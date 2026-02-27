Μια 67χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της, το βράδυ της Πέμπτης (26/02), έπειτα από πτώση κατά την αποβίβαση της από αεροσκάφος στο διεθνές αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Η άτυχη γυναίκα με αναπηρία έφτασε στο αεροδρόμιο της Αθήνας με πτήση από Κεφαλονιά. Κατά τη διάρκεια της αποβίβασης, και ενώ βρισκόταν σε ειδικό αναβατόριο με συνοδό της εταιρείας εδάφους, προκειμένου να τη βοηθήσει να κατέβει, για άγνωστο λόγο, άνοιξε η προστατευτική μπάρα, με αποτέλεσμα να βρεθούν και οι δύο στο έδαφος.

Η 67χρονη ΑμεΑ ήταν ιδρυτικό μέλος της ένωσης «Υπερίων» και η πρόεδρός του, Σοφία Μαροπούλου, αποκάλυψε τι ακριβώς συνέβη.

Έφτασε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με πτήση από την Κεφαλονιά. Επιβιβάστηκε κανονικά στο μικρό λεωφορείο των ΑμεΑ γιατί είχε ένα μικρό εξάρτημα-τροχοφόρο που το οδηγούσε η ίδια για να λειτουργεί υποστηρικτικά, να τη στηρίζει, να τη βοηθάει όπως περιέγραψε η κα Μαροπούλου.

«Φτάνοντας λίγο πριν τις αφίξεις εκεί που κατεβαίνουμε συνήθως όλοι η ράμπα δεν μπορούσε να προσαρμοστεί κανονικά στην είσοδο αυτού του μικρού λεωφορείου και άφηνε ένα μεγάλο κενό. Αντί να κληθούν οι τεχνικοί και λοιποί, ο οδηγός του μικρού λεωφορείου των ΑμεΑ προσπάθησε να την πάρει στην αγκαλιά του; Κάπως έτσι έχω μάθει από την οικογένεια που επισκέφτηκα στο σπίτι. Τη βοηθούσε άλλα έπεσαν και οι δύο μαζί στο κενό. Τελικά ναι, είναι κατοχυρωμένο, μου το ανέφερε η οικογένεια, χτύπησε στον θώρακα πολύ δυνατά μπροστά. Κατά τις απόψεις κάποιων γιατρών υπέστη εσωτερική αιμορραγία», συμπλήρωσε η κυρία Μαροπούλου είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό COSMOS 96,5 σύμφωνα με το inkefalonia.gr.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έπεσαν από χαμηλό ύψος, περίπου στο 1,5 μέτρο και στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του ΕΚΑΒ του αεροδρομίου με διασώστη. Η 67χρονη είχε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο ιατρείο του αεροδρομίου.

Στη συνέχεια διεκομίσθη στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», ωστόσο φτάνοντας στα Επείγοντα, κατέληξε. Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ για περίπου μία ώρα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Ιατρικές πηγές λένε ότι το ύψος της πτώσης είναι τέτοιο που δεν δικαιολογεί θάνατο. Επίσης, λαμβάνουν υπ’ όψιν ότι η γυναίκα είχε βαρύ ιστορικό. Θα ακολουθήσει διαδικασία νεκροψίας και νεκροτομής ώστε να διαπιστωθούν και τα αίτια του θανάτου της.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο υπάλληλος της εταιρείας που συνόδευε τη γυναίκα, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.