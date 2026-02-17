Την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου θα ξεκινήσει η συζήτηση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο, που κατατέθηκε χθες, Δευτέρα, στη Βουλή.

Το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα επιστολικής ψήφου για τους εκτός επικρατείας εκλογείς, και ορίζει διακριτή εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με τρεις έδρες.

Υπενθυμίζεται ότι για την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου στους εκτός επικρατείας εκλογείς, στις εθνικές εκλογές του 2027, απαιτείται η εξασφάλιση πλειοψηφίας των 2/3 των βουλευτών, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 51 του Συντάγματος. Σε διαφορετική περίπτωση, θα διατηρηθεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την ψηφοφορία με φυσική παρουσία σε εκλογικά τμήματα του εξωτερικού.

Ο ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με τρεις έδρες, θα επιτρέψει στους εκτός Ελλάδας εκλογείς να επιλέξουν οι ίδιοι τους βουλευτές που θα τους εκπροσωπούν στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η αναγκαία πλειοψηφία των 2/3 των βουλευτών, η ρύθμιση για την εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού δεν θα ισχύσει για τις εθνικές εκλογές του 2027, αλλά για τις μεθεπόμενες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 54 του Συντάγματος.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η κατανομή των συνολικών εδρών θα υπολογίζεται με βάση το σύνολο των ψήφων που λαμβάνει κάθε συνδυασμός σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης αυτής του Απόδημου Ελληνισμού.

Η κατανομή των τριών εδρών στην εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού υπολογίζεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που γίνεται στις υπόλοιπες τριεδρικές περιφέρειες (όπως Αργολίδα, Λακωνία, Αρκαδία, Βοιωτία).

Να σημειωθεί ότι μεθαύριο, Πέμπτη (19/2), στη 1μμ, θα γίνει η πρώτη κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς.