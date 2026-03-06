ΤΟ ΒΗΜΑ logo

Μία νέα αρχή & Γιατί είναι τόσο δύσκολο να κάνουμε φίλους μετά τα 30;

Υπάρχει κάτι βαθιά αυτοαναφορικό στο να ξεκινάς μια νέα συνεργασία μιλώντας για το πόσο δύσκολο είναι να χτίσεις καινούργιες σχέσεις. Κι όμως, αυτό ακριβώς κάνουν η Έλενα Πάκου και η Δέσποινα Δημά στο πρώτο επεισόδιο της νέας εποχής του podcast «Έχεις Δυο Λεπτά», ανοίγοντας την κουβέντα για το παράδοξο της ενήλικης φιλίας.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Όταν ήμασταν παιδιά, οι φιλίες ξεκινούσαν αβίαστα: στο διάλειμμα, στη γειτονιά, στις διακοπές. Κανείς δεν «προγραμμάτιζε» να γίνει φίλος με κάποιον. Απλώς συνέβαινε.

Μετά τα 30, όμως, το ίδιο πράγμα φαίνεται να απαιτεί σχεδόν επαγγελματική οργάνωση: ημερολόγια, ατάκες τύπου «να κανονίσουμε σύντομα», ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής και την αίσθηση ότι ο χρόνος για ουσιαστική σύνδεση όλο και λιγοστεύει.

Και κάπως έτσι, σε αυτό το επεισόδιο, η κουβέντα περιστρέφεται γύρω από το γιατί είναι τόσο δύσκολο να δημιουργηθούν καινούργιες φιλίες από μία ηλικία και μετά και τι σημαίνει τελικά «φιλία» όταν οι ζωές μας γεμίζουν υποχρεώσεις, ρόλους και διαφορετικές προτεραιότητες... Έχεις Δυο Λεπτά;

