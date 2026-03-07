Σοκ έχει προκαλέσει στην Πάτρα η σύλληψη ενός ιδιαίτερα γνωστού 82χρονου μαιευτήρα, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων, μέσω διαδικτύου. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από διεθνή συνεργασία των αρχών και έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Πως έφτασαν στα ίχνη του

Η έρευνα ξεκίνησε όταν στις ελληνικές αρχές διαβιβάστηκαν στοιχεία από τον οργανισμό NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος παρακολουθεί και εντοπίζει περιστατικά διακίνησης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έφτασαν στην Ελλάδα, χρήστης του διαδικτύου είχε ανεβάσει παράνομο υλικό σε διαδικτυακή πλατφόρμα.

Μέσα από ανάλυση ηλεκτρονικών δεδομένων και των ψηφιακών ιχνών, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον χρήστη και να φτάσουν στα ίχνη του 82χρονου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν την κατοικία του στην Πάτρα και το πρωί της Παρασκευής 6 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε έφοδος στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Τι βρέθηκε στο σπίτι

Κατά την έρευνα στο σπίτι του 82χρονου κατασχέθηκαν μια συσκευή κινητού τηλεφώνου, ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος και δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι υπολογιστή. Οι συσκευές εξετάστηκαν επιτόπου από εξειδικευμένους αστυνομικούς, οι οποίοι διαπίστωσαν στοιχεία που, σύμφωνα με την αστυνομία, συνδέουν τον κατηγορούμενο με την υπόθεση.

Στα ψηφιακά πειστήρια εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός φωτογραφιών και βίντεο που απεικονίζουν σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, οι οποίοι σύμφωνα με τις αρχές δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους.

Ενώ σύμφωνα τις ίδιες πληροφορίες βρέθηκαν φωτογραφίες που απεικόνιζαν συγγενικά του ανήλικα πρόσωπα σε γυμνές ή ημίγυμνες στάσεις.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 82χρονου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, η οποία θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.