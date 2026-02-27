Η Πολεμική Αεροπορία του Πακιστάν προχώρησε σε μαζικούς βομβαρδισμούς, πλήττοντας στρατιωτικές υποδομές στην Καμπούλ, την Κανταχάρ και άλλες περιοχές. Πλέον δηλώνει ότι απαντά δυναμικά σε έναν «ανοιχτό πόλεμο» μετά την απρόκλητη ενέργεια των Αφγανών Ταλιμπάν. Τα αεροπορικά πλήγματα ήταν η απάντηση του Πακιστάν στα πλήγματα που κατάφερε το Αφγανιστάν κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων, τις προηγούμενες ημέρες.

Φαίνεται πως, αυτή τη στιγμή, το Πακιστάν συνεχίζει να πλήττει στόχους εντός του Αφγανιστάν. Κάθε διασυνοριακή επίθεση ενέχει τον κίνδυνο παράπλευρων απωλειών σε μια επισφαλή και περίπλοκη κατάσταση.

Είναι σημαντικό να φανεί πόσο εύθραυστη είναι η εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο, για πόσο θα συνεχιστεί αυτή η ανταπόδοση χτυπημάτων και αν θα κλιμακωθεί σε έναν γενικευμένο πόλεμο μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.

#OperationGhazabLilHaq saw #Pakistan deliver a swift, devastating response to #AfghanTaliban aggression—killing 141 militants, destroying key posts and armor, and forcing fighters to raise white flags. The message is clear: Pakistan defends its sovereignty without compromise🇵🇰 pic.twitter.com/1NdCa98ZIN — Bleed Green (@Bleed_GreenPK) February 27, 2026

Ο στρατός Πακιστάν και Αφγανιστάν σε αριθμούς

Οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν επωφελούνται από την καλή στρατολόγηση και τη διατήρηση προσωπικού, ενισχυμένες από εξοπλισμό που προέρχεται από τον βασικό αμυντικό τους εταίρο, την Κίνα αναφέρει το δημοσίευμα του Reuters. Τι Ισλαμαμπάντ συνεχίζει να επενδύει στα στρατιωτικά πυρηνικά της προγράμματα και παράλληλα εκσυγχρονίζει το ναυτικό και την πολεμική της αεροπορία.

Εν τω μεταξύ, οι δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων των Αφγανών Ταλιμπάν βρίσκονται σε πτωτική πορεία, με μείωση της ικανότητάς τους να χρησιμοποιούν ξένο εξοπλισμό που η ισλαμιστική οργάνωση κατέλαβε όταν επέστρεψε στην εξουσία στην περίκλειστη χώρα το 2021. Η έλλειψη διεθνούς αναγνώρισης της διοίκησης των Ταλιμπάν έχει επίσης πλήξει τον στρατιωτικό εκσυγχρονισμό.

Προσωπικό

Το Πακιστάν διαθέτει 660.000 εν ενεργεία στελέχη στις ένοπλες δυνάμεις του, εκ των οποίων 560.000 ανήκουν στον στρατό ξηράς, 70.000 στην πολεμική αεροπορία και 30.000 στο ναυτικό.

Η στρατιωτική δύναμη των Αφγανών Ταλιμπάν είναι μικρότερη, με μόλις 172.000 εν ενεργεία μέλη. Ωστόσο, η οργάνωση έχει ανακοινώσει σχέδια για επέκταση των ενόπλων δυνάμεών της σε 200.000 άτομα.

Τεθωρακισμένα και πυροβολικό

Το Πακιστάν διαθέτει περισσότερα από 6.000 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης και πάνω από 4.600 πυροβόλα συστήματα.

Οι αφγανικές δυνάμεις διαθέτουν επίσης τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, συμπεριλαμβανομένων κύριων αρμάτων μάχης σοβιετικής εποχής, τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού και αυτόνομων υποβρύχιων οχημάτων, όμως ο ακριβής αριθμός τους δεν είναι γνωστός. Ο ακριβής αριθμός των πυροβόλων που διαθέτουν -τουλάχιστον τριών διαφορετικών τύπων- παραμένει επίσης άγνωστος.

Πολεμική Αεροπορία

Το Πακιστάν διαθέτει στόλο 465 μαχητικών αεροσκαφών και περισσότερα από 260 ελικόπτερα, που περιλαμβάνουν πολλαπλών ρόλων, επιθετικά και μεταφορικά ελικόπτερα.

Το Αφγανιστάν δεν διαθέτει μαχητικά αεροσκάφη ούτε ουσιαστική πολεμική αεροπορία. Είναι γνωστό ότι διαθέτει τουλάχιστον έξι αεροσκάφη -ορισμένα εκ των οποίων χρονολογούνται επίσης από τη σοβιετική εποχή- και 23 ελικόπτερα, αν και δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί πόσα από αυτά είναι σε πτητική κατάσταση.

Πυρηνικό οπλοστάσιο

Ενώ το Πακιστάν είναι χώρα με πυρηνικά όπλα και διαθέτει 170 πυρηνικές κεφαλές, το Αφγανιστάν δεν διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο.

Οι απώλειες

Ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν, Attaullah Tarar, δήλωσε ότι 133 μαχητές των Αφγανών Ταλιμπάν σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν αναφέρει ότι οκτώ μαχητές της σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν. Πρόσθεσε ότι σκότωσε 55 Πακιστανούς στρατιώτες και κατέλαβε δύο στρατιωτικές βάσεις και 19 στρατιωτικά φυλάκια.

Το Πακιστάν αναφέρει ότι δύο μέλη των δυνάμεων ασφαλείας του σκοτώθηκαν στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις. Οι αριθμοί αυτοί δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτούν ανεξάρτητα.