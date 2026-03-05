Η Alter Ego Media ανακοίνωσε την απόκτηση ποσοστού 50,1% της MORE.GR, της κορυφαίας ψηφιακής πλατφόρμας διάθεσης εισιτηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο. Η απόκτηση του πλειοψηφικού ποσοστού της MORE.GR από την Alter Ego Media αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού πλάνου του Ομίλου για επέκταση στον κλάδο του Live Entertainment και περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών εσόδων του.

Η MORE.GR δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Κύπρο σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που εκτείνεται, ιδίως, στην πώληση, μεσολάβηση προς έκδοση και στην έκδοση εισιτηρίων για εκδηλώσεις και θεάματα ψυχαγωγικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και αθλητικού χαρακτήρα. Η MORE.GR διαθέτει την κορυφαία B2C ψηφιακή πλατφόρμα έκδοσης και διάθεσης εισιτηρίων στην Ελλάδα και στην Κύπρο με περίπου 1,85 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες και 3,8 εκατ. μηνιαίους επισκέπτες. Για το έτος 2025, η συνολική αξία συναλλαγών (Gross Transaction Value) που διακινήθηκε μέσω της πλατφόρμας ανήλθε σε περίπου € 155 εκατ., με πωλήσεις άνω των 7.000.000 εισιτηρίων, υποστηρίζοντας περισσότερες από 27.000 εκδηλώσεις. Η δραστηριότητα της MORE.GR στην Κύπρο ασκείται μέσω της 100% θυγατρικής της, κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία «More.com Online Services CY LTD».

Η συναλλαγή

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή αποτιμά συνολικά την εταιρεία στα 40 εκατ. ευρώ, ενώ η συμφωνία προβλέπει και μηχανισμό πρόσθετου τιμήματος, που συνδέεται με τις οικονομικές επιδόσεις της κατά την επόμενη τριετία, με μέγιστη συνολική αποτίμηση στα 60 εκατ. ευρώ.

Με βάση το υφιστάμενο επιχειρηματικό σχέδιο της MORE.GR για τη χρήση 2026 ο κύκλος εργασιών της αναμένεται να διαμορφωθεί σε €11 εκατ. και το EBIT σε €5,2 εκατ., συμβάλλοντας θετικά στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου της Alter Ego Media.

Σημειώνεται ότι ο ιδρυτής της MORE.GR, κ. Χάρης Καρώνης, παραμένει βασικός μέτοχος και επικεφαλής της διοίκησης.

Οι προοπτικές του κλάδου

Ο κλάδος των live events αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς και ανθεκτικούς τομείς της διεθνούς βιομηχανίας media και entertainment, καθώς η ζωντανή εμπειρία δεν μπορεί να υποκατασταθεί από την ψηφιακή κατανάλωση περιεχομένου. Για τον λόγο αυτό, διεθνώς θεωρείται ένα ισχυρό «defensive growth story», με σταθερή ζήτηση και σημαντικές προοπτικές δημιουργίας αξίας μέσω εισιτηρίων, χορηγιών και παράπλευρων υπηρεσιών. Στην ελληνική αγορά, η αυξανόμενη ζήτηση για πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του τουρισμού και τη δημιουργία νέων χώρων διοργάνωσης εκδηλώσεων, δημιουργούν ευνοϊκές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου τα επόμενα χρόνια.

Ο κ. Γιάννης Βρέντζος, Διευθύνων Σύμβουλος Alter Ego Media δήλωσε: «Η συμμετοχή μας στο μετοχικό κεφάλαιο της MORE.GR αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής μας για επέκταση στον δυναμικά αναπτυσσόμενο χώρο των live events και της ζωντανής ψυχαγωγίας. Η MORE.GR έχει εδραιωθεί ως η κορυφαία ψηφιακή πλατφόρμα διάθεσης εισιτηρίων στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στην αγορά, σημαντική τεχνολογική υποδομή και υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης από το κοινό και τους διοργανωτές εκδηλώσεων. Εμπιστευόμαστε πλήρως το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας και την ικανότητα της διοικητικής της ομάδας, υπό την ηγεσία του Χάρη Καρώνη, να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία ανάπτυξης της MORE.GR. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία μας θα δημιουργήσει σημαντικές συνέργειες και θα ενισχύσει περαιτέρω τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων της εταιρείας.»

Ο κ. Χάρης Καρώνης, ιδρυτής της MORE.GR σημείωσε σχετικά:«Στόχος μας είναι, μέσα από αυτή τη συνεργασία με τον Όμιλο της Alter Ego Media, να δημιουργήσουμε πρόσθετη αξία για τους συνεργάτες και τους διοργανωτές που εμπιστεύονται την πλατφόρμα, αλλά και να προσφέρουμε ακόμα καλύτερες υπηρεσίες και εμπειρίες στους εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες και θεατές που επιλέγουν τη More για την πρόσβαση σε εκδηλώσεις και θεάματα.»

