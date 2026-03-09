Η Τζούλη Καλημέρη, δημοσιογράφος στον ot.gr, εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει την παγκόσμια οικονομία. Ο κομβικός ρόλος των στενών του Ορμούζ και το ντόμινο αυξήσεων από τις τιμές του πετρελαίου έως τον πληθωρισμό.

Στο podcast με τίτλο «Πόσο «κοστίζει» στην παγκόσμια οικονομία ο πόλεμος στο Ιράν» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:26 Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου.

2:25 Οι αυξομειώσεις στην τιμή του πετρελαίου από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα.

3:28 Οι αμυντικοί μηχανισμοί της αγοράς όσον αφορά την άνοδο της αξίας του πετρελαίου.

4:23 Οι εναλλακτικοί δρόμοι εμπορίου, εκτός των στενών του Ορμούζ.

5:07 Ποιους τομείς της οικονομίας επηρεάζει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

6:47 Η αντίδραση των χρηματιστηρίων παγκοσμίως.

7:53 Ο αντίκτυπος των οικονομικών εξελίξεων στην καθημερινή ζωή.

9:08 Με ποιο τρόπο η διάρκεια του πολέμου θα κρίνει την πορεία της οικονομίας.

11:37 Η επόμενη μέρα για την ευρωπαϊκή οικονομία

