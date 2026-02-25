Δύο ώρες κράτησε η απολογία του 48χρονου ξάδερφου του Φανούρη που κλήθηκε σήμερα για συμπληρωματική κατάθεση από την ανακρίτρια Ηρακλείου για τα γεγονότα του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια. Υπενθυμίζουμε ότι στη βεντέτα βρήκαν τραγικό θάνατο από ανταλλαγή πυροβολισμών ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 48χρονος άνδρας φέρεται να είναι το δεύτερο άτομο που εικονίζεται στο επίμαχο βίντεο κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών.

Ο ίδιος στην απολογία του ανέφερε πως δεν κρατούσε όπλο και δεν συμμετείχε στους πυροβολισμούς, δηλώνοντας πως ήταν στο σημείο προσπαθώντας να εμποδίσει το αιματηρό συμβάν. Σε ερώτηση της ανακρίτριας για το αν γνωρίζει πού είναι τα όπλα τόνισε πως δεν έχει ιδέα πού μπορεί να βρίσκονται. Από νωρίς στα δικαστήρια βρισκόταν ο δικηγόρος του Απόστολος Λύτρας αλλά και συγγενείς του.

Εννέα συλλήψεις – Εφτά στη φυλακή

Εννέα είναι συνολικά τα μέλη των δύο οικογενειών που συνελήφθησαν από τις αρχές, φερόμενοι ως πρωταγωνιστές του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια. Πρόκειται για έξι μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη και τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, τα μεν μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη κατηγορούνται για ανθρωποκτονία σε βάρος του 39χρονου, τα δε μέλη της οικογένειας Καργάκη για ανθρωποκτονία σε βάρος της 57χρονης Ευαγγελίας ενώ και οι εννέα κατηγορούνται και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την απολογία τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα οι επτά κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Πρόκειται για τα τέσσερα αδέρφια Φραγκιαδάκη, τον 30χρονο ξάδερφό τους, τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη και τον 48χρονο ξάδερφό του.

Ο 23χρονος, μέλος της οικογένειας Καργάκη, που κατηγορούνταν για την τοποθέτηση βόμβας αφέθηκε ελεύθερος με αυστηρούς όρους μεταξύ των οποίων η απαγόρευση διαμονής στα Βορίζια ενώ το ίδιο αποφασίστηκε και για τον πατέρα των τεσσάρων αδερφών Φραγκιαδάκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των ερευνών της αστυνομίας ελέγχθηκαν περίπου 30 σπίτια και πάνω από 20 ποιμνιοστάσια καθώς και 352 αυτοκίνητα και κάτοικοι.