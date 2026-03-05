Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) αποτελεί μία από τις πιο ριζοσπαστικές τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής μας, με δυνατότητα να μεταμορφώσει πολλές πτυχές της προσωπικής, κοινωνικής και οικονομικής μας ζωής και να προσφέρει σημαντικά οφέλη, εφόσον αναπτύσσεται με τρόπο υπεύθυνο και ηθικά θεμελιωμένο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ηθική και δεοντολογική αξιολόγηση της έρευνας στην ΤΝ αποκτά καθοριστική σημασία, καθώς εξασφαλίζει ότι τα ερευνητικά έργα για την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα και υπηρετούν το κοινωνικό συμφέρον. Η διαδικασία αυτή δεν είναι απλώς γραφειοκρατική υποχρέωση αλλά θεμέλιο ποιότητας και αξιοπιστίας, που ενισχύει την εμπιστοσύνη του κοινού στις τεχνολογίες του μέλλοντος και διασφαλίζει ότι η τεχνολογία έχει θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Η ηθική της έρευνας (research ethics) βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές και ηθικές αρχές, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί μέσα από δεκαετίες εμπειρίας, προβληματισμού και επιστημονικής τεκμηρίωσης και διασφαλίζουν ότι κάθε ερευνητικό έργο εξετάζεται με γνώμονα την προστασία δικαιωμάτων του ανθρώπου, την ευζωία των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος. Οταν, για παράδειγμα, η ΤΝ χρησιμοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή όταν συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων που μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τη ζωή των ανθρώπων –όπως σε θέματα υγείας ή εκπαίδευσης– η ανάγκη για ηθική και δεοντολογική αξιολόγηση γίνεται ακόμη πιο επιτακτική.

Στόχος της ηθικής αξιολόγησης της έρευνας είναι η έγκαιρη αναγνώριση των κινδύνων και η εφαρμογή μέτρων που μειώνουν την πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων ή του αντικτύπου τους, ενώ παράλληλα ενισχύουν την αξιοπιστία της τεχνολογικής ανάπτυξης. Ωστόσο, οι παραδοσιακές μορφές αξιολόγησης δεν επαρκούν πάντα για τις προκλήσεις που δημιουργούν οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η ΤΝ. Οι αλγόριθμοι που «εκπαιδεύονται» από δεδομένα, τα μοντέλα που εξελίσσονται δυναμικά και οι εφαρμογές μεγάλης κλίμακας απαιτούν νέες προσεγγίσεις που μπορούν να καλύψουν όλο τον κύκλο ζωής μιας τεχνολογίας, από το ερευνητικό στάδιο μέχρι την εμπορική διάθεση ενός συστήματος ΤΝ, από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση και τη μετέπειτα χρήση.

Η έρευνα στην ΤΝ εξελίσσεται με ταχύτητα και πολυπλοκότητα που απαιτεί μια δυναμική αντιμετώπιση. Για αυτό τον λόγο, είναι σημαντική η προσέγγιση «ethics-by-design», η οποία ενσωματώνει τις ηθικές αρχές και απαιτήσεις από τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού ενός ερευνητικού έργου. Με αυτό τον τρόπο, η τεχνολογία δεν αντιμετωπίζεται ως ουδέτερο εργαλείο, αλλά ως κοινωνικό προϊόν που οφείλει να σέβεται αξίες όπως η ισότητα, η διαφάνεια και η λογοδοσία.

Η προσέγγιση ethics-by-design δεν είναι μια απλή σύσταση αλλά αποτελεί μια φιλοσοφία σχεδιασμού που αντιμετωπίζει την ηθική όχι ως εξωτερικό έλεγχο, αλλά ως εγγενές στοιχείο της ίδιας της έρευνας και της καινοτομίας. Αυτό σημαίνει ότι οι ερευνητές καλούνται να σκεφτούν εκ των προτέρων τις κοινωνικές επιπτώσεις των συστημάτων ΤΝ, να σχεδιάσουν κατάλληλες δικλίδες ασφαλείας, να προβλέψουν πιθανές μεροληψίες και να διασφαλίσουν ότι το σύστημα θα λειτουργήσει με τρόπο που θα ευνοεί την κοινωνία. Η προσέγγιση αυτή οδηγεί σε τεχνολογίες πιο ανθεκτικές, πιο δίκαιες και προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων.

Η εφαρμογή και η επιτυχία του ethics-by-design όμως προϋποθέτει διεπιστημονικότητα, δηλαδή τη στενή και διαρκή συνεργασία μεταξύ ειδικών που αναπτύσσουν τα συστήματα ΤΝ και ειδικών σε θέματα ηθικής της έρευνας, την ηθική φιλοσοφία και τις κοινωνικές επιστήμες. Η διεπιστημονική συνεργασία λειτουργεί υποστηρικτικά και ως γέφυρα ανάμεσα στην τεχνογνωσία της τεχνολογίας και στην ανθρώπινη διάσταση της καινοτομίας. Με τη διεπιστημονικότητα, οι ερευνητές έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν εγκαίρως ηθικά ζητήματα που ενδέχεται να εμφανιστούν μετά την έναρξη ενός έργου, να αναθεωρούν τις μεθοδολογίες τους και να υιοθετούν λύσεις που εξασφαλίζουν υπεύθυνη και κοινωνικά ωφέλιμη έρευνα, βελτιώνοντας τελικά την ποιότητα και την αξιοπιστία των συστημάτων ΤΝ. Επιπλέον, η διεπιστημονική προσέγγιση προωθεί την εκπαίδευση των ερευνητών σε θέματα ηθικής, ώστε η υπεύθυνη έρευνα να αποτελέσει μέρος της ερευνητικής τους κουλτούρας.

Ενα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι η διαρκής επιτήρηση της ερευνητικής διαδικασίας. Στην ΤΝ, συχνά ανακύπτουν ζητήματα που δεν μπορούν να προβλεφθούν εξαρχής. Αλγόριθμοι που αποδίδουν σωστά σε αρχικές δοκιμές ενδέχεται να παρουσιάσουν μεροληψίες όταν εκτεθούν σε πραγματικά δεδομένα. Νέες λειτουργίες μπορεί να προκύψουν μέσα από την αλληλεπίδραση των χρηστών με τα συστήματα ΤΝ.

Οι ειδικοί ηθικής και δεοντολογίας είναι εκεί για να παρακολουθούν αυτές τις εξελίξεις, να συμβουλεύουν και να βοηθούν στην άμεση αντιμετώπιση των προκλήσεων, διασφαλίζοντας ότι το έργο παραμένει ευθυγραμμισμένο με τις θεμελιώδεις αξίες των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ισως αναρωτηθεί κανείς: γιατί όλα αυτά αφορούν τον μέσο πολίτη; Η απάντηση είναι απλή. Η ΤΝ επηρεάζει ήδη την καθημερινότητά μας. Αν κατά το ερευνητικό στάδιο οι τεχνολογίες αυτές δεν αναπτυχθούν με υπευθυνότητα, κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε συστήματα ΤΝ που ενισχύουν ανισότητες, περιορίζουν ελευθερίες ή παραβιάζουν την ιδιωτικότητα. Οταν η έρευνα στην ΤΝ αξιολογείται με συνέπεια, όταν οι ηθικές αρχές ενσωματώνονται από την αρχή του σχεδιασμού, τότε η ΤΝ μπορεί πραγματικά να εξελιχθεί σε μια δύναμη προόδου.

Η ηθική αξιολόγηση της έρευνας είναι το πλαίσιο που εξασφαλίζει ότι η πρόοδος και η τεχνολογία υπηρετεί τον άνθρωπο, με σεβασμό στα δικαιώματά του. Η υπεύθυνη έρευνα στην ΤΝ δεν είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα για να επιλέξουμε τι καινοτομία επιθυμούμε ως κοινωνία. Μέσα από την αξιολόγηση, τη σωστή καθοδήγηση, την προσέγγιση ethics-by-design και τη διεπιστημονική συνεργασία, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα εξελιχθεί ως δύναμη για το καλό, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής και προστατεύοντας τις θεμελιώδεις αξίες μας.

*Η Βασιλική Μολλάκη είναι εμπειρογνώμονας Ηθικής και Δεοντολογίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή