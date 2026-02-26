Με μπαστούνι ήταν η τελευταία εμφάνιση της Ρούλας Πισπιρίγκου, η οποία πάσχει από αυτοάνοσο και η πορεία της υγείας της δεν είναι καλή.

Η γυναίκα, που έχει σκοτώσει τα τρία της παιδιά της, θέλει να βγει από τη φυλακή, αξιοποιώντας το παραθυράκι του νόμου για ανθρώπους που έχουν πάνω από 70% αναπηρία. Η Ρούλα Πισπιρίγκου, μέσω του δικηγόρου της, ζήτησε να εξεταστεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) για να προσδιοριστεί το ποσοστό.

Στην περίπτωση που η αναπηρία της ξεπερνά το 70% μπορεί να εκτίσει την ποινή της στο σπίτι της με βραχιολάκι.

Η Βάσω Πανταζή, δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, μίλησε στον ΑΝΤ1. «Η εικόνα της κ. Πισπιρίγκου την τελευταία φορά που τη συναντήσατε αποδεικνύει ότι τα προβλήματά της είναι υπαρκτά και πάρα πολύ σοβαρά. Πλέον το αυτοάνοσο που έχει την έχει οδηγήσει σε ακινησία. Έχει τεράστιο ζήτημα ως προς την ισορροπία της, τη σταθερότητά της κατά το περπάτημα. Γι’ αυτό και πέρασε ειδική υγειονομική επιτροπή εντός του καταστήματος κράτησης και της χορήγησαν ειδικό μπαστούνι για να μετακινείται» είπε.

Και πρόσθεσε: «Έχει υποβληθεί αίτημα να περάσει ΚΕΠΑ, προκειμένου να διαπιστωθεί το ποσοστό αναπηρίας της. Συνήθως το ποσοστό που οδηγεί σε αποφυλάκιση πρέπει να ξεπερνά το 70%. Κάποιες μέρες δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι της».