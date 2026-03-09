Κατά μέτωπο επίθεση στον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), τον «γαλάζιο» τιμονιέρη του βορειοελλαδίτικου Δήμου Αμπελοκήπων –Μενεμένης, Λάζαρο Κυρίζογλου, έκανε το πρωί της Δευτέρας (9/3) ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, καταλογίζοντάς του παρωχημένη προσέγγιση σε ορισμένα ζητήματα. Μάλιστα, τον κατηγόρησε ότι αδυνατεί να αντιληφθεί το ζήτημα παρά τις προσπάθειες που καταβάλουν τα υπόλοιπα μέλη του προεδρείου της Ένωσης.

Η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να χωρίζει τη χώρα σε Βορρά και Νότο

«Ο τρόπος που προσεγγίζει η ΚΕΔΕ ζητήματα είναι παντελώς παρωχημένος. Πρέπει να φύγουμε από τη συντεχνιακή λογική και να πάμε σε μια συνεργατική λογική. Η αυτοδιοίκηση πρέπει να ενώνει. Δεν μπορεί να χωρίζει τη χώρα σε Βορρά και Νότο. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ πρέπει να το καταλάβει αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει να συμφωνήσουμε ότι υπάρχει ένας κόσμος που απαιτεί ρεαλιστικές προσεγγίσεις στα ζητήματα που αφορούν τις αρμοδιότητες. Το ζήτημα των αρμοδιοτήτων είναι θέμα συνεννόησης και αφορά την καθημερινότητα του πολίτη. Δεν είναι “τι είναι δικό μου” και “τι είναι δικό σου”.

Πρέπει για όλα τα μεγάλα ζητήματα να υπάρχει ένας και δυστυχώς νομίζω πως παρά τις προσπάθειες που γίνονται από το προεδρείο της ΚΕΔΕ, η ηγεσία της ΚΕΔΕ δυσκολεύεται να αντιληφθεί το ζήτημα», δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς παρουσία του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Αναβαθμίζονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Αθήνας

Στη συνάντηση που προηγήθηκε μεταξύ των κ.κ. Χαρδαλιά και Δούκα, συμφωνήθηκε η αναβάθμιση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αθηναίων, καθώς και η κατασκευή νέου κτηρίου το οποίο θα στεγάσει το 64ο νηπιαγωγείο που λειτουργεί σε μία «δύσκολη» γειτονιά της Αθήνας, στην περιοχή Θυμαράκια στα Κάτω Πατήσια.

«Ξεκινάμε εμβληματικά έργα, ξεκινάμε εργοτάξια σε κρίσιμους τομείς. Πρέπει να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα διότι ο κόσμος ζητά υποδομές και ανθεκτικές πόλεις», δήλωσε ο κ. Δούκας, με τον κ. Χαρδαλιά να τονίζει ότι «η συνεργασία του περιφερειάρχη με τον δήμαρχο της πρωτεύουσας της χώρας είναι ζωτικής σημασίας».

Κυρίζογλου: «Ακατανόητες οι δηλώσεις Χαρδαλιά»

Ακατανόητες και αδικαιολόγητες χαρακτήρισε τις δηλώσεις του κ. Χαρδαλιά, ο κ. Κυρίζογλου. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ θέλοντας να δείξει ότι με την Αυτοδιοίκηση β’ βαθμού έχει καλή συνεργασία, σημείωσε τη σχέση του με τον πρόεδρο της Ενωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) και περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο.