Τα απόνερα μετά τη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές συνεχίζονται. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Κώστα Τσουκαλά να απαντήσει στον Παύλο Μαρινάκη. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ απάντησε στην τοποθέτηση που έκανε νωρίτερα ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Ο κ. Μαρινάκης πριν ρωτήσει ξανά αν η αντιπολίτευση εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη, να ρωτήσει τον Πρωθυπουργό, γιατί παραβιάζει κάθε έννοια κράτους δικαίου και δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ, του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η απάντηση του Κώστα Τσουκαλά στον Παύλο Μαρινάκη

Η Δημοκρατική Παράταξη δεν δέχεται μαθήματα δικαιοσύνης από όσους δε σέβονται τις δικαστικές αποφάσεις και έχουν κάνει την κοινοβουλευτική τους πλειοψηφία «πλυντήριο» των κυβερνητικών τους ευθυνών. Ο σεβασμός στη δικαιοσύνη δεν είναι σημαία ευκαιρίας να την υψώνουν ευκαιριακά οι προπαγανδιστές του Μαξίμου.

Αλήθεια, μια «φιλελεύθερη» κυβέρνηση και ένας «μεταρρυθμιστής» «θεσμικός» Πρωθυπουργός έχει μια λέξη να πει για το γεγονός ότι κάποιοι τρίτοι ιδιώτες – οπως αρέσκεται να υπογραμμίζει ο κ. Μαρινάκης- παρακολουθούσαν το μισό υπουργικό του συμβούλιο και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, όπως αναφέρει η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και αποδείχτηκε στην ακροαματική διαδικασία;»