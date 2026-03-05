Η γερμανική φίρμα έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη «εικόνα» της ένατης κατά σειρά γενιάς του Golf υπό την μορφή ενός σκοτεινού σκίτσου που πέρα από την αναγνωρίσιμη σιλουέτα ενός hatchback ελάχιστα αποκαλύπτει για την αισθητική του.

Το σκίτσο αποκαλύφθηκε στους εργαζόμενους της VW, στο νευραλγικό εργοστάσιο του Wolfsburg, την φυσική έδρα της VW το οποίο θα αναλάβει, από το 2028 οπότε και αναμένεται το μοντέλο, την κατασκευή (και) της ένατης κατά σειράς γενιάς του διαχρονικού best-seller της VW στην Ευρώπη. Το ίδιο εργοστάσιο θα αναλάβει επίσης και την παραγωγή του ηλεκτρικού T-Roc το οποίο ωστόσο θα ακολουθήσει με απόσταση τουλάχιστον 12 μηνών.

Αυτό που θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο για την ένατη γενιά του Golf είναι ότι θα περιλαμβάνει στις τάξεις του αμιγώς ηλεκτρική έκδοση η οποία θα υιοθετήσει την ονομασία ID. Golf συνεχίζοντας την παράδοση του μοντέλου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αφετηρία για την ηλεκτρική έκδοση αναμένεται να αποτελέσει η πλατφόρμα SSP αν και προς το παρόν οι απόψεις διίστανται ως προς αυτό. Για την ακρίβεια, υπάρχει ήδη μια δέσμευση από την πλευρά της διοίκησης της VW προς τους εργαζόμενους του εργοστασίου του Wolfsburg ότι αυτό θα αναλάβει την παραγωγή δύο μοντέλων με αφετηρία την πλατφόρμα SSP. Πιθανότατα πρόκειται για τα ID. Golf και ID. T-Roc και η διαχρονική σημασία του πρώτου για την VW συνηγορεί στο σενάριο αξιοποίησης της νέας αυτής αρχιτεκτονικής που θα σημάνει μια νέα ηλεκτρική όσο και ψηφιακή εποχή για τη γερμανική φίρμα.

Υπάρχει ωστόσο και ένα πιο «απαισιόδοξο» τεχνολογικά, δεύτερο σενάριο, που θέλει το ID. Golf λόγω μεγέθους και για λόγους κόστους παραγωγής να αξιοποιεί μια μετεξελιγμένη εκδοχή της πλατφόρμας MEB+. Όπως και να έχει πάντως το δεδομένο είναι ότι το Golf θα αποκτήσει αμιγώς ηλεκτρική έκδοση η οποία αναμένεται να προσφέρει πολλαπλές επιλογές μπαταριών νέας γενιάς αξιοποιώντας την τεχνολογία ιόντων λιθίου όσο και λιθίου φωσφορικού σιδήρου προκειμένου να εξασφαλιστεί η προσιτότητά του και να διευρύνει την απήχηση του ως αμιγώς ηλεκτρικό.

Αυτό που επίσης δείχνει να εξετάζει η VW χωρίς προς το παρόν να έχουν κλειδώσει οι σχετικές αποφάσεις είναι το Golf να συνεχίζει να υπάρχει και με κινητήρες εσωτερικής καύσης με δεδομένες τις συνθήκες και την αλλαγή πλεύσης στην σχετική πολιτική της ΕΕ. To σίγουρο είναι πάντως ότι αν υπάρξουν εκδόσεις με θερμικούς κινητήρες, παρόλο που θα είναι όμοιες αισθητικά με το ηλεκτρικό Golf θα αξιοποιήσουν υβριδική τεχνολογία σε εκτεταμένο βαθμό κατ΄αντιστοιχία με όσα είδαμε στο νεότερο T-Roc. Αυτό που πάντως δεν θα λείψει σίγουρα από το επόμενο Golf είναι οι εκδόσεις GTI και R οι οποίες αποδεικνύονται ιδιαιτέρως δημοφιλείς, αναδεικνύοντας ιδανικά την «γρήγορη» πλευρά της ηλεκτροκίνησης