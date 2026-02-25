Στην εποχή της ψηφιακής επιτήρησης περνά ο ελληνικός σιδηρόδρομος, με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας Railway.gov.gr. Η Ελλάδα καθίσταται η πρώτη χώρα που εφαρμόζει συνδυαστικά δορυφορικές τεχνολογίες υψηλής ακρίβειας για τη συνεχή παρακολούθηση του εθνικού δικτύου.

Το σύστημα παρουσίασε την Τετάρτη ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στο πλαίσιο ενημέρωσης των εκπροσώπων του Τύπου.

Ψηφιακός «χάρτης» και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Η εφαρμογή ξεκινά από τον κεντρικό άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, με τους πολίτες να έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πορεία των επιβατικών τρένων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου:

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό μέχρι τα τέλη Μαρτίου θα έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση εξοπλισμού όλων των συρμών από τον Πειραιά έως τα βόρεια σύνορα. Ένα μήνα αργότερα αναμένεται να υπάρχει πλήρης κάλυψη του συνόλου των αμαξοστοιχιών που κινούνται στο εθνικό δίκτυο.

Το Railway.gov.gr αποτελεί προϊόν ελληνικής τεχνολογικής καινοτομίας, συνδυάζοντας το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS με το ευρωπαϊκό σύστημα Galileo. Η συγκεκριμένη τεχνολογία υπερτερεί του συμβατικού GPS, προσφέροντας:

Απόλυτο προσδιορισμό θέσης με ακρίβεια εκατοστών, επιτρέποντας τη διάκριση μεταξύ παράλληλων γραμμών.

Ελάχιστη υστέρηση δεδομένων, η οποία δεν υπερβαίνει τα 1,2 δευτερόλεπτα.

Αξιόπιστη χαρτογράφηση μέσω αλγορίθμων map matching, διασφαλίζοντας τον εντοπισμό ακόμη και σε σήραγγες ή περιοχές με ασθενές σήμα.

Ενσωμάτωση των συστάσεων του πορίσματος ΕΟΔΑΣΑΑΜ

Η νέα πλατφόρμα δεν αποτελεί μόνο εργαλείο ενημέρωσης, αλλά δομική παρέμβαση ασφαλείας. Όπως επισημάνθηκε, το σύστημα υιοθετεί επτά από τις δεκαεπτά συστάσεις του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για το δυστύχημα των Τεμπών. Με την ψηφιοποίηση των δεδομένων, ο διαχειριστής της υποδομής αποκτά τη δυνατότητα ανάλυσης περιστατικών σε πραγματικό χρόνο και ενίσχυσης της διαχείρισης κινδύνου.

«Στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να μη συγκρουστούν ποτέ ξανά τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο», τόνισε ο κ. Κυρανάκης, υπογραμμίζοντας πως μια ειδική ομάδα στο Κέντρο Ελέγχου του ΟΣΕ θα παρακολουθεί πλέον τις αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις για τυχόν παραβιάσεις κανόνων κυκλοφορίας.

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, χαρακτήρισε το Railway.gov.gr ως τον «πυρήνα του νέου ψηφιακού ΟΣΕ», σημειώνοντας πως η χώρα περνά οριστικά από την αποσπασματική διαχείριση σε ένα μοντέλο τεκμηριωμένης εποπτείας και διαφάνειας.