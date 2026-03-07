Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το σοκαριστικό περιστατικό που συνέβη έξω από το αστυνομικό μέγαρο της λεωφόρου Αλεξάνδρας, όταν ένας 48χρονος Σουδανός εμφανίστηκε σαν κινούμενη βόμβα κρατώντας δυο χειροβομβίδες και απειλώντας να προκαλέσει έκρηξη.

Στη φωτογραφία που αποκαλύπτεται σήμερα φαίνονται οι δύο χειροβομβίδες αμυντικού τύπου που είχε στην κατοχή του ο άνδρας, προκαλώντας συναγερμό στις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Όπως αποδείχτηκε ήταν πλήρως λειτουργικές τυλιγμένες με μονωτική ταινία.

Ο 48χρονος από το Σουδάν, είχε αποφυλακιστεί μόλις τρία εικοσιτετράωρα πριν από τις φυλακές Κορυδαλλού. Παρά την πρόσφατη αποφυλάκισή του, εμφανίστηκε έξω από τη ΓΑΔΑ κρατώντας τις χειροβομβίδες και φέρεται να απειλούσε ότι θα τις ενεργοποιήσει.

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας, καθώς το σημείο είναι ιδιαίτερα πολυσύχναστο και οποιαδήποτε έκρηξη θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες.

Όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν πώς βρέθηκαν στα χέρια του τα εκρηκτικά, ο 48χρονος υποστήριξε ότι τα εντόπισε σε ένα πλαστικό δοχείο που ήταν επιμελώς κρυμμένο σε άλσος στην περιοχή της Ακρόπολης. Όπως είπε, τα πήρε από το σημείο και τα είχε μαζί του.

Οι αρχές εξετάζουν με προσοχή τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, καθώς ερευνάται τόσο η προέλευση των χειροβομβίδων όσο και το πώς κατέληξαν στο συγκεκριμένο σημείο.

Ο 48χρονος πάντως δεν είναι άγνωστος στις αρχές. Από το 2008 έχει απασχολήσει επανειλημμένα την αστυνομία, καθώς είναι σεσημασμένος για υποθέσεις ναρκωτικών, κλοπές, υπόθαλψη εγκληματία αλλά και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Το γεγονός ότι εμφανίστηκε μπροστά σε ένα από τα πιο φυλασσόμενα κτίρια της χώρας κρατώντας δύο χειροβομβίδες έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις αρχές.