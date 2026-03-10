Ο Μάνος Καραταράκης, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», αναλύει τις εξελίξεις και το πιθανό γεωπολιτικό τοπίο μετά τον πόλεμο στο Ιράν. Ποιες είναι οι στρατιωτικές εξελίξεις; Πώς αντιδρά το Ιράν; Ποιος είναι ο ρόλος της Ρωσίας και της Κίνας; Και γιατί η Ευρώπη μοιάζει να μένει στο περιθώριο;

Στο podcast με τίτλο «Τα νέα δεδομένα στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

00:30 Μια «νέα Γιάλτα»; Ο πόλεμος στο Ιράν και η πιθανή αναδιαμόρφωση των παγκόσμιων σφαιρών επιρροής

Μια «νέα Γιάλτα»; Ο πόλεμος στο Ιράν και η πιθανή αναδιαμόρφωση των παγκόσμιων σφαιρών επιρροής 01:46 Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ και οι βασικοί στόχοι στο ιρανικό έδαφος

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ και οι βασικοί στόχοι στο ιρανικό έδαφος 03:02 Οι περιορισμένες δυνατότητες αεράμυνας του Ιράν απέναντι στις αεροπορικές επιδρομές

Οι περιορισμένες δυνατότητες αεράμυνας του Ιράν απέναντι στις αεροπορικές επιδρομές 03:50 Η ιρανική απάντηση με επιθέσεις προς το Ισραήλ και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Κόλπου

Η ιρανική απάντηση με επιθέσεις προς το Ισραήλ και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Κόλπου 05:05 Η διαδοχή στην ηγεσία του Ιράν και ο ρόλος του νέου ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη

Η διαδοχή στην ηγεσία του Ιράν και ο ρόλος του νέου ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη 05:33 Τα πιθανά σενάρια για τη διάρκεια του πολέμου και τις συνθήκες που θα οδηγήσουν στη λήξη του

Τα πιθανά σενάρια για τη διάρκεια του πολέμου και τις συνθήκες που θα οδηγήσουν στη λήξη του 08:09 Ο ρόλος και τα πιθανά οφέλη για τη Ρωσία και την Κίνα μέσα από τη σύγκρουση

Ο ρόλος και τα πιθανά οφέλη για τη Ρωσία και την Κίνα μέσα από τη σύγκρουση 10:17 Η περιορισμένη γεωπολιτική επιρροή της Ευρώπης και η θέση της στη νέα πραγματικότητα

