Ένας 30χρονος Ελληνοαμερικανός, γνωστός στον χώρο των κασκαντέρ και ιδιαίτερα δραστήριος στα social media, συνελήφθη από αστυνομικούς μετά από έρευνα που ξεκίνησε από βίντεο τα οποία ανέβαζε ο ίδιος στο διαδίκτυο, δείχνοντας επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές στους δρόμους της Αττικής.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον λογαριασμό σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, στον οποίο δημοσιεύονταν βίντεο με έναν αναβάτη μοτοσυκλέτας να πραγματοποιεί εξαιρετικά επικίνδυνους ελιγμούς στο οδικό δίκτυο της Αττικής.

Σύμφωνα με το υλικό που αναρτούσε, ο οδηγός εμφανιζόταν να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, να συμμετέχει σε αυτοσχέδιους αγώνες και να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς με τη μοτοσυκλέτα του στους δρόμους της Αθήνας.

Ο δράστης στις 5 Μαρτίου, εμφανιζόταν να κάνει σούζες κρατώντας το κινητό τηλέφωνο με το οποίο μετέδιδε live το βίντεο στο διαδίκτυο. Σε άλλα στιγμιότυπα οδηγούσε όρθιος, πατώντας πάνω στη σέλα της μοτοσυκλέτας, ενώ κινούνταν ακόμη και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Το υλικό προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, οι οποίοι ανέλυσαν τα βίντεο και τα στοιχεία του λογαριασμού και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον οδηγό.

Πρόκειται για 30χρονο Ελληνοαμερικανό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι γνωστός στον χώρο των κασκαντέρ και φέρεται να είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες για παρόμοια αδικήματα.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν το πρωί της 6ης Μαρτίου στην Αίγινα. Στην ίδια περιοχή εντοπίστηκε και η μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιούσε, η οποία κατασχέθηκε.

Ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι ο 30χρονος δεν διέθετε άδεια οδήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας, ενώ η μοτοσυκλέτα έφερε παραποιημένο αριθμό πλαισίου.

Οι αρχές διαπίστωσαν επίσης ότι μέσα από το προφίλ του στα social media ο κατηγορούμενος δεν περιοριζόταν μόνο στην ανάρτηση επικίνδυνων βίντεο, αλλά καλούσε και άλλους χρήστες να συμμετέχουν σε αυτοσχέδιους αγώνες.