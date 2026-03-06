Μία νέα αρχή & Γιατί είναι τόσο δύσκολο να κάνουμε φίλους μετά τα 30;

Όταν ήμασταν παιδιά, οι φιλίες ξεκινούσαν αβίαστα: στο διάλειμμα, στη γειτονιά, στις διακοπές. Κανείς δεν «προγραμμάτιζε» να γίνει φίλος με κάποιον. Απλώς συνέβαινε.

Μετά τα 30, όμως, το ίδιο πράγμα φαίνεται να απαιτεί σχεδόν επαγγελματική οργάνωση: ημερολόγια, ατάκες τύπου «να κανονίσουμε σύντομα», ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής και την αίσθηση ότι ο χρόνος για ουσιαστική σύνδεση όλο και λιγοστεύει.

Και κάπως έτσι, σε αυτό το επεισόδιο, η κουβέντα περιστρέφεται γύρω από το γιατί είναι τόσο δύσκολο να δημιουργηθούν καινούργιες φιλίες από μία ηλικία και μετά και τι σημαίνει τελικά «φιλία» όταν οι ζωές μας γεμίζουν υποχρεώσεις, ρόλους και διαφορετικές προτεραιότητες... Έχεις Δυο Λεπτά;

*Ακολουθήστε το “Έχεις Δυο Λεπτά” στο Spotify και τα Apple podcasts.