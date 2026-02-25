Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στον ελληνικό εμφύλιο και προκρίθηκε στον τελικό του Challenge Cup. Μετά το 3-1 του πρώτου αγώνα, οι πράσινες ήθελαν δύο σετ απέναντι στον Πανιώνιο. Η ομάδα του Τσιαπίνι τα κατέκτησε και πήρε τη σπουδαία πρόκριση.

Στο πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός με πρωταγωνίστρια την Γουάιτ έφτασε εύκολα στο 25-17. Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο δεύτερο, το οποίο παρά την προσπάθεια του Πανιώνιου για την ανατροπή κατέληξε και αυτό σε πράσινα χέρια με 25-18.

Αυτή θα είναι η τρίτη φορά που ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί σε ευρωπαϊκό τελικό και η δεύτερη στο Challenge Cup. Η πρώτη ήταν τη σεζόν 1999-2000 όταν ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε στον τελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων και έχασε με 3-0 από την πανίσχυρη Περούτζια.

Τη σεζόν 2008-09 οι πράσινες ηττήθηκαν στον τελικό από την επίσης εξαιρετική Γέζι. Στον τελικό, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα βρει ξανά ιταλική ομάδα. Συγκεκριμένα, την Βαλεφόγλια η οποία διαθέτει εξαιρετικό ρόστερ.

Ο πρώτος τελικός θα γίνει στην Ιταλία στις 11 Μαρτίου και η ρεβάνς στις 18 του ίδιου μήνα στη χώρα μας.

Πανιώνιος – Παναθηναϊκός

Τα σετ: 17-25, 18-25