Περισσότερη προστασία για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία από την ΕΕ ζητούν οι επικεφαλής των δύο ομίλων που, συνυπογράφοντας άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε στον γαλλικό και γερμανικό Τύπο και όπου, μεταξύ άλλων, αιτούνται να προβλεφθεί σύστημα οικονομικής επιβράβευσης χαμηλών εκπομπών ρύπων με τα bonus να καταβάλλονται στις αυτοκινητοβιομηχανίες ως μέσο προστασίας των θέσεων εργασίας και των ευρωπαϊκών εταιρειών.

«Η Ευρώπη γίνεται μάρτυρας της ανάδυσης νέων γεωπολιτικών αντιπαλοτήτων. Η τεχνολογία και η βιομηχανική δραστηριότητα τίθενται περισσότερο από ποτέ στην υπηρεσία των εθνικών συμφερόντων της κάθε χώρας. Η ΕΕ πρέπει να επιλέξει σύντομα τον δρόμο που θέλει να ακολουθήσει», αναφέρουν στην εισαγωγή του επίμαχου άρθρου οι Antonio Filosa επικεφαλής του ομίλου Stellantis και Oliver Blume, επικεφαλής του ομίλου VW.

«Πραγματοποιούμε υψηλές επενδύσεις προκειμένου να χτίσουμε έναν εύρωστο κλάδο ο οποίος αποτελεί κρίσιμο τομέα για την τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης, ωστόσο οι καταναλωτές, δικαίως, περιμένουν από εμάς προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Όσο χρειάζεται να συγκρατηθούν οι τιμές χαμηλά, άλλο τόσο χρειάζεται να έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε τις φθηνότερες μπαταρίες», τονίζουν οι επικεφαλής των δύο αυτοκινητοβιομηχανιών αποτυπώνοντας το δίλημμα που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη αλλά και τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες οι οποίες επιδιώκουν την παραγωγή μπαταριών σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Ενδεικτικό είναι ότι ο όμιλος Stellantis ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία αναδιοργάνωσης των παγκόσμιων δραστηριοτήτων του, φέρεται να ερευνά το ενδεχόμενο να περιορίσει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραγωγή μπαταριών εν μέσω χαμηλής ζήτησης για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα.

Να σημειωθεί επίσης ότι ο όμιλος Stellantis και (πλέον προφανώς το ίδιο ισχύει και για τον όμιλο VW) υπήρξε από εκείνους που έχουν ασκήσει κριτική στην πρόσφατη, υπό διαβούλευση δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να μειώσει την πίεση προς την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, αναθεωρώντας τους στόχους του 2035 και, κυρίως, προαναγγέλλοντας την πριμοδότηση των μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων «Made in Europe». Να σημειωθεί ότι τα μέτρα ανακοινώθηκαν ως προτάσεις τον περασμένο Δεκέμβριο και αναμενόταν να εξειδικευθούν τον Ιανουάριο, ωστόσο, προφανώς, τα συγκεκριμένα ζητήματα έχουν διχάσει εξ ου και η καθυστέρηση.

«Τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογούμενων θα πρέπει να διοχετευτούν προσεκτικά προκειμένου να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή παραγωγή και να προσελκύσουν επενδύσεις στην ΕΕ» αναφέρει το άρθρο με τους επικεφαλής των δύο εταιρειών να καλούν για μια διαφορετική προσέγγιση και μια διαφορετική στρατηγική «Made in Europe» η οποία θα επιδοτεί τις αυτοκινητοβιομηχανίες που επιτυγχάνουν χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

«Οι εταιρείες μας κατασκεύαζαν ανέκαθεν αυτοκίνητα από και για την Ευρώπη, ωστόσο, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον ανταγωνισμό από εισαγωγείς που λειτουργούν σε ένα ευνοϊκότερο κανονιστικό πλαίσιο από όσα ισχύουν στην Ευρώπη», τονίζεται στο άρθρο που αφήνει να εννοηθεί ότι η πολιτική των δασμών και το νεότερο καθεστώς χαμηλής τιμής δεν είναι δυνατόν να θωρακίσουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία που έχει να αντιμετωπίσει τον εντεινόμενο κινεζικό ανταγωνισμό, την «ανάγκη» των κινέζων προμηθευτών σε επίπεδο μπαταριών και τους αμερικανικούς δασμούς.