Flash note εξέδωσε η Euroxx Securities σε σχέση με την εξαγορά του 50,1% της More.gr από την Alter Ego Media.

H χρηματιστηριακή αναφέρει χαρακτηριστικά: «Σε συνέχεια της συναλλαγής, αναμένεται η δημιουργία σημαντικών συνεργειών, καθώς η εταιρεία διαμορφώνει ένα κάθετα ολοκληρωμένο και συνεργατικό επιχειρηματικό μοντέλο, που θα καλύπτει διαχείριση χώρων εκδηλώσεων, προώθηση events και πλέον και τη διάθεση εισιτηρίων. Η συναλλαγή ευθυγραμμίζεται επίσης με τη στρατηγική της Alter Ego για περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της και τη σταδιακή μείωση της εξάρτησης από τη διαφημιστική αγορά.»

Η χρηματιστηριακή αναφέρει ότι μετά την εξαγορά της more.gr εκτιμά ότι η Alter Ego Media θα επιτύχει κύκλο εργασιών που ύψους 165 εκατ ευρώ και EBIT περίπου στα 40εκατ. ευρώ.

Σε όρους αποτίμησης η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σε αποτίμηση περίπου 8 φορές EV/EBIT, καταλήγοντας ότι «η Alter Ego Media εξακολουθεί να διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο με σημαντικό discount σε σχέση με διεθνείς ομοειδείς εταιρείες, περίπου στις 6,5 φορές EV/EBIT για το 2026, επίπεδο που αντιστοιχεί σε έκπτωση περίπου 76% έναντι εταιρειών του κλάδου live entertainment, ενώ εταιρείες που δραστηριοποιούνται κυρίως στον χώρο του ticketing αποτιμώνται διεθνώς με πολλαπλασιαστές που προσεγγίζουν τις 19 φορές EV/EBIT».

Πηγή: OT.GR