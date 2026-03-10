Ο Μάνος Καραταράκης, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», αναλύει τις εξελίξεις και το πιθανό γεωπολιτικό τοπίο μετά τον πόλεμο στο Ιράν. Ποιες είναι οι στρατιωτικές εξελίξεις; Πώς αντιδρά το Ιράν; Ποιος είναι ο ρόλος της Ρωσίας και της Κίνας; Και γιατί η Ευρώπη μοιάζει να μένει στο περιθώριο;
Στο podcast με τίτλο «Τα νέα δεδομένα στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:
- 00:30 Μια «νέα Γιάλτα»; Ο πόλεμος στο Ιράν και η πιθανή αναδιαμόρφωση των παγκόσμιων σφαιρών επιρροής
- 01:46 Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ και οι βασικοί στόχοι στο ιρανικό έδαφος
- 03:02 Οι περιορισμένες δυνατότητες αεράμυνας του Ιράν απέναντι στις αεροπορικές επιδρομές
- 03:50 Η ιρανική απάντηση με επιθέσεις προς το Ισραήλ και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Κόλπου
- 05:05 Η διαδοχή στην ηγεσία του Ιράν και ο ρόλος του νέου ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη
- 05:33 Τα πιθανά σενάρια για τη διάρκεια του πολέμου και τις συνθήκες που θα οδηγήσουν στη λήξη του
- 08:09 Ο ρόλος και τα πιθανά οφέλη για τη Ρωσία και την Κίνα μέσα από τη σύγκρουση
- 10:17 Η περιορισμένη γεωπολιτική επιρροή της Ευρώπης και η θέση της στη νέα πραγματικότητα
Κάνε εγγραφή στο Podcast ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ στο Spotify και Apple Podcasts και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για να ακούς κάθε ημέρα πρώτος/η τα νέα επεισόδια