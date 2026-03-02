H επίθεση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι αποδεικνύει ότι η γραμμή πυρός της Μέσης Ανατολής έχει αποκτήσει επικίνδυνη εγγύτητα με την Ανατολική Μεσόγειο και δη το σύστημα ασφαλείας Ελλάδας και Κύπρου.

Ο χώρος έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά ενιαίου πεδίου, γεγονός που αλλάζει τις ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή, καλώντας την Αθήνα και τη Λευκωσία να χαράξουν συνεκτική και κυρίως αποτελεσματική στρατηγική.

Στο πλαίσιο αυτό ελήφθη η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης (ΚΥΣΕΑ) να σταλούν στην Κύπρο η φρεγάτα «Κίμων» (Belh@ra), συνοδεία δεύτερης φρεγάτας με αντι-drone δυνατότητες, αλλά και δύο μαχητικά F-16.

Η Αθήνα ακολουθεί τη λογική αυτού που κάποτε ονομάστηκε ενιαίο αμυντικό δόγμα, δρώντας για την προστασία του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως του καθεστώτος κυριαρχίας που ισχύει για τις βρετανικές βάσεις.

Πρόκειται μια απόφαση κρίσιμη, ιστορικών διαστάσεων σε σχέση και όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν στη μεγαλόνησο, που αντανακλά στη δυσχερή πραγματικότητα που επικρατεί στην περιοχή.

Αποτυπώνει, όμως, και την έμπρακτη διάθεση της κυβέρνησης να εμπλακεί στο πεδίο, πάντα και μόνο με στόχο την αμυντική προστασία των ευρύτερων ελληνικών συμφερόντων. Αυτό το μήνυμα, άλλωστε, είχε μεταδοθεί αρχικά με την αποστολή ελληνικής φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Προφανώς στις απευθείας επικοινωνίες Αθήνας και Λευκωσίας κρίθηκε ότι η κατάσταση είναι τέτοια που απαιτείται η ελλαδική συνδρομή επί του πεδίου. Πρέπει επίσης να προστεθεί ότι η παρουσία και η δράση της Ελλάδας στην Κύπρο, υπέρ και των συμφερόντων ενός ισχυρότατου συμμάχου στο ΝΑΤΟ όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, αποκτά ξεχωριστή σημασία για τη θέση της ευρωατλαντικής συμμαχίας στο κομβικό σταυροδρόμι της Ανατολικής Μεσογείου με τη Μέση Ανατολή.

Είναι βέβαιο ότι η επιλογή της κυβέρνησης να δηλώσει το «παρόν» στα ανοικτά της Κύπρου, άρα και να εμπλακεί- έστω εμμέσως- στην πολεμική σύρραξη μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ- Ιράν θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο ελληνικό πολιτικό σύστημα.

Με ενδιαφέρον αναμένεται και η αντίδραση της Τουρκίας, σε μια περιοχή που η Άγκυρα θεωρεί ότι διαθέτει δικαιώματα, ουσιαστικά ως «προστάτιδα δύναμη» της αποκαλούμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου».