή από την ίδια την κυβέρνηση, η οποία στην πράξη κάνει άλλα -και πολύ σωστά τα κάνει. Ακριβώς αυτή τη ρητορεία υιοθέτησε αμέσως, πέραν του υπουργού Υγείας που ούτως ή άλλως είναι αδύνατον να περιοριστεί στην επίσημη εξωτερική πολιτική της χώρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος! Και φυσικά, όταν η Ισπανία τάχθηκε στο πλευρό μας για την υπεράσπιση της Κύπρου, αντί ευχαριστιών καταλήξαμε να διαβάζουμε ειρωνείες για τον Σάντσεθ που «τα μάζεψε». Το ερώτημα είναι αν στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι οι – αναμφίβολα αυτονομηθέντες πλέον – «Ηρακλείς του Στέμματος» τούς κάνουν καλό και «κρατάνε» ένα υπερδεξιό και φανατικό ακροατήριο, οπότε τους αφήνουν να λένε ό,τι θέλουν. Ή αν δεν μπορούν πλέον να τους ελέγξουν, όπως πιστεύω εγώ ότι συμβαίνει.

***

Τι συζήτησαν πίσω από τις κλειστές πόρτες Μακρόν, Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης

Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι όσα συζητήθηκαν στην Κύπρο πίσω από τις κλειστές πόρτες των επαφών μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Γάλλου Πρόεδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Κύπριου Νίκου Χριστοδουλίδη.

Ένα από αυτά που, όπως μου μετέφερε πληροφοριοδότης μου με βαθιά γνώση των θεμάτων, απασχολούν έντονα το Παρίσι είναι οι εξελίξεις στον Λίβανο. Εκεί, υπάρχει μία ανησυχία και των Ισραηλινών με τους οποίους έχει μιλήσει αρκετά ο πρόεδρος Μακρόν, για τις επιθέσεις από αέρος.

Επιχειρησιακά, όπως μου είπαν, επειδή είναι πολύ κοντινή η απόσταση με το Ισραήλ εκφράστηκαν φόβοι ότι η αντιαεροπορική και αντιβαλλιστική άμυνα δεν θα κατάφερνε έγκαιρα τις αναχαιτίσεις σε περίπτωση τυχόν τέτοιου είδους ενίσχυσης της Χεζμπολάχ.

Ρώτησα γνώστη των στρατιωτικών θεμάτων και έμαθα ότι τα συστήματα που υπάρχουν εντοπίζουν συγκεκριμένα βαλλιστικά όταν σηκωθούν πάνω από κάποιο ύψος. Στη συγκεκριμένη περιοχή, λόγω εγγύτητας, δεν θα «φαίνονται» μέχρι να φτάσουν, οπότε συζητείται η έγκαιρη αντιμετώπιση ενός μεγάλου προβλήματος εάν υπάρξει.

***

Κοινός συντονισμός φρεγατών

Πληροφορούμαι, πάντως, αυτή τη στιγμή ότι η Χεζμπολάχ δεν έχει τέτοια συστήματα να απειλήσει. Τα ιρανικά εάν τυχόν τα προμηθευτούν δεν έχουν τέτοια τεχνολογία, έχουν όμως οι Κινέζοι.

Σενάρια ακραία, θα πει κανείς, αλλά σε έναν πόλεμο τα εξετάζουν όλα. Για την ώρα συζητήθηκε ένας συντονισμός των φρεγατών Ελλάδας και Γαλλίας ως προς τα αμυντικά της Κύπρου.

Εκείνο, ωστόσο, που μου έμεινε από την άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχα είναι ότι αν πάρει φωτιά ο Λίβανος η κατάσταση δεν θα μαζεύεται εύκολα.

Κρατάω επίσης την πληροφορία ότι ο Μακρόν θέλει να στείλει στην Κύπρο, πάντα στο πλαίσιο της αμυντικής στήριξης σε ευρωπαϊκό έδαφος, επίλεκτη ομάδα της περίφημης «λεγεώνας των ξένων» για ενίσχυση των εκεί δυνάμεων.

***

Ο Σαμαράς και ο… ένας Παπασταύρου

Επιστρέφοντας στα εσωτερικά να σας πω ότι μείζον πολιτικό ενδιαφέρον θα έχει η συζήτηση και ψήφιση (την Πέμπτη) επί του νομοσχεδίου Παπασταύρου για την κύρωση των τεσσάρων συμβάσεων μίσθωσης μεταξύ Ελλάδας και των εταιρειών CHEVRON GREECE HOLDINGS και HELLENIQ UPSTREAM για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων νοτίως της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Το ερώτημα που ήδη διακινείται στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου, είναι αν θα παραστεί και θα τοποθετηθεί ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έχει εκφράσει δημοσίως την αντίθεσή του καθώς θεωρεί ότι θέτουν ζήτημα «δυνητικής εκχώρησης κυριαρχικών μας δικαιωμάτων», με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει λόγο για «επαγγελματίες ανησυχούντες».

Αξίζει να σημειωθεί ότι επισπεύδων υπουργός είναι ο Σταύρος Παπασταύρου για τον οποίο ο Σαμαράς είχε πει το 2015 «μακάρι να είχαμε άλλους δέκα Παπασταύρου». Κρατήστε επίσης ότι εισηγητής της πλειοψηφίας έχει οριστεί ένας πρώην «σαμαρικός», ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

***

Στο προσκήνιο οι υποκλοπές

Προτού να κλείσει η Βουλή για τις εορτές του Πάσχα θα διεξαχθεί η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση που ζήτησε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ Νίκος Ανδρουλάκης για το κράτος δικαίου υπό το φως της καταδικαστικής απόφασης κατά των τεσσάρων ιδιωτών που εμπλέκονται στην υπόθεση των υποκλοπών.

Η Βουλή αναμένεται να διακόψει τις εργασίες της την παραμονή του Σαββάτου του Λαζάρου, δηλαδή την Παρασκευή 3 Απριλίου. Αλλά το θέμα των υποκλοπών θα παραμείνει στο προσκήνιο καθώς η αξιωματική αντιπολίτευση αναμένει την καθαρογραφή της δικαστικής απόφασης για να επανέλθει με νέο αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή.

Επιτροπή που θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την επιχειρηματολογία με την οποία θα προσπαθήσει η κυβέρνηση να το αποκρούσει.

***

Βλέπουν μακριά;

Δεν είναι μόνον οι επικείμενες βουλευτικές εκλογές που προκαλούν το ενδιαφέρον, καθώς με βάση τους υπολογισμούς ο επόμενος Μάρτιος θα είναι ο μήνας που, κατά πάσα πιθανότητα, θα προσέλθουμε στις κάλπες.

Κινητικότητα παρατηρείται και ενόψει των επόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών, από τις οποίες μας χωρίζουν πάνω από δυόμισι χρόνια αφού είναι προγραμματισμένες για τον Οκτώβριο του 2028.

Ο «γαλάζιος» βουλευτής και πρώην υπουργός Θεόδωρος Καράογλου προανήγγειλε αυτές τις μέρες την υποψηφιότητά του για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Ενώ την προσεχή Κυριακή, 15 Μαρτίου, ο «πράσινος» πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας Γιάννης Χατζηθεοδοσίου ξεκινάει την καμπάνια του για τη διεκδίκηση της Περιφέρειας Αττικής με ομιλία στην Αγία Βαρβάρα.

Βλέπουν μακριά ή απλώς βιάζονται;

***

Ο καβγατζής Πολάκης

«Ο Παύλος έχει τσακωθεί με όλους τον τελευταίο καιρό», έλεγε στη στήλη στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μετά κι τον τελευταίο καυγά του Παύλου Πολάκη με τον Κώστα Ζαχαριάδη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που τσακώνονται οι δύο άντρες, αφού και το 2024 είχαν ανταλλάξει καρφιά στο twitter. Αυτή την φορά όμως, ο καυγάς τους δεν έμεινε στο διαδίκτυο ή στα κομματικά chat στο WhatsApp αλλά συνεχίστηκε και στο περιστύλιο της Βουλής σε ένα ολιγόλεπτο αλλά θερμό τετ α τετ.

Ο Πολάκης, γνωστός για το έντονο του ύφος, ζήτησε τον λόγο – ξανά- από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνέντευξη που παραχώρησε και ήταν η αιτία της τελευταίας τους αντιπαράθεσης.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο πρώην υπουργός διαμαρτυρήθηκε και έκανε λόγο για «άδειασμα» από την πλευρά του εκπροσώπου. Σύμφωνα με μάρτυρες, έλεγε ότι «δεν μπορείς να λες τέτοια πράγματα και να με εκθέτεις».

Ο Ζαχαριάδης, σε ήπιο ύφος, είπε ότι μπορούσε απλά να τον πάρει ένα τηλέφωνο, ή να έστελνε ένα μήνυμα όσο βρισκόταν στον αέρα της εκπομπής. Πάντως, στο τέλος της συζήτησης, φαίνεται ότι δεν θέλησαν να δώσουν κι άλλη συνέχεια και συμφώνησαν ότι πρέπει να το αφήσουν πίσω τους. Να δούμε για πόσο…

***

Δικηγόροι κατά funds

Να σας ενημερώσω πως ο δικηγορικός κόσμος βρίσκεται σε πλήρη κινητικότητα. Μετά την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου που έβαλε «φρένο» στον υπολογισμό των τόκων από τα funds, η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων περνά σε τροχιά σύγκρουσης, διεκδικώντας από το υπουργείο Οικονομικών ψηφιακή διαφάνεια και ένα αυστηρό θεσμικό πλαίσιο για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, ως απάντηση στις καταχρηστικές πρακτικές ορισμένων funds.

Μάλιστα, σε περίπτωση συνέχισης αυτής της στάσης ή αδράνειας από την πλευρά της πολιτείας, η Συντονιστική Επιτροπή έχει λάβει ήδη το «πράσινο φως» για να προτείνει στοχευμένες δράσεις που θα αφορούν αποκλειστικά τα funds.

Η δυσαρέσκεια που διαπερνά τον κλάδο ήταν φανερή και σε εκδήλωση των Νέων Δικηγόρων Αθηνών το Σαββατοκύριακο, όπου στα «πηγαδάκια» η ενόχληση των πλέον έμπειρων στελεχών του συλλόγου δεν μπορούσε να κρυφτεί, «προδίδοντας» μια ένταση που σιγοβράζει επικίνδυνα κάτω από την επιφάνεια.

***

Πυρά ΚΕΔΕ κατά Χαρδαλιά

Μια ενδιαφέρουσα κόντρα είδα να εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες μεταξύ του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, στελέχους της ΝΔ, με τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων (ΚΕΔΕ) Λάζαρο Κυρίζογλου, ο οποίος είναι επίσης κεντρικό «γαλάζιο» στελέχους με μακρά αυτοδιοικητική πορεία.

Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ αντέδρασε έντονα χθες με αφορμή τις «ακατανόητες κι αδικαιολόγητες», όπως τις χαρακτηρίζει δηλώσεις του Χαρδαλιά κατά του Κυρίζογλου. Η ΚΕΔΕ σημειώνει ότι ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης οφείλει να ενώνει και όχι να διχάζει και ξεκαθαρίζει ότι ως Δ.Σ. έχει άριστη συνεργασία, τόσο με τον Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος Γιώργο Χατζημάρκο, όσο και με τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου.

«Ας μην ανησυχεί λοιπόν ο κ. Χαρδαλιάς, η λογική της συνεργασίας βρίσκεται σήμερα στο DNA των μελών των ΔΣ, τόσο της ΚΕΔΕ, όσο και της ΕΝΠΕ» σημειώνει η ένωση των δήμων.

Που να μην ήταν και από την ίδια πολιτική παράταξη…

***

Δεν ψήφισε η Ζωή, ψήφισε ο Σαμαράς

Στην έντυπη έκδοση της στήλης έγραψα εκ παραδρομής ότι στα 201 «ναι» που έλαβε η διάταξη για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού συμπεριελήφθησαν και οι ψήφοι των πέντε βουλευτών της Πλεύσης Ελευθερίας.

Από νεότερη ενημέρωση που είχα μαθαίνω ότι εκείνοι οι οποίοι «έβαλαν πλάτη» ήταν οι ανεξάρτητοι βουλευτών όλων των αποχρώσεων, μηδέ εξαιρουμένου του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Η καλή σχέση που διατηρεί ο υπουργός Θοδωρής Λιβάνιος με την Ζωή Κωσταντοπούλου τελικά δεν στάθηκε ικανή να μεταπείσει την αρχηγό της Πλεύσης που μέχρι την τελευταία στιγμή άφηνε να αιωρείται ότι θα στηρίξει την σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία.

Πρυτάνευσε φαίνεται το «όχι σε όλα» που της ταιριάζει καλύτερα…